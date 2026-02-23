Portugalska Benfica Lizbona na sredini povratni tekmi play-offa za osmino finala nogometne lige prvakov proti Realu Madridu ne bo mogla računati na argentinskega krilnega napadalca Gianluco Prestiannija. Tega je zaradi rasističnega incidenta z eno tekmo prisilnega počitka kaznovala Evropska nogometna zveza (Uefa).

Gianluca Prestianni se je po tekmi sicer opravičil, vendar pa ga je disciplinski in etični odbor Uefe danes vseeno kaznoval z začasno prepovedjo igranja.

Prestiani se je na prvi tekmi spravil na Brazilca Viniciusa Juniorja. Člana Reala Madrida je namreč žalil na rasni podlagi.

Preiskava še poteka, tako da Prestianiju grozi dodatna kazen. Ena tekma prisilnega počitka bo obveljala ne glede na končni razplet postopka.

Celinska federacija je kot razlog za začasni suspenz navedla očitno kršitev 14. člena disciplinskega kodeksa krovne federacije, ki se nanaša na diskriminatorno vedenje.

Incident se je zgodil prejšnji torek. Potem ko je dosegel zmagoviti gol (1:0) in slavil, Vinicius Junior trdi, skupaj z izjavami svojega francoskega soigralca Kyliana Mbappeja, da je bil žrtev rasizma. Po teh izjavah naj bi Prestianni Brazilca označil za opico. Argentinec obtožbe zanika, med incidentom si je dres potegnil čez usta.

Povratni obračun med obema nekdanjima evropskima prvakoma bo na sporedu v sredo z začetkom tekme ob 21.00.

