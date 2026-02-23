Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
17.35

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
liga prvakov liga prvakov Benfica Lizbona rasizem Gianluca Prestianni

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 17.35

35 minut

Kazen za Argentinca in Benfico

Gianluca Prestiani zaradi rasizma ob eno tekmo v ligi prvakov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gianluca Prestianni | Gianluca Prestianni bo izpustil povratno tekmo lige prvakov med Benfico in madridskim Realom. | Foto Reuters

Gianluca Prestianni bo izpustil povratno tekmo lige prvakov med Benfico in madridskim Realom.

Foto: Reuters

Portugalska Benfica Lizbona na sredini povratni tekmi play-offa za osmino finala nogometne lige prvakov proti Realu Madridu ne bo mogla računati na argentinskega krilnega napadalca Gianluco Prestiannija. Tega je zaradi rasističnega incidenta z eno tekmo prisilnega počitka kaznovala Evropska nogometna zveza (Uefa).

Vinicius
Sportal Kaos v Lizboni po evrogolu Viniciusa, Mourinho izključen. Preobrat PSG, polom Juventusa.

Gianluca Prestianni se je po tekmi sicer opravičil, vendar pa ga je disciplinski in etični odbor Uefe danes vseeno kaznoval z začasno prepovedjo igranja.

Prestiani se je na prvi tekmi spravil na Brazilca Viniciusa Juniorja. Člana Reala Madrida je namreč žalil na rasni podlagi.

Preiskava še poteka, tako da Prestianiju grozi dodatna kazen. Ena tekma prisilnega počitka bo obveljala ne glede na končni razplet postopka.

Celinska federacija je kot razlog za začasni suspenz navedla očitno kršitev 14. člena disciplinskega kodeksa krovne federacije, ki se nanaša na diskriminatorno vedenje.

Incident se je zgodil prejšnji torek. Potem ko je dosegel zmagoviti gol (1:0) in slavil, Vinicius Junior trdi, skupaj z izjavami svojega francoskega soigralca Kyliana Mbappeja, da je bil žrtev rasizma. Po teh izjavah naj bi Prestianni Brazilca označil za opico. Argentinec obtožbe zanika, med incidentom si je dres potegnil čez usta.

Povratni obračun med obema nekdanjima evropskima prvakoma bo na sporedu v sredo z začetkom tekme ob 21.00.

Preberite še:

Jose Mourinho Benfica
Sportal Mourinho po rdečem kartonu in kaosu z Realom povsem brez zavor
Slavko Vinčić
Sportal Slavku Vinčiću vroč obračun med Realom in Benfico
liga prvakov liga prvakov Benfica Lizbona rasizem Gianluca Prestianni
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.