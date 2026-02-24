Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA, kjer vsaka vožnja postane doživetje.

Predstavljajte si trenutek, ko se usedete za volan in vas objame popolna kombinacija udobja, elegance in moči električnega pogona. Novi Mercedes-Benz CLA, letošnji dobitnik naslova Evropski avto leta 2026, ponuja prav takšno doživetje – osebni prostor, kjer se vrhunska tehnologija, dovršen dizajn in trajnost združijo v popolni harmoniji.

Mercedes-Benz CLA je prepoznan po tehnologiji, varnosti in učinkovitosti. Foto: Mercedes-Benz AG Novi Mercedes-Benz CLA ni le avtomobil, ampak tudi izkušnja, ki jo čutite na vsakem zavoju in v vsakem trenutku za volanom. Kot eden najnaprednejših modelov v svojem razredu predstavlja premišljen korak naprej v razumevanju sodobne vožnje in prestiža. Elegantna oblika, elektrifikacija in digitalne rešitve se tukaj povežejo naravno – v izkušnjo, ki deluje lahkotno, intuitivno in samozavestno.

Vožnja z njim je umirjena in brezskrbna. Električni doseg do 792 kilometrov ter hitro polnjenje omogočata več svobode na poti, napredni varnostni sistemi pa prispevajo k občutku varnosti in sproščenosti. Notranjost vas sprejme s toplino: materiali, sedeži in ambient ustvarijo prostor, kjer se prestiž sreča z občutkom doma.

V osrčju CLA deluje digitalna inteligenca: operacijski sistem MB.OS in nova generacija sistema MBUX se učita vaših navad ter diskretno prilagajata funkcije vašim željam. Glasba, navigacija, ambient – vse je usklajeno tako, da vožnja poteka naravno, skoraj samoumevno. CLA tako ne premika le meja tehnologije, temveč vsako vožnjo preoblikuje v osebno izkušnjo, kjer je vsak kilometer užitek.

Novi CLA ohranja prepoznaven oblikovalski jezik svojega predhodnika, hkrati pa je bil optimiziran za večjo učinkovitost. Z aerodinamičnimi linijami se uvršča med najbolj aerodinamične serijske modele znamke. Foto: Mercedes-Benz AG

Ključni aduti novega Mercedes-Benz CLA

1. Oblika, ki pusti vtis – športna, elegantna, samozavestna

Novi CLA naredi vtis v trenutku, ko se pojavi. Njegova oblika izžareva samozavest, energijo in sodobno drznost, obenem pa ohranja izbrano eleganco, ki je zapisana v samem bistvu znamke Mercedes-Benz. Športni značaj štirivratnega GT se naravno prepleta s tekočo, aerodinamično silhueto, ki deluje lahkotno, dinamično in uravnoteženo.

Dolga medosna razdalja, kratki previsi in aerodinamična platišča ustvarjajo stabilno in samozavestno držo, elegantno padajoča strešna linija pa poudari občutek gibanja – tudi takrat, ko vozilo miruje. Poseben videz zagotavlja futuristična osvetljena sprednja plošča s 142 animiranimi LED-zvezdami, ki jo dopolnjujejo natančni MULTIBEAM LED-žarometi in zadnje luči v prepoznavni obliki zvezde. Skupaj ustvarjajo ikoničen, tehnološko napreden in prestižen videz, ki ne osvaja le pogledov, temveč tudi čustva.

Inteligenca prihodnosti. Dostopna danes.

Novi Mercedes-Benz CLA s tehnologijo EQ je na voljo že za 38.490 evrov* z vključeno Eko subvencijo. Obiščite najbližji salon in spoznajte najbolj inteligenten avtomobil znamke Mercedes-Benz.

*Prikazana cena velja ob nakupu vozila Mercedes-Benz CLA z EQ tehnologijo Progressive Edition in ob upoštevanju možne Eko subvencije in je informativne narave. Višina Eko subvencije je odvisna od veljavnih pogojev in odločitve Eko sklada ter lahko variira. Končna cena vozila se lahko razlikuje glede na izbrano konfiguracijo, dodatno opremo, davčne obveznosti in druge pogoje financiranja.

Opremljen z MBUX Superscreen za intuitivno uporabniško izkušnjo. Foto: Mercedes-Benz AG

2. Prostor, v katerem je doma tehnologija

Notranjost novega CLA nagovarja čute že ob prvem stiku. Vsak pogled in vsak dotik razkrivata prostor, v katerem se sodobna tehnologija naravno prepleta z udobjem, estetiko in življenjskim slogom. Kabina deluje umirjeno in čisto, obenem pa izjemno bogato – z detajli, ki ustvarjajo občutek sodobnega, lahkotnega razkošja.

V središču pozornosti je lebdeči MBUX Superscreen, ki se razteza čez celotno širino armaturne plošče ter skupaj z elegantno sredinsko konzolo in dovršenimi oblogami vrat sestavlja harmonično celoto. Upravljanje je intuitivno in prilagojeno vozniku: funkcija Zero Layer v ospredje postavi tisto, kar je v danem trenutku najbolj pomembno. Občutek je, kot da avtomobil razume vaše navade ter se jim tiho in nevsiljivo prilagaja.

Ambientna osvetlitev v kombinaciji s panoramsko streho ustvari občutek odprtosti in lahkotnosti. Virtualni asistent z umetno inteligenco deluje kot pozoren sopotnik, s katerim postane vožnja bolj osebna in sproščena. Izkušnjo zaokrožajo sedeži z novim oblazinjenjem ter skrbno izbrani materiali – od lesa z odprtimi porami do brušenega aluminija in inovativnih papirnatih površin, ki prostoru dodajo toplino in sodoben luksuz.

3. Svoboda vožnje brez razmišljanja o omejitvah

Novi CLA s tehnologijo EQ prinaša občutek svobode, ki se brez napora prilagaja vašemu ritmu. Z izjemno nizko porabo 12,2 kilovatne ur na sto kilometrov in dosegom do 792 kilometrov omogoča dolge, sproščene vožnje brez pogostih postankov. Vožnja je tiha, tekoča in samozavestna, kar lahko občutite pri vsakem kilometru.

Napredna 800-voltna arhitektura poskrbi, da je tudi polnjenje del naravnega ritma poti. V zgolj desetih minutah lahko pridobite energijo za do 325 kilometrov vožnje, kar pomeni, da daljša potovanja ostajajo tekoča, brez omejitev ali prilagajanja. Električni CLA je tako pravi "enolitrski avtomobil" električne dobe – izjemno učinkovit, vozniško prepričljiv in brez kompromisov.

Novi CLA ne navdušuje le danes, temveč je zasnovan z mislijo na prihodnost. Kot prvi model z lastnim operacijskim sistemom MB.OS se preobrazi v tehnološko napreden "superračunalnik na kolesih", ki je nenehno povezan z inteligentnim oblakom Mercedes-Benz. Redne brezžične posodobitve (OTA) zagotavljajo, da CLA tudi leta po nakupu ostaja tehnološko aktualen – od digitalnih funkcij do asistenčnih sistemov. Skupaj z vami se razvija čez čas ter ohranja vrhunsko, varno in intuitivno izkušnjo vožnje.

CLA izstopa pri zaščiti odraslih in otrok, ranljivih udeležencev v prometu ter pri delovanju naprednih varnostnih asistentov, kar potrjuje tudi naziv najbolj varen avtomobil leta 2025 po oceni neodvisne organizacije Euro NCAP. Foto: Mercedes-Benz AG

4. Najbolj varen avto leta 2025

CLA je zasnovan z mislijo na varnost, zaupanje in sproščenost v vsakem trenutku vožnje. To potrjuje tudi naziv najbolj varen avtomobil leta 2025 po oceni Euro NCAP. Gre za avtomobil, ki povezuje užitek v vožnji in visoko raven zaščite.

Serijski asistenčni sistemi MB.DRIVE delujejo diskretno, a zanesljivo, ter skrbijo za občutek varnosti in sproščenosti v vsakem trenutku vožnje. Prilagodljivi tempomat DISTRONIC, asistenca za krmiljenje in napredni varnostni sistemi nenehno spremljajo okolico ter pomagajo preprečevati nepredvidene situacije, še preden jih zaznate. Digitalno izkušnjo zaokroža MBUX četrte generacije z integrirano navigacijo Google Maps, ki se inteligentno prilagaja prometu, terenu in vašemu načinu vožnje. Virtualni asistent z umetno inteligenco komunicira naravno in empatično, zato avtomobil ne deluje le pametno, temveč tudi pozorno – kot sopotnik, ki vas razume.

5. Trajnostna mobilnost brez odrekanj

CLA se prilagaja vašemu življenjskemu slogu. V mestu je tih in suveren, na odprti cesti dinamičen, na avtocesti pa stabilen in udoben. Poleg popolnoma električne mobilnosti ponuja tudi izjemno učinkovite hibridne različice, ki združujejo najboljše iz obeh svetov.

Na voljo sta električna modela CLA 250+ in CLA 350 4MATIC, za tiste, ki potrebujejo več prostora, pa tudi CLA Shooting Brake – športen, inteligenten in praktičen sopotnik za vsakdan in prihodnost.

Novi CLA je na voljo tudi v različici Shooting Brake – idealen za tiste, ki poleg dinamične vožnje in zmogljivosti cenite tudi prostornost. Foto: Mercedes-Benz AG Naročnik oglasnega sporočila je Star Import d.o.o.