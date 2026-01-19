Guehi tudi uradno pri Manchester Cityju

Angleški nogometni prvoligaš Manchester City je tudi uradno potrdil prestop branilca Marca Guehija iz Crystal Palacea. Petindvajsetletnik je podpisal pogodbo za pet let in pol, zanj pa je City po navedbah nemške tiskovne agencije dpa odštel približno 23 milijonov evrov.

Guehi, ki bo okrepil s poškodbami načeto obrambo sinjemodrih, je Cityjeva druga zimska okrepitev, pred tem so meščani iz Bournemoutha pripeljali krilnega igralca Antoina Semenya za 72 milijonov evrov.

"Ta prestop čutim kot nekakšen skupek vsega trdega dela, ki sem ga vložil v kariero. Zdaj sem pri najboljšem klubu v Angliji in del ekipe izjemnih igralcev. Dober občutek je, ko to rečem," je dejal Guehi.

Nekdanji član mladinske sekcije Chelseaja še ne bo mogel igrati na torkovi tekmi lige prvakov v gosteh pri Bodö/Glimtu, a ga klub lahko pozneje registrira za tekmovanje. Verjetno pa bo za City prvič zaigral v soboto v domači ligi proti Wolverhamptonu.

Guehi, ki ima 26 nastopov za angleško reprezentanco, je bil kapetan Crystal Palacea, ko je ta v prejšnji sezoni osvojil pokal FA, prvo veliko lovoriko v zgodovini kluba. Temu se je pridružil leta 2021 iz Chelseaja po uspešni posoji pri Swanseaju.

City je trenutno brez poškodovanih srednjih branilcev Johna Stonesa, Joška Gvardiola in Rubena Diasa, tudi Nathan Ake pa ima težave s pripravljenostjo in igranjem več kot ene tekme tedensko.

Zadnje štiri obračune je City tako igral z neizkušenima Abdukodirjem Husanovom in Maxom Alleynom.

