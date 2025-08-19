Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek, 19. 8. 2025, 12.22

3 minute

Ločitev po šestih letih: razpadel je zakon hrvaških bogatašev

Emil Teedeschi ml., Nika Perenčević | Foto Marko Lukunic/PIXSELL

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Razšla sta se Emil Tedeschi mlajši in Nika Perenčević, potomca bogatih hrvaških družin, ki sta pred šestimi leti svojo ljubezen kronala z razkošno poroko na Lošinju.

Hrvaški mediji poročajo, da je po šestih letih konec zakona Emila Tedeschija ml., sina prvega moža Atlantic Grupe Emila Tedeschija, in Nike Perenčević, hči enega najbogatejših Hrvatov Mihajla Perenčevića.

"Res je, z Niko sva se ločila, postopek je končan," je Tedeschi potrdil za hrvaško revijo Story. "Ostala sva v prijateljskih odnosih."

Govorice, da je njun zakon razpadel, so se začele, ko je Nika Perenčević nedavno kupila stanovanje v Zagrebu, konec julija pa so jo na Korčuli opazili v spremstvu Marijana Kustića, predsednika Hrvaške nogometne zveze.

Emil Tedeschi ml. in 17 let starejša Nika Perenčević sta se poročila spomladi leta 2019 v prestižnem hotelu Bellevue na Lošinju, tri leta pozneje sta dobila sina. Zanjo je bil to drugi zakon, iz prvega ima še tri otroke.

Bellevue Lošinj
