Oblak eden od junakov Atletica, senzacija na San Siru

Nogometaši Atletico Madrida na čelu z Janom Oblakom so si zagotovili napredovanje v osmino finala lige prvakov, potem ko so na domači tekmi s 4:1 premagali Club Brugge ter si s skupnim izidom 7:4 zagotovili mesto med najboljšimi 16 ekipami. Slovenski vratar se je izkazal z asistenco ob prvem golu španskega kluba, pod hat-trick se je podpisal Norvežan Alexander Sørloth. Veliki podvig je uspel norveški ekipi Bodö/Glimt, ki je na San Siru tudi na povratni tekmi ugnala Inter (2:1) in s skupnim rezultatom 5:2 poskrbela za veliko senzacijo. Do napredovanja je prišel še Newcastle, ki je po zmagi nad Qarabagom na prvi tekmi s kar 6:1, tokrat doma slavil s 3:2. Uspešen pa je bil tudi Bayer Leverkusen, ki se je na račun zmage na prvi tekmi nad Olympiacosom na prvi tekmi (2:0), po remiju na drugi (0:0) uvrstil v osmino finala.

Play-off za osmino finala (prve tekme – torek, sreda)

Torek, 24. februar

Atletico Madrid je na povratni tekmi uspel izkoristiti prednost domačega igrišča proti belgijskemu podprvaku Club Bruggeu in napredoval med najboljših 16, potem ko je po remiju na prvi tekmi, doma slavil s 4:1. Jan Oblak je ob svojem 103. nastopu v ligi prvakov zablestel z asistenco ter s fantastično obrambo ob zaključku prvega polčasa, glavno ime Atletov pa je bil s hat-trickom Alexander Sørloth.

Za španski klub se je že začelo odlično, saj so v 23. minuti povedli z 1:0. Oblak je z odlično podajo zaposlil Sørlotha na drugi strani igrišča. Ta je žogo sprejel na robu kazenskega prostora, nato pa sprožil strel proti vratom Simona Mignoleta, ki je ob branjenju nerodno posredoval, žoga ga je preskočila in na koncu na veselje Atletov pristala v mreži. A v 36. minuti so gostje vrnili udarec. Po podaji s kota je žogo za hrbet Oblaka pospravil Johnny Cardoso. V 38. minuti je bilo znova vroče, iz neposredne bližine se je sam pred Oblakom znašel Hugo Vetlesen, ki je poskusil z glavo, a se je s sijajnim posredovanjem izkazal Oblak.

Alexander Sørloth je za Atletico dosegel tri zadetke. Foto: Reuters

V 48. minuti je sledilo novo veselje Atletica. Odbito žogo je s strelom iz roba kazenskega prostora v levi spodnji kot vrat gostov spravil Johnny Cardoso. Atletico je nato v 78. minuti zadel še tretjič, v polno je še drugič na tekmi meril Sørloth, ki je za piko na i v 87. minuti zadel še tretjič na srečanju in postavil končni izid 4:1. Norvežan je sicer šele drugi Atleticov nogometaš s "hat-trickom" v ligi prvakov, prvi je bil Mario Mandžukić leta 2014. Atletico bo v osmini finala igral proti Tottenhamu ali Liverpoolu, to bo določil petkov žreb.

Senzacionalno slovo Interja

Z velikim presenečenjem je postregel razplet na San Siru. Inter je proti Bodö/Glimtu lovil zaostanek z 1:3 s tekme na Norveškem. To mu brez poškodovanih Lautara Martineza in Hakana Calhanogluja ni uspelo, doma je izgubil z 1:2. Milančani so prevladovali v prvem polčasu, a je ostalo pri 0:0.

Inter se je poslovil od lige prvakov. Foto: Guliverimage

Tudi v drugem so bili sprva boljši tekmec, a v 58. minuti je Jens Petter Hauge kaznoval veliko napako Manuela Akanjija in tako Norvežane potisnil na prag senzacionalnega napredovanja. Akanji je v 69. minuti zadel vratnico, pot gostov v osmino finala pa je potrdil Haakon Evjen v 72. minuti. Alessandro Bastoni je v 76. minuti le nekoliko omilil Interjevo razočaranje.

Do napredovanja še Newcastle in Bayer Leverkusen Newcastle je slavil tudi na drugi tekmi. Foto: Reuters

Newcastle, ki je tokrat med drugimi pogrešal Bruna Guimaraesa, je praktično ves posel proti Qarabagu opravil že v gosteh, ko je zmagal s 6:1. Tokrat pa je slavil s 3:2. Sandro Tonali in Joelinton sta zadela že v četrti in šesti minuti, Sven Botman pa je bil uspešen v 52. Pri gostih sta zadela Camilo Duran v 50. in Elvin Jafargulijev v 57. minuti, potem ko je domači vratar Aaron Ramsdale obranil enajstmetrovko Marku Jankoviću.

Bayer Leverkusen je pred domačimi navijači branil prednost 2:0 proti Olympiacosu. Tokratna tekma se je končala z 0:0, najbližje zadetku pa je bil Alejandro Grimaldo, ki je v 68. minuti zadel prečko vrat gostov.

Neposredno v osmino finala se je uvrstilo osem najboljših klubov ligaškega dela. To so Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting in Tottenham. Žreb osmine finala bo 27. februarja.

Liga prvakov, kvalifikacije za osmino finala (povratne tekme):

Torek, 24. februar

Sreda, 25. februar

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci: 13 – Mbappe (Real)

10 – Gordon (Newcastle)

8 – Kane (Bayern)

7 – Haaland (Man City)

6 – Hauge (Bodö/Glimt), Martinelli (Arsenal), Osimhen (Galatasaray)

5 – Alvarez (Atletico Madrid), Balogun (Monaco), Barnes (Newcastle), Duran (Qarabag), Fermin (Barcelona), Guruzeta (Atl. Bilbao), Rashford (Barcelona), Sørloth (Atletico Madrid), Vitinha (PSG)