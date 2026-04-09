Četrtek,
9. 4. 2026,
19.02

obveščevalna agencija Izrael Black Cube

Obveščevalce Black Cube ob morebitni vrnitvi v Slovenijo čaka prepoved vstopa v državo

Policija je predstavnike zasebnega obveščevalnega podjetja Black Cube, o katerih jih je obvestila Sova, evidentirala v svojem informacijskem sistemu. Če bodo želeli Slovenijo znova obiskati, jim bo izrečena prepoved vstopa v državo, izhaja iz sporočila Generalne policijske uprave.

Kot so zapisali v sporočilu, je namreč policija "v zvezi z ugotovitvami, ki jih je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) posredovala policiji", evidentirala osebe v svojem informacijskem sistemu. "S tem bodo policisti ob morebitnem ponovnem vstopu oseb, zajetih v teh ugotovitvah, v Slovenijo ustrezno opozorjeni ter bodo lahko izvedli predpisane ukrepe," so zapisali v policiji.

V sporočilu sicer ne navajajo, da gre za predstavnike tuje paraobveščevalne službe Black Cube, je pa znano, da je Sova vodstvo policije in tožilstvo konec marca glede delovanja paraobveščevalne agencije in njenih stikih s slovenskimi subjekti obvestila o obstoju suma kaznivih dejanj.

Kot je tedaj pojasnil direktor Sove Joško Kadivnik, so ravnali v skladu z določbo zakona, ki govori o tem, da v kolikor agencija ugotovi utemeljene razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, o tem obvesti generalnega direktorja policije in tožilstvo. Sova je nesporno potrdila tuje vplive na volitve v Sloveniji in Svetu za nacionalno varnost (SNAV) predstavila konkretno delovanje paraobveščevalne agencije iz tujine.

Generalni direktor policije Damjan Petrič pa je SNAV poročal, da policija preiskuje sume kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega slikovnega in zvočnega snemanja, dajanja podkupnine, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, izdaje tajnih podatkov in kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, so pojasnili po takratni seji SNAV na vladnem uradu za komuniciranje.

Več medijev je sicer prek zahteve za dostop do informacij javnega značaja pridobilo dokument, ki ga je pripravila Sova in v katerem piše, da so se trije predstavniki Black Cube 11. decembra lani z avtomobilom pripeljali na dvorišče stavbe SDS. Sestanek je trajal približno dve uri. Poleg navedenega popisujejo še tri obiske Izraelcev v Ljubljani, 1., 17. in 22. decembra.

