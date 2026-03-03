Jan Oblak o tem sanja že 12 let, Barcelono reši le še čudež

Danes bo znan prvi finalist španskega kraljevega pokala. Nogometaši Atletica bodo na gostovanju pri Barceloni branili ogromno prednost s prve tekme (4:0). Janu Oblaku, ki bo znova sedel na klopi, med vratnicama Atletica pa bo stal Juan Musso, se tako nasmiha prvi preboj v finale pokalnega tekmovanja, odkar brani v Španiji. Navijači Kataloncev še verjamejo v čudež. Optimizem jim vliva prigoda iz leta 2017, ko je Blaugrana v ligi prvakov po porazu v Parizu (0:4) čudežno izločila PSG (6:1). V sredo bosta za drugo finalno vozovnico obračunala baskovska soseda Real Sociedad in Athletic Bilbao.

Odkar so se nogometaši Barcelone vrnili na Camp Nou, so dobili deset domačih tekem. Kultni stadion je postal njihova trdnjava, danes pa za uspeh ni nujna le zmaga, ampak bodo morali goste iz Madrida nadigrati do te mere, da se jim bodo primerno maščevali za sramoten poraz na prvi tekmi (0:4). Blaugrana mora danes torej napolniti mrežo Atletica, ki je znova ne bo branil Jan Oblak, ampak njegov stanovski kolega iz Argentine Juan Musso.

Juan Musso je na prvi polfinalni tekmi v Madridu mrežo ohranil nedotaknjeno. Foto: Guliverimage

Trener Diego Simeone ostaja dosleden pri tradiciji, da v pokalu priložnost za nastop ponudi drugemu vratarju. Škofjeločan bo tako znova sedel na klopi, kjer bo stiskal pesti za soigralce, da ubranijo visoko prednost in se uvrstijo v finale. Oblak o tem sanja že 12 let. Z Atleticom je v Španiji že postal prvak, osvojil je tudi superpokal, še nikoli pa ni postal pokalni zmagovalec. Nikoli ni niti še izkusil, kako se je uvrstiti v finale pokala. Danes ima idealno priložnost, saj lahko Atleticu napredovanje prepreči le čudež.

Ponovitev čudeža Barcelone iz leta 2017?

V taboru Barcelone kljub ponesrečeni predstavi s prve tekme na Metropolitanu, ko so vse štiri zadetke prejeli v prvem polčasu (0:4 – avtogol Erica Garcie ter zadetki Antoina Griezmanna, Ademole Lookmana in Juliana Alvareza), še verjamejo v preobrat.

Trenutek nepopisne sreče v vrstah Barcelone, ko je Sergi Roberto globoko v sodnikovem podaljšku Katalonce proti PSG leta 2017 popeljal do vodstva s 6:1. Foto: Guliverimage/Getty Images

Navijači Barcelone se v teh dneh s posebnimi čustvi spominjajo prigode iz lige prvakov leta 2017, ko so v Parizu na prvi tekmi osmine finala izgubili z 0:4 in se znašli v malodane izgubljenem položaju, nato pa na povratni tekmi v redko videnem spektaklu ugnali PSG s 6:1 in napredovali. Zdaj, devet let pozneje, bi jim bilo še lažje, saj ne velja več pravilo zadetkov v gosteh. Tako bi si podaljšek zagotovili že ob vodstvu s 5:1.

Katalonci želijo izkoristiti pozitivno energijo, ki se je nabrala na Camp Nouu po spodrsljajih Reala. Barcelona jih je izkoristila in okrepila prednost pred največjim tekmecem. Zasidrala se je na vodilnem položaju la lige. V soboto je tretjeuvrščeni Villarreal na Camp Nouu odpihnila s kar 4:1, pri čemer je mladi as Lamine Yamal zasijal s kar tremi zadetki. Za uspeh proti Atleticu bo danes potrebovala še višjo zmago.

Vračajo se Pedri, Raphinha in Rashforda, a ne bo ...

Robert Lewandowski danes ne bo mogel pomagati soigralcem proti Atleticu. Foto: Reuters Za razliko od ponesrečene tekme v Madridu (0:4) bodo danes trenerju Barcelone Hansiju Flicku na voljo tudi Pedri, Raphinha in Marcus Rashford. Po drugi strani bo zaradi rdečega kartona manjkal Eric Garcia, Robert Lewandowski pa bo srečanje izpustil zaradi zloma leve orbite (očesne votline), tako da bo v konici napada od prve minute zaigral Ferran Torres. Pri Barceloni sta še vedno odsotna Frenkie de Jong in Andreas Christensen. Gavi se je po daljši odsotnosti zaradi hujše poškodbe kolena vrnil k treningom, a bo potreboval še malce časa, da bo povsem pripravljen.

Pri Atleticu, ki lovi svoj prvi pokalni finale po letu 2013, bosta manjkala poškodovana Johnny Cardoso in Pablo Barrios.

Real Sociedad bo v sredo branil prednost, ki si jo je zagotovil na prvi tekmi v Bilbau. Foto: Reuters

Druga povratna tekma polfinala kraljevega pokala bo v sredo zvečer v Baskiji. Real Sociedad bo v San Sebastianu gostil Athletic Bilbao in branil prednost z 1:0, ki si jo je priigral na prvi tekmi.

