Špansko prvenstvo, 26. krog
Dišalo je po presenečenju, a so se Oblakovi rešili v sodnikovem dodatku, Barcelona zanesljiva
Vodilna Barcelona je v 26. krogu španskega prvenstva s 4:1 premagala Villarreal, Lamine Yamal je k zmagi prispeval svoj prvi hat-trick v španskem prvenstvu. Barcelona ima pred drugim madridskim Realom, ki bo na delu šele v ponedeljek, ko bo gostil Getafe, štiri točke prednosti. Atletico Madrid Jana Oblaka se je skoraj opekel pri zadnjeuvrščenem Oviedu, ki je gostom povzročal precej težav in dolgo držal v rokah točko, a je nato Julian Alvarez v 94. minuti zadel za zmago Atletov (1:0).
Na torkovi pokalni tekmi v Barceloni bo med vratnicama Atletica najverjetneje Argentinec Juan Musso, na sobotni tekmi v prvenstvu pa je od prve minute branil Jan Oblak. Simeonejeva četa je na stadionu Carlos Tartiere favorit, saj se mudi pri zadnjeuvrščenem prvoligašu Oviedu, ki je v tej sezoni zbral le 17 točk. A gostitelji so se v prvem polčasu dobro upirali gostom, ki jih je tik pred odmor dvakrat rešil slovenski vratar.
Ta je imel veliko dela tudi v drugem delu, ko so nogometaši Ovieda pretili favoritom. Ti so šele v 88. minuti prišli do prvega strela v okvir vrat, a gol Alexa Baene ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. Je pa bil veljaven zadetek Juliana Alvareza v eni zadnjih akcij na tekmi v 94. minuti in Atletico je domov le odnesel pričakovane tri točke.
Lamine Yamal je k zmagi Barcelone prispeval tri gole.
Vodilna Barcelona je naporen teden začela z zanesljivo zmago. Na Camp Nouu je s 4:1 odpravila Villarreal. Po asistenci Fermina je Katalonce v 28. minuti v vodstvo popeljal Lamine Yamal, ki je v 37. minuti postavil izid prvega polčasa. V začetku drugega je Pape Gueye znižal, v 69. minuti pa se je Yamal podpisal pod hat-trick. Za končni rezultat je v sodnikovem dodatku zadel Robert Lewandowski. Barcelona ima na vrhu štiri točke več od madridskega Reala, ki bo na delu šele v ponedeljek.
Blaugrano v torek čaka nov izziv. To bo povratna tekma polfinala španskega pokala, v katerem bo lovila čudežen preobrat proti Atleticu, s katerim je na prvi tekmi v Madridu izgubila kar z 0:4.
Real Madrid se bo v ponedeljek v mestnem obračunu spopadel z Getafejem. Vprašljiv je nastop najboljšega strelca la lige Kyliana Mbappeja, ki ima težave s kolenom. V zadnjem obdobju je v napadu učinkovit Brazilec Vinicius Junior. Na zadnjih štirih tekmah je dosegel pet zadetkov, v polno je meril tudi na obeh tekmah lige prvakov proti Benfici.
V uvodnem dejanju je Levante z 2:0 premagal Alaves in dosegel pomembne točke v boju za obstanek.
