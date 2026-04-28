Avtor:
STA

Torek,
28. 4. 2026,
15.56

Po desetih letih

John Stones zapušča Manchester City

John Stones | John Stones se po desetih letih poslavlja od Manchester Cityja. | Foto Guliverimage

John Stones se po desetih letih poslavlja od Manchester Cityja.

Foto: Guliverimage

Angleški nogometni reprezentant John Stones bo po koncu sezone po desetih letih zapustil Manchester City, so potrdili pri angleškem prvoligašu.

Enaintridesetletni branilec je bil eden prvih igralcev, ki jih je trener Pep Guardiola pripeljal v klubu leta 2016. Odtlej je Stones odigral več kot 300 nastopov in ekipi pomagal do 19 lovorik, med katerimi izstopa šest naslovov angleškega prvaka in osvojitev lige prvakov 2023.

Stones, ta je po Portugalcu Bernardu Silvi drugi igralec, ki je napovedal odhod iz Citya, je v tej sezoni zaradi poškodb odigral le 16 tekem.

Benjamin Šeško, Manchester United
Sportal Veselje Benjamina Šeška, ki je že pri številki deset
THUMB Grealish
Sportal Angleški nogometaš opit sredi dneva zaspal v baru v Manchestru
Chelsea Enzo Fernandez
Sportal Pravljice Leedsa je konec, Jaka Bijol na Wembleyju izgubil bitko za finale
nogomet Manchester City John Stones
VEČ NOVIC
