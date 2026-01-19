Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
17.16

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
angleško prvenstvo Premier League Manchester City Marc Guehi nogometna tržnica

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 17.16

1 ura, 2 minuti

Guehi tudi uradno pri Manchester Cityju

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Harry Kane, Marc Guehi, Srbija - Anglija | Marc Guehi je uradno član Manchester Cityja. | Foto Reuters

Marc Guehi je uradno član Manchester Cityja.

Foto: Reuters

Angleški nogometni prvoligaš Manchester City je tudi uradno potrdil prestop branilca Marca Guehija iz Crystal Palacea. Petindvajsetletnik je podpisal pogodbo za pet let in pol, zanj pa je City po navedbah nemške tiskovne agencije dpa odštel približno 23 milijonov evrov.

Guehi, ki bo okrepil s poškodbami načeto obrambo sinjemodrih, je Cityjeva druga zimska okrepitev, pred tem so meščani iz Bournemoutha pripeljali krilnega igralca Antoina Semenya za 72 milijonov evrov.

"Ta prestop čutim kot nekakšen skupek vsega trdega dela, ki sem ga vložil v kariero. Zdaj sem pri najboljšem klubu v Angliji in del ekipe izjemnih igralcev. Dober občutek je, ko to rečem," je dejal Guehi.

Nekdanji član mladinske sekcije Chelseaja še ne bo mogel igrati na torkovi tekmi lige prvakov v gosteh pri Bodö/Glimtu, a ga klub lahko pozneje registrira za tekmovanje. Verjetno pa bo za City prvič zaigral v soboto v domači ligi proti Wolverhamptonu.

Guehi, ki ima 26 nastopov za angleško reprezentanco, je bil kapetan Crystal Palacea, ko je ta v prejšnji sezoni osvojil pokal FA, prvo veliko lovoriko v zgodovini kluba. Temu se je pridružil leta 2021 iz Chelseaja po uspešni posoji pri Swanseaju.

City je trenutno brez poškodovanih srednjih branilcev Johna Stonesa, Joška Gvardiola in Rubena Diasa, tudi Nathan Ake pa ima težave s pripravljenostjo in igranjem več kot ene tekme tedensko.

Zadnje štiri obračune je City tako igral z neizkušenima Abdukodirjem Husanovom in Maxom Alleynom.

Preberite še:

Bamba Susso
Sportal Susso spet v Kidričevem
Domžale, Prva liga Telemach
Sportal Klavrn dan slovenskega nogometa: prvoligaš ugasnil, kako se bo nadaljevala sezona?
Ibričić Kovačević THUMB
Sportal Rekordni ples milijonov evrov, Celjani ostali brez najboljšega
angleško prvenstvo Premier League Manchester City Marc Guehi nogometna tržnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.