Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
25. 2. 2026,
14.39

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Benfica Lizbona Kylian Mbappe Kylian Mbappe Real Madrid liga prvakov liga prvakov

Sreda, 25. 2. 2026, 14.39

35 minut

Udarec za Real Madrid

Mbappe zaradi poškodbe brez povratne tekme proti Benfici

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kylian Mbappe | Kylian Mbappe bo preventivno izpustil nocojšnji spopad z Benfico. | Foto Reuters

Kylian Mbappe bo preventivno izpustil nocojšnji spopad z Benfico.

Foto: Reuters

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe bo zaradi poškodbe kolena izpustil današnjo povratno tekmo šestnajstine finala lige prvakov proti Benfici, je njegovo moštvo Real Madrid sporočilo na družbenih omrežjih. Sedemindvajsetletni napadalec je to sezono na 33 tekmah dosegel 38 golov.

Jan Oblak, Atletico Madrid
Sportal Oblak eden od junakov Atletica, senzacija na San Siru

Mbappe ima po informacijah španskih medijev, med njimi tudi Marce, že dlje časa težave s kolenom, zaradi česar bo preventivno izpustil tekmo proti Benfici. Na zelenice naj bi se vrnil naslednji teden.

Real je prvi obračun v Lizboni dobil z 1:0 po zadetku Viniciusa. Po njem je zaradi njegovega neprimernega proslavljanja zadetka prišlo do številnih žaljivk.

Zaradi rasističnih opazk bo po kazni Evropske nogometne zveze Uefe današnji povratni obračun izpustil Benficin Gianluca Prestianni. Argentinca je disciplinski in etični odbor Uefe začasno kaznoval s prepovedjo igranja.

Dvoboj na Santiagu Bernabeuu, ki se bo začel ob 21. uri, bo sodil Slovenec Slavko Vinčić.

Benfica Lizbona Kylian Mbappe Kylian Mbappe Real Madrid liga prvakov liga prvakov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.