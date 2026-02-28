Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., Pe. M.

Sobota,
28. 2. 2026,
23.01

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
FC Barcelona Villarreal Real Madrid La Liga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva špansko prvenstvo Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid

Sobota, 28. 2. 2026, 23.01

1 ura, 1 minuta

Špansko prvenstvo, 26. krog

Dišalo je po presenečenju, a so se Oblakovi rešili v sodnikovem dodatku, Barcelona zanesljiva

Avtorji:
R. P., Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
Julian Alvarez | Julian Alvarez je v 94. minuti zadel za zmago Atletica pri zadnjem Oviedu. | Foto Reuters

Julian Alvarez je v 94. minuti zadel za zmago Atletica pri zadnjem Oviedu.

Foto: Reuters

Vodilna Barcelona je v 26. krogu španskega prvenstva s 4:1 premagala Villarreal, Lamine Yamal je k zmagi prispeval svoj prvi hat-trick v španskem prvenstvu. Barcelona ima pred drugim madridskim Realom, ki bo na delu šele v ponedeljek, ko bo gostil Getafe, štiri točke prednosti. Atletico Madrid Jana Oblaka se je skoraj opekel pri zadnjeuvrščenem Oviedu, ki je gostom povzročal precej težav in dolgo držal v rokah točko, a je nato Julian Alvarez v 94. minuti zadel za zmago Atletov (1:0).

Real Madrid, Kylian Mbappe
Sportal Noro, kakšni pari! Real proti Cityju, Oblaku se je nasmehnila sreča.

Na torkovi pokalni tekmi v Barceloni bo med vratnicama Atletica najverjetneje Argentinec Juan Musso, na sobotni tekmi v prvenstvu pa je od prve minute branil Jan Oblak. Simeonejeva četa je na stadionu Carlos Tartiere favorit, saj se mudi pri zadnjeuvrščenem prvoligašu Oviedu, ki je v tej sezoni zbral le 17 točk. A gostitelji so se v prvem polčasu dobro upirali gostom, ki jih je tik pred odmor dvakrat rešil slovenski vratar.

Ta je imel veliko dela tudi v drugem delu, ko so nogometaši Ovieda pretili favoritom. Ti so šele v 88. minuti prišli do prvega strela v okvir vrat, a gol Alexa Baene ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. Je pa bil veljaven zadetek Juliana Alvareza v eni zadnjih akcij na tekmi v 94. minuti in Atletico je domov le odnesel pričakovane tri točke.

Lamine Yamal je k zmagi Barcelone prispeval tri gole. | Foto: Reuters Lamine Yamal je k zmagi Barcelone prispeval tri gole. Foto: Reuters

Vodilna Barcelona je naporen teden začela z zanesljivo zmago. Na Camp Nouu je s 4:1 odpravila Villarreal. Po asistenci Fermina je Katalonce v 28. minuti v vodstvo popeljal Lamine Yamal, ki je v 37. minuti postavil izid prvega polčasa. V začetku drugega je Pape Gueye znižal, v 69. minuti pa se je Yamal podpisal pod hat-trick. Za končni rezultat je v sodnikovem dodatku zadel Robert Lewandowski. Barcelona ima na vrhu štiri točke več od madridskega Reala, ki bo na delu šele v ponedeljek.

Blaugrano v torek čaka nov izziv. To bo povratna tekma polfinala španskega pokala, v katerem bo lovila čudežen preobrat proti Atleticu, s katerim je na prvi tekmi v Madridu izgubila kar z 0:4.

THUMb
Sportal Kam se je skril Jose Mourinho? Mladi zvezdnik Reala jo je dobro odnesel.

Real Madrid se bo v ponedeljek v mestnem obračunu spopadel z Getafejem. Vprašljiv je nastop najboljšega strelca la lige Kyliana Mbappeja, ki ima težave s kolenom. V zadnjem obdobju je v napadu učinkovit Brazilec Vinicius Junior. Na zadnjih štirih tekmah je dosegel pet zadetkov, v polno je meril tudi na obeh tekmah lige prvakov proti Benfici.

V uvodnem dejanju je Levante z 2:0 premagal Alaves in dosegel pomembne točke v boju za obstanek.

Špansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 27. februar:

Sobota, 28. februar:

Nedelja, 1. marec:

Ponedeljek, 2. marec:

Lestvica:

Najboljši strelci:

23 – Mbappé (Real Madrid)
16 – Muriqi (Mallorca)
13 – Yamal (Barcelona)
12 – Budimir (Osasuna), Torres (Barcelona) 
11 – Lewandowski (Barcelona),
10 – Iglesias (Celta), Oyarzabal (Real Sociedad)
...

Barcelona : Levante, Lamine Yamal, Marc Bernal
Sportal Barcelona po Realovem spodrsljaju znova na vrhu lige
FC Barcelona Villarreal Real Madrid La Liga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva špansko prvenstvo Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.