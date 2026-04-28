Brazilski nogometni reprezentant in branilec madridskega Reala Eder Militao je prestal operacijo mišice na levi nogi in bo posledično izpustil letošnje svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Brazilski branilec se je poškodoval na prvenstveni tekmi z Alavesom, okrevanje pa bo po predvidevanjih trajalo od štiri do pet mesecev.

Militao je v zadnjih dveh letih imel kar nekaj težkih poškodb, tudi dve strgani kolenski vezi. Zadnja poškodba mišice pa mu bo preprečila nastop na SP 2026, na katerem bo Brazilija igrala v skupini C skupaj z Marokom, Škotsko in Haitijem.