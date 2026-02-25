Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Sreda,
25. 2. 2026,
16.27

Donald Trump Volodimir Zelenski Vladimir Putin Rusija Ukrajina Markus Reisner

Sreda, 25. 2. 2026, 16.27

24 minut

Avstrijski polkovnik: Ukrajinci bodo napadali kot v prvi svetovni vojni

A. Ž.

Ukrajina regija Zaporožje ukrajinski vojaki | Avstrijski polkovnik Markus Reisner je prepričan, da bodo Ukrajinci, potem ko ruska vojska ne more več uporabljati Starlinka, dosegli le manjše ozemljske pridobitve. Na fotografiji: ukrajinski vojaki med urjenjem. | Foto Guliverimage

Avstrijski polkovnik Markus Reisner je prepričan, da bodo Ukrajinci, potem ko ruska vojska ne more več uporabljati Starlinka, dosegli le manjše ozemljske pridobitve. Na fotografiji: ukrajinski vojaki med urjenjem.

Foto: Guliverimage

Vojna v Ukrajini traja že natanko štiri leta. Čeprav občasno prihaja do ukrajinskih prodorov, vključno z najnovejšim, jih je treba ocenjevati previdno, pravi avstrijski vojaški strokovnjak Markus Reisner.

Ob četrti obletnici ruskega napada na njegovo državo se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski spominjal štirih let vojne. "Obranili smo svojo neodvisnost, nismo izgubili svoje državnosti," je v videosporočilu dejal predsednik države.

Rusija vztraja pri umiku Ukrajincev iz vsega Donbasa

Ruski predsednik Vladimir Putin ni dosegel svojih ciljev. "Ukrajincev ni zlomil. Te vojne ni dobil," je dejal Zelenski. Kljub temu razmere ostajajo napete. Vojna se nadaljuje in Ukrajincem grozi, da bodo Američani umaknili svojo podporo, piše nemški medij Focus.

Nekaj
V treh krogih pogovorov sta se ukrajinska in ruska delegacija doslej v Abu Dabiju in Ženevi pogovarjali o koncu vojne. Rusija vztraja pri umiku ukrajinskih čet iz preostalih delov vzhodnih regij Lugansk in Doneck, ki jih še vedno drži. Kijev to kategorično zavrača.

Reisner: Zelenski je lani popustil

"Zelenski je v preteklem letu naredil pomembne poteze. Spomladi 2025 je prvič izrazil pripravljenost zamrzniti vojno na fronti – povsem v nasprotju s svojim prejšnjim stališčem," je za nemški medij ntv povedal Markus Reisner.

Reisner o t. i. nevidnem bojišču:

Reisner, ki je polkovnik avstrijskih oboroženih sil in vojaški zgodovinar, je dejal, da je ukrajinski predsednik Putinu popustil. "Če bodo Rusi zdaj vztrajali pri želji po prevzemu celotnega Donbasa, bi to pomenilo: z vsemi preostalimi obrambnimi položaji tam," je pojasnil Reisner.

Ukrajina bo brez donbaških trdnjav težko odbila naslednji ruski napad

To je izjemno neugodno za ukrajinsko stran, saj nihče ne more izključiti možnosti, da bo Rusija v prihodnjih letih sprožila nadaljnje napade, poudarja avstrijski polkovnik in opozoril, da bo Ukrajina brez te obrambne črte bistveno težje odbila.

Novice Kako ustaviti Putina? "Lažje je, kot si mislite."

Reisner tudi opozarja, še nihče ni obljubil potrebnih varnostnih jamstev za Ukrajino, če bi prišlo do novega ruskega napada. Ameriški predsednik Donald Trump konkretno podporo prepušča Evropejcem. "Ne vidim nobenih izjav, danih Ukrajini, ki bi vzbujale zaupanje," je dejal Reisner.

"Ne gre za resnične ofenzive"

Vojaški strokovnjak meni, da trenutni ukrajinski vdori niso resnična ofenziva z daljnosežnimi operativnimi cilji (gre za ukrajinske osvoboditve nekaj vasi v regiji Dnipro in Zaporožje, op. p.).

Opisuje jih bolj kot akcije očiščenja ozemlja (tj. odstranitev ruskih sil na določenem območju, op. p.). Izklop satelitskega omrežja Starlink je ta razvoj dogodkov olajšal, vendar le na manjšem delu ozemlja.

"Kot v prvi svetovni vojni"

Kot je znano, je Elon Musk v začetku letošnjega februarja ustavil nepooblaščeno rusko uporabo Starlinka. Še naprej naj bi delovali le t. i. pooblaščeni terminali.

Po Reisnerju bodo ukrajinske ozemeljske pridobitve zaradi ustavljene uporabe Starlinka za ruske sile dokaj majhne. Poleg tega bodo v tem primeru ukrajinske sile napredovale peš, brez tankov ali vozil. Reisner ta položaj opisuje z besedami, da je to tako kot v prvi svetovni vojni.

