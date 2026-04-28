Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Torek,
28. 4. 2026,
17.01

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Real Madrid poškodba Eder Militao nogomet SP 2026

Čaka ga večmesečno okrevanje

Eder Militao prestal operacijo, na svetovnem prvenstvu ga ne bo

Eder Miliato | Eder Miliato je moral prečrtati svetovno prvenstvo. | Foto Reuters

Brazilski nogometni reprezentant in branilec madridskega Reala Eder Militao je prestal operacijo mišice na levi nogi in bo posledično izpustil letošnje svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Brazilski branilec se je poškodoval na prvenstveni tekmi z Alavesom, okrevanje pa bo po predvidevanjih trajalo od štiri do pet mesecev.

Militao je v zadnjih dveh letih imel kar nekaj težkih poškodb, tudi dve strgani kolenski vezi. Zadnja poškodba mišice pa mu bo preprečila nastop na SP 2026, na katerem bo Brazilija igrala v skupini C skupaj z Marokom, Škotsko in Haitijem.

John Stones
Sportal Po desetih letih se poslavlja od Man Cityja
Tyler Dorsey, Olympiakos
Sportal Začenja se boj za zaključni turnir
Atletico Madrid
Sportal Oblakov Atletico prekinil črni niz, Barcelona pri +11 že hladi penino
Kylian Mbappe
Sportal Bo Mbappe izpustil veliki derbi z Barcelono?
Estevao
Sportal Bo mladi Brazilec ostal brez SP?
Arda Guler
Sportal Po Barceloni še hud udarec za Real, dva nogometaša končala sezono
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
