V Celju in Budimpešti se piše zgodovina. Najboljši strelec Celja Franko Kovačević se seli k serijskemu madžarskemu prvaku Ferencvarošu, ki bo zanj plačal kar tri milijone evrov. Tako globoko velikan iz Budimpešte za novega igralca še ni segel v žep. Celjani bodo deležni rekordnega zaslužka, 26-letni Hrvat pa je s tem dokazal, da v nogometu ni sentimentalnosti. Za selitev se je odločil tudi zaradi krutega dejstva, da hrvaški selektor Zlatko Dalić ne ceni dovolj 1. SNL.

Celjani so v tej sezoni Franka Kovačevića povzdignili med najboljše. Vpisali so ga tudi na evropski zemljevid, nenazadnje je najboljši strelec ligaškega dela konferenčne lige, zdaj pa 26-letni hrvaški napadalec odhaja drugam. V Celju je užival ogromno zaupanje trenerja Alberta Riere, ki je znal iz njega iztisniti največ, kar je lahko, poleg zadetkov pa večkrat javno pohvalil tudi njegov prispevek pri izpolnjevanju obrambnih nalog. Tako je bilo v uvodnih mesecih sezone, nato pa je strelski stroj Hrvata prenehal mleti. Naenkrat ni bilo več zadetkov, statistika je postala drugačna, od 1. novembra se sploh ni več vpisal na seznam strelcev.

Ni prostora za sentimentalnost

Franko Kovačević je zapustil priprave Celjanov na Kanarskih otokih in se odpravil na Madžarsko. Foto: Filip Barbalić Po poškodbi, ki jo je staknil na gostovanju v Olomoucu na Češkem, je šlo le še na slabše. V glavi je bila takrat verjetno že prisotna misel, da bo treba nekaj spremeniti. Ni bilo več zbranosti in izjemne učinkovitosti, na krilih katere je v toplejših jesenskih mesecih kot za stavo polnil mreže tekmecev. Kovačević je začel zapravljati zrele priložnosti, obenem pa so začeli slabše rezultate v Evropi nizati Celjani.

Čeprav je v obdobju najboljše strelske forme, ko je bil tako vroč, da je bil nekaj časa celo najboljši strelec v sezoni 2025/26 na svetu, vztrajno zatrjeval, da je v mestu ob Savinji našel svoj nogometni dom in bi rad dlje ostal z Rierovo četo, se je na koncu izkazalo drugače. V nogometu namreč ni prostora za sentimentalnost. Že po koncu jesenskega dela so hrvaški mediji poročali o tem, da bo zapustil celjsko ekipo. Namigovalo se je marsikaj, se omenjalo tudi nekatere klube iz najmočnejših lig v Evropi, na koncu pa je zaživela ideja, da se Franko s svojim svetovalcem Senijadom Ibričićem prikloni ponudbi serijskega madžarskega prvaka Ferencvaroša.

S Hrvaško želi zaigrati na SP 2026

Hrvaška je za zdaj edina nogometna reprezentanca z območja nekdanje Jugoslavije, ki si je zagotovila nastop na SP 2026. Foto: Reuters Zakaj pa se je Kovačević, ki mu Celje nudi marsikaj, nenazadnje tudi nadaljevanje evropske sezone v tej sezoni, sploh odločil za selitev k slovenskim severovzhodnim sosedom? O največjem razlogu za to so poročali že hrvaški mediji: med drugim gre za željo, da bi oblekel dres "ognjenih".

Letošnje leto bo postreglo z največjim nogometnim tekmovanjem, kar si ga je mogoče zamisliti. Hrvaška se je uvrstila na SP 2026, kjer bo branila imenitno tretje mesto, Kovačević pa si želi izboriti vozovnico za večtedenski spektakel, ki ga spremlja v živo na milijarde Zemljanov. Ocenil je, da igranje v Celju ne predstavlja tako velike teže, da bi ga hrvaški selektor resnično uvrstil na seznam.

Jeseni se je že znašel na razširjenem seznamu kandidatov za zadnji tekmi hrvaške reprezentance v kvalifikacijah za SP 2026, dlje pa ni šlo. Prednost je dobil Petar Musa, nekdanji napadalec Benfice, ki zdaj izstopa v ligi MLS v dresu Dallasa.

Bo hrvaški selektor Zlatko Dalić, ki je Hrvaško na svetovnih prvenstvih popeljal do drugega (2018) in tretjega (2022) mesta, odslej bolj pozoren na nastope Franka Kovačevića? Foto: Guliverimage

Že to, da se je Kovačević znašel vsaj med kandidati, pa je celjski tabor napolnilo s posebnim ponosom. Trener Riera je presrečno poudarjal, da se je prvič zgodilo, da se je na seznamu tako eminentne in močne reprezentance, kot je Hrvaška, znašel tudi nogometaš slovenskega kluba. Vseeno pa Franko ni prišel še bližje, da bi lahko dejansko vsaj sedel na hrvaški klopi.

Prevladal je občutek o kruti realnosti, ki pa je takšna, da hrvaški selektor Zlatko Dalić preprosto ne ceni dovolj 1. SNL. Zato naj bi se Kovačević odločil, da bo z nadaljevanjem kariere v močnejšem okolju, madžarski velikan Ferenvcaroš, ki nastopa tudi v evropski ligi, naj bi to tudi zagotavljal, skušal dokazati selektorju, da je zmožen zabijati zadetke tudi na višji ravni.

Kučys bo skušal zapolnili vrzel

Armandas Kučys v Celju znova sodeluje tudi s Svitom Sešlarjem. Foto: Jure Banfi Celjani bodo pospravili v žep rekorden zaslužek, prejeli bodo tri milijone evrov, za nameček pa imajo za Hrvata že pripravljeno naravno zamenjavo, saj se po daljši odsotnosti vrača Armandas Kučys. Litovec se na igrišča vrača devet mesecev po hudi poškodbi kolena. Pred poškodbo je bil eden najboljših v celjskih vrstah, Rierova četa pa bi brez njega težko napravila zgodovinski podvig v konferenčni ligi, ko se je v prejšnji sezoni uvrstila med osem najboljših.

"Najzahtevnejši je bil mentalni del. Nikoli ne smeš dati prostor misli, da se morda ne boš vrnil enako močan. Začetek je bil zelo težak, to je bila moja prva večja operacija. Ko vidiš koleno, kako je oteklo, ni prijetno. A ob podpori družine, soigralcev, partnerke in prijateljev je bilo vse lažje," je na pripravah v Španiji, kjer bo v četrtek odigral prijateljsko tekmo proti španskemu prvoligaškemu klubu Mallorca, povedal litovski napadalec.

Armandas Kučys je tako lani s soigralci proslavljal pokalno lovoriko v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Prihodnji mesec bo Litovec dopolnil 23 let. Pred njim so še najboljša nogometna leta, ki jih želi preživeti v dresu Celja. Zato je s slovenskim jesenskim prvakom podaljšal pogodbo do poletja 2028. Čuti, da je v knežjem mestu ljubljen tako s strani navijačev, strokovnega štaba kot tudi vodstva kluba. Še kako spoštuje zaupanje, ki mu ga je klub izkazal v času težke poškodbe.

Podobnega statusa je deležen tudi drugi veliki celjski osmoljenec iz leta 2025, zvezni igralec Mark Zabukovnik. Kučys se zato želi klubu za vse, kar so storili zanj, oddolžiti z zmagami in zadetki. V spomladanskem delu bo pred njim zelo zahteven izziv, saj bo skušal zapolniti vrzel, nastalo po odhodu prvega strelca 1. SNL in konferenčne lige, Franka Kovačevića.

Po Rieri ga bo vodil Keane

Franko Kovačević sodeluje s Senijadom Ibričićem. Foto: Instagram Kovačević je pred lanskoletnim prihodom v Celje igral tudi v Nemčiji, na Cipru, v ZDA in celo v Južni Koreji, v Sloveniji pa je pred leti nastopal za Domžale, kjer je spoznal Senijada Ibričića. Z nekdanjim reprezentantom BiH je okrepil sodelovanje. Ibričić mu je kot svetovalec pomagal pri iskanju novega kluba.

Sodeč po tem, kar sta objavila konec prejšnjega tedna, ko sta v slogu italijanskega novinarja, guruja za velike nogometne prestope Fabrizia Romana zapisala "Here we go" (zdaj gre zares, op. p.), bi lahko uradna potrditev rekordnega prestopa v Budimpešti napočila že danes. Kovačević, ki je v tej sezoni za Celjane na 28 nastopih dosegel 25 zadetkov, od tega kar 12 v Evropi, je tako že v Budimpešti, že danes pa bi lahko prišlo do uradne sklenitve sodelovanja. V Celju ga je vodil Riera, nekdanji zvezdnik španskega nogometa, pri Ferencvarošu pa bo njegov trener sloviti Irec Robbie Keane.

Ferencvaroš bo v leto 2026 vstopil tekmovalno v četrtek, ko se bo v Budimpešti na tekmi ligaškega dela lige Europa pomeril s Panathinaikosom. Zanj nastopa tudi slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin, Kovačević pa še ne bo mogel pomagati madžarskemu velikanu.

Albert Riera je prelevil Franka Kovačevića v enega najbolj vročih strelcev v Evropi. Foto: Jure Banfi

Ker je v tej sezoni že nastopal v prvem delu evropske sezone za Celje, bi lahko prišel v poštev za Ferencvaroš šele v izločilnem delu evropskih tekmovanj. V napadu madžarskega prvaka bo skušal nadomestiti Barnabasa Vargo, ki se je preselil k atenskemu Aeku, nato pa se izkazati do te mere, da bi si spomladi prislužil tudi poziv hrvaškega selektorja Dalića.