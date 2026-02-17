Odmevajo besede Joseja Mourinha, Real je nedavno že doživel šok

V obdobju, ko so zaradi olimpijskih iger v Italiji v središču pozornosti zimski športniki, lahko na svoj račun pridejo tudi ljubitelji nogometne lige prvakov. Danes bo prvič v tem mesecu odmevala veličastna himna največjega klubskega tekmovanja na svetu. Kvalifikacije za osmino finala se bodo začele ob 18.45 v Istanbulu, kjer bo gostoval Juventus. Zvečer se bo branilec naslova PSG predstavil pri Monacu, predlanski finalist Borussia Dortmund bo gostil Atalanto, za poslastico večera pa bi lahko poskrbela Benfica in Real Madrid. Pred tremi tedni sta se ekipi pomerili na Luzu v ligaškem delu, Mourinhova četa pa je v dramatični končnici z zadetkom vratarja Anatolija Trubina, doseženim v zadnjih sekundah srečanja, zmagala s 4:2 in pokvarila načrte belim baletnikom. Kako bo tokrat?

Juventus bo gostoval v bučnem Istanbulu. Foto: Reuters Začelo se bo v turškem velemestu, kjer se pričakuje bučen navijaški kotel, ki ga znajo pripraviti fanatični privrženci Galatasaraya. "Tekme na takšnih stadionih ti dajo vedeti, koliko mentalne moči potrebuješ za uspeh. Nočemo se skrivati na igrišču, ampak igrati svojo igro in zmagati," sporoča trener Juventusa Luciano Spalletti, ki je konec prejšnjega tedna izgubil veliki derbi z Interjem.

Po porazu na San Siru (2:3) za vodilnimi črno-modrimi v serie A zaostaja že 15 točk. Ker bodo v napadu pogrešali Jonathana Davida, Dušana Vlahovića in Arkadiusza Milika, bi lahko od prve minute v konici napada zaigral nekdanji nemški rdeči bik Lois Openda.

Mourinho želi izločiti Real Madrid

Benfica in Real Madrid sta pred 16 dnevi v ligaškem delu poskrbela za epsko tekmo z izjemno razburljivim zaključkom. Kaj se je dogajalo? Vse preostale tekme zadnjega kroga ligaškega dela lige prvakov, ki so se igrale vzporedno, so se že končale, Benfica pa se je pri vodstvu s 3:2 zavedala, da za preboj med 24 najboljših nujno potrebuje še en zadetek.

V napad se je v izdihljajih srečanja pognal tudi vratar Anatolij Turbin, ki se je izkazal, bil najvišji v skoku in globoko v sodnikovem podaljšku postavil končni rezultat 4:2. Navijači Benfice so noreli od sreče, Real pa je bil v šoku, saj je zapravil priložnost za neposreden preboj v osmino finala. "Mislil sem, da sem videl že vse v nogometu, a to ni res. Za Benfico je še kako prestižno premagati klub, kot je Real," je po nepozabni zmagi s 4:2 dejal Mourinho, ki je sicer trenersko kariero začel prav pri slovitem lizbonskem klubu. To se je zgodilo leta 2000.

Jose Mourinho je vodil Real med letoma 2010 in 2013. Neuspešno je naskakoval evropsko krono, je pa postal španski prvak. V zadnjih osmih letih je osvojil le eno lovoriko, z Romo je leta 2022 osvojil konferenčno ligo. Foto: Reuters

Usoda je hotela, da se bosta evropska klubska velikana iz Lizbone in Madrida ta mesec pomerila še dvakrat. Odločala bosta o tem, kdo bo nadaljeval pot v osmini finala lige prvakov. "Real je ranjen. Ranjeni kralj pa je vedno zelo nevaren," odmevajo opozorilne besede Portugalca, ki je ligo prvakov osvojil s Portom in Interjem. Zaveda se, da Benfica v obračun z Realom znova vstopa kot avtsajder. Takšno vlogo ji pripisujejo tudi stavne hiše.

"Real je Real. Ima zgodovino, tradicijo, izkušnje in ambicije. A nogomet ima svojo moč, tako da ga lahko znova premagamo," sporoča 63-letni Mourinho, ki bo skušal znova premagati nekdanjega varovanca Alvara Arbeloa, aktualnega trenerja Reala, s katerim je v preteklosti zelo zgledno sodeloval. "Zelo rad bi izločil Real Madrid, Arbeloi pa bi privoščil, da osvoji špansko prvenstvo in ostane trener Reala še dolgo časa. Je odlična oseba in to bi si zaslužil. Nisem pa mnenja, da za napredovanje potrebujemo čudež. Moramo biti le najboljši, kar smo lahko. Real Madrid je legendarni klub, a pomerila se bosta dva velikana. Moramo igrati z užitkom, da smo sploh lahko tukaj po tem, ko je Benfica evropsko sezono odprla s štirimi porazi," je dodal Mourinho.

Alvaro Arbeloa je z Realom že izpadel iz španskega pokala. V ligi prvakov in španskem prvenstvu želi iti do konca. Foto: Guliverimage

Pri Realu se omenja le ena možnost. Vse drugo kot napredovanje bi za evropske rekorderje pomenilo razočaranje. "Vedno nas zanima le zmaga. Naš cilj ni izločiti zgolj Benfico, ampak osvojiti ligo prvakov. Takšna so pričakovanja pri Realu," izpostavlja nekdanji branilec kraljevega kluba, ki je bil na Santiago Bernabeuu pred poldrugim desetletjem varovanec Mourinha, zdaj pa ga bo skušal prvič premagati v vlogi trenerja. Skušal se bo maščevati za boleč poraz v Lizboni (2:4) konec januarja.

"Ne verjamem, da me lahko Jose preseneti. Dobro vem, česa vsega je sposoben," dodaja Arbeloa, ki se je razveselil nedeljskega neuspeha Barcelone v španskem prvenstvu, saj se je tako Real v la ligi povzpel na vodilni položaj. V zelo dobri strelski formi je Kylian Mbappe. V ligi prvakov je nastopil sedemkrat in zbral že 13 zadetkov. Na zadnjih treh srečanjih je bil uspešen kar osemkrat. Dvakrat je zadel v polno tudi na zadnjem gostovanju v Lizboni, a se je mreža njegovega kluba zatresla kar štirikrat, tako da je Portugalsko zapustil s sklonjeno glavo.

Borussia Dortmund je v ligi prvakov vknjižila že 99 zmag. Foto: Reuters

Evropski prvak PSG bo gostoval v Monaku. To bo prva medsebojna evropska tekma omenjenih tekmecev, Borussia Dortmund pa danes proti Atalanti lovi jubilejno stoto zmago v ligi prvakov. Ko so rumeno-črni leta 1997 postali evropski prvaki, so v finalu ugnali prav italijanskega predstavnika. To je bil Juventus.

Neposredno se je v osmino finala uvrstilo osem najboljših klubov ligaškega dela. To so Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting in Tottenham. Žreb osmine finala bo 27. februarja.

