Francoski napadalec Real Madrida Kylian Mbappe si je poškodoval mišico levega stegna, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil španski klub, ne da bi navedel predviden čak okrevanja. Pod vprašajem je tako njegov nastop na deribiju z Barcelono 10. maja.

Kapetan francoske reprezentance je bil v petkovem španskem ligaškem dvoboju proti Real Betisu (1:1) zamenjan zaradi poškodbe, ki se nahaja vzdolž stegna, je sporočilo zdravniško osebje madridskega kluba.

Real Madrid, ki je v španski ligi drugi z 11 točkami zaostanka za vodilno Barcelono, se bo v nedeljo pomeril z Espanyolom, preden se bo naslednji konec tedna pomeril s katalonskim velikanom.

