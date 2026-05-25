Risi v Švici pisali zgodovino: Vsak hokejist si želi tako zaključiti sezono #video

Slovenska hokejska reprezentanca se je pod vodstvom selektorja Eda Terglava leta 2024 vrnila v elitni razred svetovnega hokeja, zdaj pa že na drugem prvenstvu zapored v njem obstala. To je zgodovinski dosežek za slovenski hokej, ki se je v zadnjih desetletjih že bolj ali manj sprijaznil z nenehnim skakanjem iz drugega v prvi razred. "Ta zgodba se je začela pisati že novembra, s to fenomenalno ekipo smo gradili in izpolnili cilj. Bilo je nekaj zelo lepih in lahkih trenutkov, bilo pa je tudi zelo težko," je bil po zmagi nad Italijo ponosen selektor Terglav.

Edo Terglav: Po prejetem golu smo ostali mirni. Vedeli smo, da če bomo igrali pravilno in vršili pritisk na njihovega vratarja, bo tudi naš gol prej ali slej prišel. Foto: Reuters Kot selektor članske reprezentance Edo Terglav piše imenitno zgodbo. Lani je rise prvič po 20 letih zadržal v elitni druščini, letos je to ponovil. Odločala je prav zadnja tekma Slovencev na prvenstvu v Švici proti stari znanki Italiji. "Tekma je bila takšna, kot smo pričakovali. Italija, ki je včeraj dobro odigrala proti Dancem, je imela malo več ritma, smo pa tudi po prejetem golu ostali mirni. Vedeli smo, da če bomo igrali pravilno in vršili pritisk na njihovega vratarja, bo tudi naš gol prej ali slej prišel," je za TV Slovenija po tekmi povedal selektor. "Fantje so res odigrali fenomenalno tekmo, ki nam je na koncu prinesla ta obstanek," je bil zadovoljen.

To je po veličastni zmagi povedal kapetan reprezentance Robert Sabolič:

Prvenstvo dobro začeli in ga dobro končali

Jan Drozg: Prvenstvo smo dobro začeli in ga dobro končali, vmes nas je morda malce zmanjkalo. Foto: Reuters "Zelo smo veseli! Mislim, da si želi vsak hokejist tako zaključiti sezono. Prvenstvo smo dobro začeli in ga dobro končali, vmes nas je morda malce zmanjkalo. Tudi tedaj smo sicer pokazali svetle trenutke, ampak na zadnji tekmi, ko je bilo to najbolj pomembno, pa smo odigrali tako, kot smo morali," je črto pod prvenstvo potegnil Jan Drozg, ki je bil s petimi osvojenimi točkami (trije goli in dve podaji) eden ključnih napadalcev slovenske vrste.

"Bilo je težko, ampak ostali so nam spomini za celo življenje"

Šest točk je v sedmih tekmah zbral Rok Tičar (dva gola in štiri podaje), pet, od teh štiri danes proti Italiji, ko je dosegel gol in trikrat asistiral, pa Marcel Mahkovec.

Marcel Mahkovec: Vedeli smo, da bo tekma z Italijo odločilna, nanjo smo se dobro pripravili in jo zasluženo zmagali. Foto: Reuters "Najpomembneje je to, da smo ostali med elito. Res super turnir, zelo smo se imeli fino, na koncu pa smo nagrajeni za ves trud, ki smo ga vložili v mesecu in pol. Vesel sem za fante, skupaj pa se že veselimo naslednjega turnirja," se je pred kamero nacionalne televizije smejalo 22-letnemu Blejčanu.

Turnir v Fribourgu je bil naporen, pravi član ljubljanske Olimpije. "Odigrati sedem tekem v desetih dneh je naporno tako psihično kot fizično. Na nekaj tekmah si blizu, pa ne dobiš točke, in to te malo potolče. Smo pa turnir dobro odprli, proti Češki smo presenetili, proti Slovaški smo se zelo iztrošili in nam je morda zato proti Danski malo zmanjkalo moči. Vedeli pa smo, da bo tekma z Italijo odločilna, nanjo smo se dobro pripravili in jo zasluženo zmagali. Vesel sem za vse fante, smo super skupina in mislim, da smo vsi uživali. Bilo je seveda težko, ampak ostali so nam spomini za celo življenje."

Foto: Reuters

Slovenski hokejisti so dvanajstič nastopili na svetovnem prvenstvu elitne skupine, na turnirju v Švici so premagali veliko Češko, odščipnili točko Slovakom ter za konec popolnoma nadigrali Italijo. Naslednje leto bodo maja igrali na prvenstvu v Nemčiji, kjer bo priložnost za pisanje novih izjemnih športnih zgodb.

Preberite še: