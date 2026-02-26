Sredin spopad za osmino finala lige prvakov med Real Madridom in Benfico sta še bolj kot napredovanje španskega kluba (skupni izid 3:1) zaznamovala grd padec in poškodba branilca Reala Raula Asencia, ki je srečanje zapustil na nosilih, potem ko je trčil s soigralcem Eduardom Camavingo. Odpeljali so ga v bolnišnico, od koder pa so prišle dobre novice. V središču pozornosti se je vnovič znašel tudi strateg Benfice, Jose Mourinho, ki je ob suspenzu našel novo "skrivališče".

Real Madrid je na povratni tekmi za uvrstitev v osmino finala lige prvakov z 2:1 ugnal Benfico in se s skupnim izidom 3:1 zavihtel med najboljših 16 ekip letošnje sezone lige prvakov. A dogajanje na stadionu Santiago Bernabeu je v sredo zaznamoval tudi zelo neprijeten dogodek, saj se je v zadnjem delu srečanja poškodoval Raul Asencio.

23-letni branilec je v skoku za žogo z glavo močno trčil v soigralca Eduarda Camavingo, oba sta nato pristala na tleh, Asencio pa se je ob tem nemudoma prijel za prsni koš. Delovalo je, kot da ima oteženo dihanje in težave z zavestjo. Dolgo časa so mu nudili pomoč iz zdravniške službe madridskega kluba, ki mu je namestila opornico za vrat, nato pa so Asencia v 77. minuti odnesli z igrišča in odpeljali v bolnišnico na nadaljnje preglede. Po tekmi je trener Reala Alvaro Arbeloa sporočil, da poškodba Asencia naj ne bi bila hujše narave in da naj bi imel težave z vratom, a naj te ne bi bile resne.

Raul Asencio je nemočno obležal. Foto: Reuters

Vinicius ponovil slavje

Tekmo, na kateri je pravico delil slovenski sodnik Slavko Vinčić, so sicer z golom odprli nogometaši Benfice, potem ko je v polno meril Rafa Silva, a je le dve minuti zatem za Real izenačil Aurelien Tchouameni. Srečanje je nato v 80. minuti odločil Vinicius Jr., ki je ob tem ponovil svoje kontroverzno proslavljanje gola, zaradi katerega je prejšnji teden prejel rumeni karton in po katerem se je usul plaz obtožb zaradi rasističnih opazk Gianluceja Prestiannija in navijačev Benfice. Prestianni je vse skupaj zanikal, a ga je Uefa za tekmo proti Realu začasno suspendirala, v primeru, da bi bil spoznan za krivega, pa bi mu grozil suspenz najmanj desetih kazni prepovedi igranja.

"Vesel sem bil zaradi gola, ki ga je dosegel. Zaslužil si ga je in je v odlični formi. Brez Mbappeja je to še toliko pomembnejše," je po srečanju dejal Arbeloa. Mbappe ni nastopil zaradi težav, ki jih je imel že na treningu.

Alvaro Arbeloa Foto: Reuters

Kje je Mourinho?

Benfica je na drugi strani pogrešala trenerja Joseja Mourinha, ki je bil na prvi tekmi izključen, potem ko je zaradi ugovarjanja prejel dva rumena kartona. "Nisem ga videl," je o morebitnem srečanju s Portugalcem odvrnil Arbeloa. Za Mourinha je bila na stadionu Santiago Bernabeu pripravljena posebna loža, a se portugalski trener tam ni pojavil. Po poročanju španskih medijev naj bi srečanje spremljal kar iz klubskega avtobusa, od koder naj bi komuniciral s klopjo Benfice, stran od kamer in nadzora. Mourinho se je sicer po kar 4652 dneh vrnil na stadion Santiago Bernabeu.

Ni prvič , da se je Mourinho obnašal nekoliko nenavadno. Leta 2005 se je med suspenzom pred tekmo Chelseaja in Bayerna (4:2) skril v koš za perilo, da bi se lahko kljub suspenzu pogovarjal z igralci v garderobi. "Čez dan grem v garderobo, tako da sem tam že od poldneva, tekma pa je ob sedmih. V garderobi želim biti le, ko pridejo nogometaši. Šel sem tja in nihče me ni videl. Težava je bila, kako priti ven potem. In Stuart Bannister, ki je bil zadolžen za opremo, me je dal v koš. Ta je bil rahlo odprt, da sem lahko dihal. Ker so me iz Uefe iskali, je potem koš zaprl, bilo je grozno, klavstrofobičen sem," je pred leti takrat razlagal Mourinho in požel salve smeha.

Mourinho is, according to @Record_Portugal, watching the game here



There was a radio booth prepared for him but he decided to stay in the club bus



📷 @ZorroElDiez pic.twitter.com/0REg4SYhMA — Guillem Balague (@GuillemBalague) February 25, 2026

Real zdaj v osmini finala čaka srečanje ali s Sportingom iz Lizbone ali z Manchester Cityjem. To bo odločil petkov žreb. Real in City sta se v ligi prvakov srečala že lani, potem ko je v dodatnih bojih za osmino finala s skupnim izidom 6:3 napredoval Real. "Naš cilj je bil, da se uvrstimo naprej. Zagotovo bomo znova dobili Manchester City, a ni nam mar, bo pa težko, ker nas čaka povratna tekma v gosteh. Bomo videli, kaj bo prinesel žreb, čaka nas težka naloga," je še dodal Arbeloa.

