Ponedeljek, 27. 4. 2026, 13.43

Poškodba

Real Madrid potrdil poškodbo Mbappeja

Kylian Mbappe | Francoski napadalec Real Madrida Kylian Mbappe si je poškodoval mišico levega stegna. | Foto Guliverimage

Francoski napadalec Real Madrida Kylian Mbappe si je poškodoval mišico levega stegna.

Francoski napadalec Real Madrida Kylian Mbappe si je poškodoval mišico levega stegna, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil španski klub, ne da bi navedel predviden čak okrevanja. Pod vprašajem je tako njegov nastop na deribiju z Barcelono 10. maja.

Kapetan francoske reprezentance je bil v petkovem španskem ligaškem dvoboju proti Real Betisu (1:1) zamenjan zaradi poškodbe, ki se nahaja vzdolž stegna, je sporočilo zdravniško osebje madridskega kluba.

Real Madrid, ki je v španski ligi drugi z 11 točkami zaostanka za vodilno Barcelono, se bo v nedeljo pomeril z Espanyolom, preden se bo naslednji konec tedna pomeril s katalonskim velikanom.

Preberite še:

Atletico Madrid
Sportal Oblakov Atletico prekinil črni niz, Barcelona pri +11 že hladi penino
Lamine Yamal
Sportal Zmaga Barcelone, ki pa je v skrbeh zaradi Yamala
Arda Guler
Sportal Po Barceloni še hud udarec za Real, dva nogometaša končala sezono
