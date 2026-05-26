Jaka Lopatič, Petra Mavrič

Torek,
26. 5. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 7 minut

Timi Zajc obrnil nov list: Prazna in čista glava

Timi Zajc | Timi Zajc je v novo pripravljalno obdobje vstopil s svežo glavo po zahtevni prejšnji sezoni. | Foto Aleš Fevžer

Timi Zajc je v novo pripravljalno obdobje vstopil s svežo glavo po zahtevni prejšnji sezoni.

Foto: Aleš Fevžer

Po psihološko zahtevni zimi Timi Zajc ne skriva, da je bil proti koncu sezone že pošteno izpraznjen. "Konec sem kar komaj čakal," priznava slovenski smučarski skakalec, ki je zdaj obrnil nov list. V priprave na novo sezono je vstopil s "prazno, čisto glavo", nekaj spremembami v treningu in tudi z novim orožjem slovenske reprezentance.

Slovenski smučarski skakalci so po enomesečnem oddihu že dodobra zavihali rokave in začeli priprave na novo sezono, Timi Zajc pa poudarja, da je po lanski zimi predvsem vesel novega začetka.

"S prazno, čisto glavo grem v novo sezono. Naredili smo minimalne spremembe. Kar smo lani videli, da ni delovalo, smo letos malo prilagodili mojemu načinu treniranja. Mislim, da bo boljše kot lani."

"Proti koncu sem komaj čakal, da bo konec"

Zajc je odkrito priznal, da je bila prejšnja sezona zanj psihološko precej naporna. Po odličnem četrtem mestu v kvalifikacijah na prvi postojanki novoletne skakalne turneje v Oberstdorfu je sledil rdeči karton zaradi dveh diskvalifikacij. Takrat se mu je svet porušil, čeprav je bil pred tem v odlični formi, kar je kazal tudi na treningih.

"Težka sezona. Proti koncu sem v bistvu kar komaj čakal, da bo konec. Zdaj je veliko lažje, saj gremo z ničle. Vemo, kje se je lani zapletlo. Lansko dogajanje sem kar hitro sem pozabil, zdaj s svežo glavo treniramo za novo sezono."

Za zdaj v slovenskem taboru največ časa namenjajo fizični pripravi, telo pa se po začetnem atletskem vložku počasi vrača v običajen ritem: "Bolečin v mišicah je bilo kar veliko, ampak počasi se telo navaja, privaja, gremo nazaj v formo."

Robert Hrgota
Sportal Hrgota opozoril na stvar, ki je bolela Slovence: Ni bilo pošteno do naših fantov

Skakalnic se veseli

Čeprav pripravljalno obdobje pomeni grajenje baze za zgoščeno zimsko tekmovalno obdobje, Zajc priznava, da že močno pogreša skoke. A bo tako kot Domen Prevc in Anže Lanišek nekoliko kasneje stopil v poletni tekmovalni pogon: "Ja, veselim se. To radi počnemo. Bolje je skakati, kot pa trenirati tukaj na stadionu, tako da se veselim."

Sezona Timija Zajca

Svetovni pokal: 27. mesto

Olimpijke igre: 21. in 24. mesto

Svetovno prvenstvo v poletih: 20. mesto

Nova prednost slovenskih skokov: vetrovnik

Ena večjih novosti v pripravljalnem procesu bo tudi uporaba domačega vetrovnika, ki ga bodo slovenski skakalci letos prvič resneje vključili v delo. V Radovljici bodo imeli možnost preizkusiti svoje občutke v zraku tudi na nekoliko drugačen način.

"Dobrodošlo je, da imamo doma vetrovnik in ga bomo lahko malenkost več uporabili. Iz takšnega treninga lahko veliko potegneš, veliko študiraš, tako da ga bo pametno obiskati."

O novih pravilih še ni veliko razmišljal

Pred novo sezono bodo v smučarskih skokih veljala tudi nekatera nova pravila glede opreme, a Zajc pravi, da se s tem za zdaj še ni pretirano ukvarjal.

"Iskreno, nič kaj veliko ne vem o novih pravilih. Nisem se kaj dosti poglabljal, tako da nimam pojma, kaj vse bo drugače," priznava Zajc, ki niti še nima zastavljenih ciljev za novo sezono. V prvi vrsti si želi mirnejšega popotovanja skozi prizorišča svetovnega pokala: "Celotno sezono si želim oddelati na najvišji ravni, da bomo na koncu zadovoljni."

