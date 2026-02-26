Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Četrtek,
26. 2. 2026,
15.50

Osveženo pred

9 minut

Četrtek, 26. 2. 2026, 15.50

9 minut

Klemen Ferjančič ponovno izvoljen za predsednika panoge biatlon

Avtor:
S. K.

Klemen Ferjančič, predsednik Zbora za biatlon pri SZS | Klemen Ferjančič ostaja predsednik panoge biatlon pri SZS. | Foto SloSki

Klemen Ferjančič ostaja predsednik panoge biatlon pri SZS.

Foto: SloSki

Na včerajšnjih volitvah za predsednika panoge biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije so člani Zbora za biatlon za mandatno obdobje 2026–2030 soglasno izvolili Klemena Ferjančiča. Bil je edini kandidat, glasovali so vsi prisotni in ga izvolili enotno. Klubi so s tem jasno podprli kontinuiteto, stabilnost in nadaljnji razvoj biatlona, sporočajo iz Smučarske zveze Slovenije.

"Klemen Ferjančič je funkcijo predsednika zbora za biatlon prevzel jeseni 2023. Ob začetku mandata je izpostavil pomen povezovanja vseh ključnih deležnikov – klubov, panoge in Smučarske zveze Slovenije – ter poudaril, da je odprt dialog med klubi temelj skupne usmeritve. Po začetnih usklajevanjih je prisluhnil njihovim pripombam, odprl konstruktiven pogovor in skupaj z njimi oblikoval program dela ter širšo ekipo predsedstva, kar je omogočilo trdnejšo podporo in učinkovitejše delovanje," piše SZS.

V dosedanjem obdobju je bila ena njegovih ključnih prioritet stabilizacija financiranja panoge. V zadnjih treh letih so bila uspešno pridobljena zadostna finančna sredstva za nemoteno delovanje in ureditev panoge ter zagotovljena razvojna sredstva, ki omogočajo bolj načrtno delo. S tem so bili postavljeni trdnejši temelji za delovanje slovenskega biatlona tako na ravni reprezentanc kot v klubih, kjer se razvijajo mladi in nastajajo prihodnji tekmovalci.

Ob ponovni izvolitvi je poudaril, da brez klubov ni slovenskega biatlona, saj so jedro sistema in prostor, kjer se gradi prihodnost športa. V naslednjem obdobju želi z njimi še tesneje sodelovati, usklajeno postavljati cilje ter zagotavljati stabilne pogoje in dovolj široko, kakovostno bazo tekmovalcev. V tem okviru izpostavlja tudi nujnost okrepitve strokovnega segmenta reprezentančnih programov, saj so za doseganje vrhunskih rezultatov potrebni jasno strukturiran sistem dela, sodoben trenažni proces in celostna podpora športnikom.

Po koncu sezone je predvidena vključitev novih strokovnih kadrov, ki bodo prispevali k nadgradnji vodenja treninga, izboljšanju tekmovalne priprave ter razvoju podpornih področij (analitika in diagnostika, servis in oprema, zdravstvena in fizioterapevtska podpora, psihološka priprava ter prehranska in regeneracijska strategija). Poseben poudarek bo namenjen tudi kontinuiranemu izobraževanju trenerjev, pomočnikov, spremljevalnega osebja in drugih ključnih deležnikov v strokovni verigi, z namenom dviga kakovosti dela na vseh ravneh in omogočanja, da najboljši slovenski biatlonci v celoti izkoristijo svoj potencial, so še sporočili iz SZS.

