Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
25. 5. 2026,
23.31

Osveženo pred

1 ura, 42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
slovenska hokejska reprezentanca Edo Terglav Jan Drozg Marcel Mahkovec SP v hokeju 2026

Ponedeljek, 25. 5. 2026, 23.31

1 ura, 42 minut

Slovenska hokejska reprezentanca

Risi v Švici pisali zgodovino: Vsak hokejist si želi tako zaključiti sezono #video

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Slovenska hokejska reprezentanca | Slovenski hokejisti bodo tudi naslednje leto zaigrali na svetovnem prvenstvu elite. | Foto Reuters

Slovenski hokejisti bodo tudi naslednje leto zaigrali na svetovnem prvenstvu elite.

Foto: Reuters

Slovenska hokejska reprezentanca se je pod vodstvom selektorja Eda Terglava leta 2024 vrnila v elitni razred svetovnega hokeja, zdaj pa že na drugem prvenstvu zapored v njem obstala. To je zgodovinski dosežek za slovenski hokej, ki se je v zadnjih desetletjih že bolj ali manj sprijaznil z nenehnim skakanjem iz drugega v prvi razred. "Ta zgodba se je začela pisati že novembra, s to fenomenalno ekipo smo gradili in izpolnili cilj. Bilo je nekaj zelo lepih in lahkih trenutkov, bilo pa je tudi zelo težko," je bil po zmagi nad Italijo ponosen selektor Terglav.

SP v hokeju: Slovenija - Italija
Sportal Slovenci ostajajo med elito!

Edo Terglav: Po prejetem golu smo ostali mirni. Vedeli smo, da če bomo igrali pravilno in vršili pritisk na njihovega vratarja, bo tudi naš gol prej ali slej prišel. | Foto: Reuters Edo Terglav: Po prejetem golu smo ostali mirni. Vedeli smo, da če bomo igrali pravilno in vršili pritisk na njihovega vratarja, bo tudi naš gol prej ali slej prišel. Foto: Reuters Kot selektor članske reprezentance Edo Terglav piše imenitno zgodbo. Lani je rise prvič po 20 letih zadržal v elitni druščini, letos je to ponovil. Odločala je prav zadnja tekma Slovencev na prvenstvu v Švici proti stari znanki Italiji. "Tekma je bila takšna, kot smo pričakovali. Italija, ki je včeraj dobro odigrala proti Dancem, je imela malo več ritma, smo pa tudi po prejetem golu ostali mirni. Vedeli smo, da če bomo igrali pravilno in vršili pritisk na njihovega vratarja, bo tudi naš gol prej ali slej prišel," je za TV Slovenija po tekmi povedal selektor. "Fantje so res odigrali fenomenalno tekmo, ki nam je na koncu prinesla ta obstanek," je bil zadovoljen.

To je po veličastni zmagi povedal kapetan reprezentance Robert Sabolič:

Prvenstvo dobro začeli in ga dobro končali

Jan Drozg: Prvenstvo smo dobro začeli in ga dobro končali, vmes nas je morda malce zmanjkalo. | Foto: Reuters Jan Drozg: Prvenstvo smo dobro začeli in ga dobro končali, vmes nas je morda malce zmanjkalo. Foto: Reuters "Zelo smo veseli! Mislim, da si želi vsak hokejist tako zaključiti sezono. Prvenstvo smo dobro začeli in ga dobro končali, vmes nas je morda malce zmanjkalo. Tudi tedaj smo sicer pokazali svetle trenutke, ampak na zadnji tekmi, ko je bilo to najbolj pomembno, pa smo odigrali tako, kot smo morali," je črto pod prvenstvo potegnil Jan Drozg, ki je bil s petimi osvojenimi točkami (trije goli in dve podaji) eden ključnih napadalcev slovenske vrste.

"Bilo je težko, ampak ostali so nam spomini za celo življenje"

Šest točk je v sedmih tekmah zbral Rok Tičar (dva gola in štiri podaje), pet, od teh štiri danes proti Italiji, ko je dosegel gol in trikrat asistiral, pa Marcel Mahkovec.

Marcel Mahkovec: Vedeli smo, da bo tekma z Italijo odločilna, nanjo smo se dobro pripravili in jo zasluženo zmagali. | Foto: Reuters Marcel Mahkovec: Vedeli smo, da bo tekma z Italijo odločilna, nanjo smo se dobro pripravili in jo zasluženo zmagali. Foto: Reuters "Najpomembneje je to, da smo ostali med elito. Res super turnir, zelo smo se imeli fino, na koncu pa smo nagrajeni za ves trud, ki smo ga vložili v mesecu in pol. Vesel sem za fante, skupaj pa se že veselimo naslednjega turnirja," se je pred kamero nacionalne televizije smejalo 22-letnemu Blejčanu.

Turnir v Fribourgu je bil naporen, pravi član ljubljanske Olimpije. "Odigrati sedem tekem v desetih dneh je naporno tako psihično kot fizično. Na nekaj tekmah si blizu, pa ne dobiš točke, in to te malo potolče. Smo pa turnir dobro odprli, proti Češki smo presenetili, proti Slovaški smo se zelo iztrošili in nam je morda zato proti Danski malo zmanjkalo moči. Vedeli pa smo, da bo tekma z Italijo odločilna, nanjo smo se dobro pripravili in jo zasluženo zmagali. Vesel sem za vse fante, smo super skupina in mislim, da smo vsi uživali. Bilo je seveda težko, ampak ostali so nam spomini za celo življenje."

Marcel Mahkovec | Foto: Reuters Foto: Reuters

Slovenski hokejisti so dvanajstič nastopili na svetovnem prvenstvu elitne skupine, na turnirju v Švici so premagali veliko Češko, odščipnili točko Slovakom ter za konec popolnoma nadigrali Italijo. Naslednje leto bodo maja igrali na prvenstvu v Nemčiji, kjer bo priložnost za pisanje novih izjemnih športnih zgodb.

Preberite še:

Johan Garpenlöv
Sportal Slovitega Šveda zmotila tudi Slovenija
slovenska hokejska reprezentanca Edo Terglav Jan Drozg Marcel Mahkovec SP v hokeju 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.