Opojen vonj sveže bazilike. Bogat, skoraj kremast umami okus parmezana in pecorina. Oreškasta globina pinjol in zaokrožena sadnost oljčnega olja. To so temelji pravega genoveškega pesta – omake, ki že z eno žlico spremeni značaj jedi. A pesto ni namenjen le testeninam. Odlično se znajde v topli piščančji juhi, kot aromatičen preliv za solato, namaz v hrustljavem sendviču ali kot presenetljiva pika na i ob sočnem steaku. In za takšne kuhinjske trenutke ne potrebujete izkušenj italijanske none. Včasih je dovolj, da izberete izdelek z jasno in premišljeno sestavo, kot je Hoferjev Pesto Cucina , ki temelji na tradicionalni recepturi in visokem deležu bazilike.

Ali hiter dan pomeni kompromis pri okusu?

Tempo vsakdana pogosto narekuje tudi tempo kuhanja. Večerja v desetih minutah, brez zapletov. A prav tu se pogosto zgodi kompromis: okus je povprečen, sestava pa polna dodatkov, ki z izvirnim receptom nimajo veliko skupnega.

Pri izdelkih, kot je pesto, je razlika pogosto zapisana že na deklaraciji. Delež bazilike, vrsta uporabljenega sira ter količina dodanega sladkorja in soli niso nepomembne podrobnosti, temveč podatki, ki neposredno vplivajo na okus na krožniku. Hoferjev Pesto Cucina s 34 odstotki bazilike in dvema italijanskima siroma že na embalaži jasno pove, kaj lahko pričakujete.

Podatek, da pesto vsebuje 34 odstotkov bazilike, ni zgolj številka. Višji delež glavne sestavine pomeni izrazitejšo aromo, intenzivnejšo naravno barvo in bolj svež, zeliščen okus. Bazilika ni le dodatek za videz, temveč nosilec značilnega, rahlo pikantnega karakterja pesta.

V praksi to pomeni manj "reševanja" jedi z dodatno soljo in manj potrebe po dodatnem siru ali olju. Pogosto zadostujeta že ena ali dve žlici, da celoten krožnik testenin dobi pravo globino. Hoferjev Pesto Cucina tako deluje kot kakovostna osnova, ne kot bližnjica, ki jo moramo popravljati z dodatki.

Klasični genovski pesto temelji na kombinaciji dveh sirov: Parmigiano Reggiano in Pecorino Romano. Prvi prinese globino in prijetno zaokroženost, drugi doda izrazitejšo slanost in značaj. Skupaj ustvarita občutek polnosti, ki ostane tudi po zadnjem grižljaju.

Ko sta v pestu uporabljena oba, to vpliva tudi na teksturo. Omaka je kremasta, a ne težka, okus pa slojevit, a ne preoster. Tudi tu Hoferjev Pesto Cucina sledi tradicionalni sestavi, ki daje ravnovesje, še posebej dobrodošlo pri hitri pripravi večerje.

Industrijsko pripravljene omake pogosto vsebujejo več sladkorja in soli, kot bi pričakovali. Ko je njuna vsebnost nižja, pridejo do izraza osnovne sestavine, kot so bazilika, siri, oljčno olje in pinjole. Čistejša sestava pomeni tudi večjo vsestranskost.

Tak pesto ni omejen le na testenine. Uporabite ga lahko kot preliv za solato, marinado za meso ali ribe, osnovo za omako, namaz za sendviče ali dodatek rižoti. Prav zato je branje deklaracije hiter in smiseln korak, ki pomaga oceniti, ali bo izdelek le priročen ali tudi zares okusen.

Tri večerje v desetih minutah Testenine s pestom so klasika, ki ne potrebuje razlage. Skuhajte najljubše testenine, dodajte žlico ali dve Hoferjevega Pesta Cucina, kapljico oljčnega olja in po želji malo sveže naribanega sira. Brez dodatnih omak in zapletenih korakov okus stoji sam zase.

Topel sendvič z mocarelo in pestom je odlična rešitev za večer po dolgem dnevu. Na kruh namažite pesto, dodajte rezine mocarele ter mortadele in vse skupaj za nekaj minut postavite v pečico ali toaster. Kombinacija topljene teksture in sveže arome bazilike ustvari presenetljivo bogat rezultat.

Pečena zelenjava z dodatkom pesta dobi povsem novo dimenzijo. Bučke, paprika ali brokoli iz pečice zaživijo, ko jih prelijete z žlico pesta, razredčenega z malo tople vode ali olivnega olja. Enako dobro deluje kot priloga k mesu ali ribam ali kot samostojna lahka večerja.

Zakaj se splača pogledati embalažo?

Na polici so izdelki videti podobni, a razlike se skrivajo v odstotkih in zaporedju sestavin. Če je bazilika med prvimi sestavinami in je njen delež jasno naveden, če sta uporabljena Parmigiano Reggiano in Pecorino Romano ter če je vsebnost sladkorja in soli zmerna, to ni le marketinška podrobnost, temveč napoved okusa.

Hoferjev Pesto Cucina je primer, kako lahko hiter obrok ostane kakovosten in uravnotežen. Hitra večerja zato ni nujno kompromis, temveč premišljena izbira. Naslednjič preverite delež bazilike na embalaži – in en kozarec uporabite na več načinov.

