Norveški nogometaš Erling Haaland , zvezdnik Manchester Cityja, je čakal tri leta, da je lahko registriral blagovno znamke s svojim priimkom na območju Evropske unije, ker je to pred njim storil v Oslu živeči Poljak. Zdaj mu je pravice vrnil Evropski urad za intelektualno lastnino.

Poljska tiskovna agencija Pap povzema norveške medije, ki poročajo, da je urad sprejel dokončno odločitev o podelitvi vseh komercialnih pravic nogometašu in registraciji njegovega priimka kot blagovne znamke.

Zgodba se je začela poleti 2023, ko je nogometaš pri norveškem patentnem uradu vložil zahtevo za registracijo znamke Erling Haaland. Vlogo so tam zavrnili, saj je neki 30-letni prebivalec Osla že leta 2022 registriral to znamko. Urad je ocenil, da je ime blagovne znamke Erling Haaland preveč podobno, zato registracije bni odobril.

Neznani moški je znamko registriral po vsej Evropski uniji za 16 različnih skupin izdelkov - od energijskih pijač in proteinskih ploščic do oblačil in športnih copat.

Televizijski kanal TV2 je ugotovil, da gre za poljskega državljana, ki živi v Oslu, vendar je ta zavrnil kakršnakoli pojasnila ali stik z mediji. Ta je znamko registriral takorekoč istočasno z odhodom Haalanda v premier league.

Odvetniki nogometaša so dve leti pripravljali zahtevo za izbris že obstoječe znamke z argumentom, da je bila registrirana zgolj z namenom finančnega okoriščanja. Septembra 2025jim je urad za intelektualno lastnino prvič dal prav. Haalandu je urad ugodil tudi po pritožbi.

