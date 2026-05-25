Trump: Dogovor z Iranom bo ali odličen ali pa ga ne bo #vŽivo

Sporazum z Iranom bo ali odličen in pomemben ali pa ga sploh ne bo, je v današnji objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal predsednik ZDA Donald Trump. Po novici, da so Iran in ZDA vse bližje dogovoru, so cene surove nafte padle na najnižjo raven v zadnjih dveh tednih.

13.42 Trump: Dogovor z Iranom bo odličen ali pa ga ne bo

10.55 Iran poroča o napredku v pogajanjih z ZDA

9.52 Cene nafte padle za več kot pet odstotkov

9.09 Rubio še vedno vidi možnost skorajšnjega dogovora z Iranom

Ameriški predsednik Donald Trump je v svojem zapisu okrcal "neumne demokrate", republikance, ki se tako samo imenujejo (RINO), ter "norce, ki ne vedo ničesar" o sporazumu, ki ga bo sklenil z Iranom, in "stvareh, o katerih se še sploh niso začeli pogajati".

"Sporazum z Iranom bo ali odličen in pomemben ali pa ga sploh ne bo," je dodal. Poudaril je, da bo njegov dogovor "popolno nasprotje katastrofalnega sporazuma JCPOA", ki ga je leta 2015 sklenila vlada nekdanjega predsednika Baracka Obame in je po Trumpovem mnenju "Iranu odprl neposredno in jasno pot do jedrskega orožja". ZDA so v času prvega Trumpovega mandata leta 2018 enostransko odstopile od sporazuma JCPOA.

Trump je posebej ostre kritike v današnjem zapisu namenil senatorjem in kongresnikom iz vrst republikanske stranke, Thomu Tillisu, Billu Cassidyju in Thomasu Massieju. Zadnjega je označil za "pravo barabo" in poudaril, da je izgubil nedavne volitve, potem ko je "pokazal izjemno nezvestobo svoji stranki (in državi!)".

Konservativni član predstavniškega doma ZDA, ki je prejšnji teden izgubil na strankarskih volitvah v Kentuckyju, se je zameril Trumpu, ker si prizadeva za objavo vseh dosjejev o pokojnem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu in nasprotuje vojni proti Iranu.

Trump je kritiziral tudi demokrate. Označil jih je za zgube in "ljudi, ki so popolnoma izgubili kompas, nenehno podpirajo slabo politiko in še slabše kandidate", hkrati pa "neprestano kritizirajo vsako njegovo fantastično zmago".

Predsednik ZDA se je tako znova odzval na politične razprave o vsebini morebitnega dogovora z Iranom, potem ko so se v zadnjih dneh v javnosti začele pojavljati podrobnosti glede morebitnega sporazuma. Republikanci so večinoma podprli objavljene okvire morebitnega dogovora, medtem ko so bili številni demokrati kritični, da bodo ZDA z njim le malo dosegle.

Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Ob tem je poudaril, da je cilj Irana končati vojno, o jedrskem vprašanju pa z ZDA še naj ne bi razpravljali.

Ameriški predsednik Donald Trump je konec tedna sicer naznanil, da sta strani dosegli okvirni sporazum, v nedeljo pa nato sporočil, da je pogajalcem naročil, naj ne hitijo.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je danes med obiskom v Indiji dejal, da je sporazum z Iranom blizu, da pa Trump ne bo podpisal slabega dogovora. Dogovor naj bi vključeval podaljšanje premirja za 60 dni, odprtje Hormuške ožine in načrt za pogajanja o iranskem jedrskem programu.

"Mislim, da imamo na mizi nekaj dokaj trdnega glede njihove zmožnosti, da odprejo Hormuško ožino," je danes izjavil Rubio. Dodal je, da bodo morda že danes dosegli napredek, vendar noče preveč napovedovati.

ZDA med drugim nasprotujejo cestninam podobnemu sistemu pristojbin za prehod strateško pomembne ožine, skozi katero je pred vojno potekala okoli petina vse svetovne trgovine z nafto.

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je sicer danes zatrdil, da Teheran ladjam za plutje skozi ožino zaračunava pristojbine za navigacijske storitve.

"Storitve, ki jih zagotavljamo – navigacijske storitve ter ukrepi za zaščito okolja v Hormuški ožini, Perzijskem zalivu in Omanskem morju –, zahtevajo pobiranje določenih pristojbin," je pojasnil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Dodal je, da Iran "ne namerava pobirati cestnin".

Cene nafte so danes močno padle. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji optimistični glede sklenitve dogovora med ZDA in Iranom o končanju vojne in ponovnem odprtju Hormuške ožine, glavne poti za izvoz nafte z Bližnjega vzhoda.

Zahodnoteksaška lahka nafta, ki bo dobavljena julija, je okoli 8.30 po srednjeevropskem času stala 91,24 dolarja, kar je 5,38 dolarja oz. 5,55 odstotka manj kot ob koncu trgovanja v petek. Severnomorska nafta brent za dobavo julija pa je bila z 98,16 dolarja cenejša za 5,28 dolarja oz. 5,20 odstotka.

Sporazum z Iranom je blizu, vendar predsednik Donald Trump ne bo podpisal slabega dogovora, je danes dejal državni sekretar ZDA Marco Rubio. Trump je v nedeljo sporočil, da je pogajalcem naročil, naj ne hitijo. Dogovor naj bi vključeval podaljšanje premirja za 60 dni, odprtje Hormuške ožine in načrt za pogajanja o iranskem jedrskem programu.

"Mislim, da imamo na mizi nekaj dokaj trdnega glede njihove zmožnosti, da odprejo Hormuško ožino," je danes ob obisku v Indiji izjavil Rubio. Dodal je, da bodo morda že danes dosegli napredek, vendar noče preveč napovedovati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mediji v ZDA poročajo, da gre za začasen sporazum, ki nekatera najbolj zapletena vprašanja prelaga na poznejša pogajanja. Med drugim obseg in časovni okvir odprave sankcij proti Iranu, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev ter zahteve ZDA, naj Iran omeji svoje jedrske ambicije, navaja britanski BBC.

Washington medtem po navedbah iranskih medijev še vedno "blokira nekatere določbe sporazuma /.../ in te točke za zdaj ostajajo nerešene", poroča AFP.

Trump je sicer v soboto sporočil, da so ZDA dosegle okvirni sporazum z Iranom, ki med drugim predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine, nato pa je v nedeljo dejal, da je pogajalcem naročil, naj ne hitijo, češ da je čas na strani ZDA. Dodal je, da bo ameriška blokada iranskih pristanišč ostala veljavna, dokler dogovora ne potrdijo in podpišejo.

"Kot je dejal predsednik, mu ni treba hiteti, ne bo sklenil in podpisal slabega sporazuma," je danes znova poudaril Rubio.

Dodal je, da bodo po sklenitvi dogovora in odprtju Hormuške ožine "v skladu z dogovorjenimi pogoji začeli zelo resna pogajanja o bogatenju urana, zalogah visoko obogatenega urana in zavezi, da Iran ne bo nikoli imel jedrskega orožja", pri čemer je po navedbah AFP omenil 60-dnevni rok.

Zagotovil je tudi, da bo Izrael ohranil "pravico do samoobrambe", medtem ko izraelske sile še naprej izvajajo napade na cilje v Libanonu, nadaljujejo se tudi spopadi z oboroženim gibanjem Hezbolah. Vodja gibanja Naim Kasem je v nedeljo izrazil upanje, da bo tudi Libanon vključen v dogovor med Iranom in ZDA, toda za zdaj ne kaže, da bi se s sporazumom izpolnile želje Hezbolaha po "popolni prekinitvi sovražnosti".