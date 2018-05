Leta 1999 je 90.000 gledalcev na nogometnem štadionu Nou Campu v Barceloni videlo enega bolj dramatičnih obračunov finala lige prvakov. Nogometaši Bayerna iz Münchna so povedli že v šesti minuti, ko je Mario Basler z odlično izvedenim prostim strelom premagal vratarja Petra Schmeichla.

Bavarci so minimalno prednost držali vse do sodnikovega podaljška Pierluigija Colline, v katerem so Angleži v pičlih 93 sekundah z zadetkoma rezervistov priredili velik preobrat in se po letu 1968 veselili drugega naslova evropskih prvakov.

Najprej je po izvajanju kota izenačil Teddy Sheringham, dobro minuto in pol pozneje pa je za veliko veselje rdečih vragov z zadetkom poskrbel Ole Gunnar Solskjaer.

"Ne morem verjeti. To je nogomet. Nikoli se ne smeš predati. Teddy in Ole Gunnar sta upravičila moje zaupanje. Tako ponosen sem na svoje igralce, neverjetni so. To je fantastično. Imeli smo srečo v zadnjih 20 minutah, ko smo morali veliko tvegati," je bil navdušen trener Sir Alex Ferguson. Njegovi varovanci so tisto sezono osvojili "trojček" – ob omenjeni lovoriki so osvojili še državno prvenstvo in pokal.

Zgodilo se je še …

Leta 1955 se je na testiranjih športnega dirkalnika v Monzi smrtno ponesrečil dvakratni svetovni prvak formule 1 Alberto Ascari.

Leta 1982 je nogometni klub Aston Villa v finalu pokala državnih prvakov (kasneje liga prvakov) v Rotterdamu z 1:0 premagal Bayern München.

Leta 1983 se je irski nogometaš Norman Whiteside v zgodovino angleškega pokala (FA) zapisal kot najmlajši med igralci, ki so v tekmah finala tega tekmovanja dosegli gol; tedaj 18 let in 19 dni stari Whiteside je s tem zadetkom ter dvema Bryana Robsona in enim Arnolda Mührena omogočil svojemu Manchesteru Unitedu zmago nad Brightonom z visokim izidom 4:0. Že leto pred tem v Španiji je Norman zrušil rekord Peléja kot najmlajši nogometaš, ki je nastopil na svetovnih prvenstvih, ko je prvič zaigral za Severno Irsko v otvoritveni tekmi proti Jugoslaviji in si v drugem polčasu prislužil tudi svoj prvi "mednarodni" rumeni karton.

Leta 1984 je na nogometni tekmi proti Škotski v Glasgowu (1:1) prvič za Anglijo nastopil Gary Lineker, ki je v izbrani vrsti skupaj zbral 80 nastopov in zabil kar 48 golov, kar ga uvršča na tretje mesto lestvice strelcev angleške reprezentance. S 53 zadetki je na vrhu Wayne Rooney.

Leta 1993 so nogometaši Marseilla v finalu lige prvakov, ki je bila takrat prvič pod novim imenom, z 1:0 premagali Milan na Olimpijskem štadionu v Münchnu.

Leta 2004 je portugalski nogometni klub Porto v finalu lige prvakov v Gelsenkirchnu s 3:0 premagal Monaco in se okitil z naslovom evropskega prvaka.

Rodili so se:

1909 – pokojni škotski nogometaš in trener Matt Busby

1953 – pokojni ameriški košarkar Dan Roundfield

1966 – nekdanja južnoafriška tekačica Zola Budd

1974 – nekdanji švedski tekač Lars Frölander

1977 – nekdanji italijanski nogometaš Luca Toni

1979 – nekdanja ruska šprinterka Natalija Nazarova

1979 – nekdanji turški košarkar Mehmet Okur

1983 – nizozemski nogometaš Demy de Zeeuw

1988 – kolumbijski nogometaš Juan Guillermo Cuadrado