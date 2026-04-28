Angleški nogometni reprezentant John Stones bo po koncu sezone po desetih letih zapustil Manchester City, so potrdili pri angleškem prvoligašu.

Enaintridesetletni branilec je bil eden prvih igralcev, ki jih je trener Pep Guardiola pripeljal v klubu leta 2016. Odtlej je Stones odigral več kot 300 nastopov in ekipi pomagal do 19 lovorik, med katerimi izstopa šest naslovov angleškega prvaka in osvojitev lige prvakov 2023.

Stones, ta je po Portugalcu Bernardu Silvi drugi igralec, ki je napovedal odhod iz Citya, je v tej sezoni zaradi poškodb odigral le 16 tekem.