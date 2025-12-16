Top 9 glasbenih daril za božič 2025

Okrasitev božičnega drevesa, filmi, kot je Sam doma, in pa božične glasbene uspešnice, kot so Last Christmas, Bela snežinka, cel "playlist" božičnih skladb Michaela Bubleja … Ja, vse to spada v ta praznični čas.

Seveda ne moremo niti mimo nakupovanja božičnih daril, ki pa na žalost marsikomu povzroča povsem nepraznične občutke in stres.

Ne skrbi …

Da se to ne bo zgodilo tebi, sem se odločil, da ti želim pomagati in zate na enem kupu zbral kar 9 idej za najlepše darilo.



Slednje bova ločila – glede na želje in potrebe tvojega obdarovanca:

Za predšolske otroke

Za najstnike

Odlične ideje za darilo ne glede na starost

Saj veš – najboljšega inštrumenta (darila) ni, obstaja pa najboljši glede na želje in potrebe posameznika.



Super!

Pa kar začniva …

#1: Darila za najmlajše

Če želiš obdariti svojega predšolskega otroka, potem obišči na našo internetno stran in si v rubriki Otroška Glasbila poglej bogato ponudbo kar 81 glasbil, med katerimi zagotovo najdeš najprimernejšega, jaz pa bom izpostavil svoje 3 najljubše to leto:

Foto: Music Max

Gemini GGO-650L Bluetooth Party Zvočnik Prenosni Karaoke Sistem je darilo, ki bo za svojo ceno prineslo noro veliko zabave, saj gre za prenosni 100-vatni karaoke Bluetooth zvočnik, ki vsak prostor spremeni v pravi mini oder! S priloženim brezžičnim mikrofonom, močnim zvokom in barvitimi LED-lučkami je popoln za otroke, družine in vse, ki radi zapojejo ali se preprosto zabavajo. Več izveš tukaj.

Zraven pa dobiš še vgrajeno baterijo, ki omogoča ure brezžične zabave – doma, na dvorišču ali kjerkoli drugje! Božiček pa mi je prišepnil, da bomo decembra imeli na ta izdelek dodaten popust s kodo, ki ti jo zaupam na koncu članka …

Foto: Music Max

Veston KUS Ukulele je darilo, ki bo za malo denarja prineslo ogromno zabave! Idealno je za otroke, ki želijo spoznati prvi instrument, razvijati posluh in ustvarjati prve melodije. Zaradi enostavnega igranja bo vsak trenutek z ukulele poln smeha in glasbenih užitkov …

Tudi to dobiš ceneje s kodo, tukaj pa si lahko ogledaš še vseh 6 razpoložljivih barv.

Foto: Music Max

TERRIS TK-250 BK Mini Klaviatura – Za odlično ceno lahko otroku podariš glasbilo, ki je namenjeno začetnikom in bo popestrilo vsak trenutek igranja. Zaradi širših tipk, ki olajšajo prehod na pravo klaviaturo, in enostavnega igranja je odlična izbira za razvijanje posluha, ritma in ustvarjalnosti. Tvoj otrok bo ob spoznavanju 16 različnih tonov, 10 ritmov, 8 perkusijskih zvokov in vgrajenih demo pesmi ustvarjal prve melodije in se zabaval kot pravi mali glasbenik.

V kompletu je tudi mikrofon, napajalnik in držalo za note, tako da je vse pripravljeno za takojšnjo igro.

​To je moj jagodni izbor za predšolske otroke, zdaj pa si poglejva še naslednje 3 ideje za najlepše darilo za malo starejše otroke – tiste, ki že morda kakšen inštrument igrajo ali pa kažejo navdušenje nad glasbo.

Če želiš svojega najstnika ali najstnico razveseliti z instrumentom, je to lahko čudovito darilo …

#2: Top 3 darila za najstnike

Foto: Music Max

CASIO CT-S300 SET je odlična izbira za otroke, ki si želijo raziskovati svet glasbe in ustvarjati prve melodije. Za to odlično ceno dobiš kompakten, prenosljiv 61-tipkovni sintetizator, ki je lahek za prenašanje in obenem opremljen z 400 različnimi glasovi, 77 ritmi in 60 prednastavljenimi skladbami, kar omogoča, da se otrok ob igranju zabava in uči hkrati. Z do 19 urami igranja na baterijo in priročno ročko na vrhu je popoln za igro kjerkoli, doma ali na potovanju, pri tem pa zaobljeni robovi in vogali poskrbijo za varno uporabo.

Set vsebuje klaviaturo, stojalo Veston KS7 in slušalke, tako da je vse pripravljeno za takojšnje ustvarjanje glasbe. Več izveš tukaj.

Foto: Music Max

Veston D-45 SP/BKS je črna mat akustična kitara s smrekovo prednjo ploščo in ohišjem iz lipe, ki bo za to ceno navdušila vsakega otroka ali začetnika. Zaradi ohišja Dreadnought v polni 4/4 velikosti daje kitara močan in bogat zvok, ki je primeren za učenje prvih pesmi, a obenem dovolj poln tudi za bolj izkušene igralce.

Veston D-45 SP/BKS je cenovno dostopna akustična kitara s kovinskimi strunami, pri čemer so vse kitare pred odpremo skrbno preverjene glede kakovosti, tako da otrok ali začetnik dobi instrument, ki resnično navduši. Več izveš tukaj.

Foto: Music Max

Gemini AS-2115BT-LT-PK je darilo, ki bo za malo denarja prineslo največ zabave! Aktivni Bluetooth® zvočnik z LED lučkami je idealen za otroke, zabave ali družinske dogodke, saj vsak prostor napolni z močnim in čistim zvokom. Z dvosistemskim PA ojačevalcem, 15″ nizkotoncem in 1″ visokotoncem iz titana ponuja popolno kombinacijo globokih nizkih tonov in kristalno čistih visokih frekvenc.

Vgrajen multimedijski predvajalnik omogoča predvajanje prek Bluetooth®, USB, SD kartice ali FM radia, priloženo pa je tudi montažno stojalo in žični mikrofon. Tvoj otrok bo lahko takoj stopil v ospredje in užival v lastni mini zabavi! Več izveš tukaj.

Da pa se ne bova omejila samo na najstnike in predšolske otroke, sem v naslednji točki pripravil nekaj posebnega …

#3: Top 3 darila za vsakogar

Ne glede na spol in starost se pri nas zagotovo najde nekaj za vsakega in tako sem v naslednji točki izbral po mojem mnenju 3 darila, s katerimi ne moreš zgrešiti, fino pa je, da veš zakaj gre … Foto: Music Max

Terris TEP-1 Električni Kitarski Komplet je super darilo za vse, ki si želijo začeti igrati električno kitaro, saj vsebuje vse, kar začetnik potrebuje za prve korake v svetu električne kitare. Električna kitara ima udoben vrat in omogoča igranje vseh priljubljenih pesmi, hkrati pa je na voljo v 3 barvah: rdeči, črni in sunburst, tako da vsakdo najde svoj najljubši stil.

V kompletu je tudi kompaktni ojačevalnik z Reverb efektom, 3 metrski kabel, nastavljiv pas, torba za kitaro, uglaševalec in stojalo, kar omogoča takojšnje igranje doma ali na vaji. Tvoj obdarovanec bo ob prvih akordih razvijal posluh, motoriko in veselje do glasbe. Več izveš tukaj.

Foto: Music Max

Flight F-230 Komplet je akustični set, ki ponuja izjemen zvok in igralnost v svojem cenovnem razredu – zato je odlična izbira za čisto vsakega začetnika! Kitara ima nekoliko manjši trup kot klasične akustične kitare, kar pomeni bolj udobno igranje in lažji začetek, zaradi česar je odlična tudi za otroke in popolne novince. Na voljo je v 3 barvah: naravni, črni in sunburst, tako da lahko izbereš videz, ki ti najbolj ustreza.

V setu dobiš prav vse, kar potrebuješ za začetek: uglaševalec, trzalice, pas, rezervne strune, torbo ter knjižico z akordi, zato lahko z igranjem začneš takoj – brez dodatnih nakupov. Če iščeš praktično darilo ali svoj prvi komplet, je F-230 PACK res zanesljiva izbira. Več izveš tukaj.

Foto: Music Max

Mapex Comet je popoln bobnarski komplet za vse, ki si želijo začeti svojo pot v svet bobnov – in to s kompletom, ki za svojo ceno ponuja presenetljivo veliko! Serija Comet je izdelana na podlagi več kot 30 letnih izkušenj in vsebuje številne funkcije, ki jih najdemo tudi pri profesionalnih setih. Komplet vključuje vse, kar potrebuje začetnik: bobne, činele, stojala, pedala in celo stol, zato lahko z igranjem začneš takoj. Na voljo je v modri, črni in rdeči barvi.

Ležajni robovi SONIClear omogočajo lažje uglaševanje in boljšo resonanco, topolovi obodi pa poskrbijo za poln, prijeten zvok, ki motivira pri vsakodnevni vadbi. Če iščeš darilo, ki ponuja ogromno vrednosti in navduši čisto vsakega začetnika, je Comet popolna izbira. Več izveš tukaj.

Tako!

Čestitam, da se ti je uspelo prebiti skozi članek. Predelala sva 9 idej za najlepše božično darilo in upam, da so ti moje ideje bile všeč! Kot obljubljeno pa sem si v duhu božiča uspel zate izboriti tudi jaz darilo, ki ti ga podarim …

Dodatni BOŽIČNI popust!

Ker res verjamem, da je glasbilo ali pa prava avdio igračka eno najlepših daril, kar jih lahko nekomu pokloniš, sem pred prazniki malce zatežil našemu šefu Bogdanu. In veš, kaj? Bogdan je bil dobre volje in je rekel: "Tilen, naj bo. Naj ljudje dobijo nekaj več!"

Zato lahko vseh devet izdelkov iz tega članka dobiš še 10 % ceneje, ponudba je ekskluzivna za bralce tega članka!



Ob nakupu samo vpišeš kodo: BOZIC10 … in tvoj popust je avtomatsko aktiviran.

Toplo te povabim tudi v katerokoli našo Music Max trgovino – tam ti bomo z veseljem pomagali izbrati pravo darilo, preizkusiti izdelke in ti razložiti, kaj je najbolje za koga. Popust seveda velja tudi tam – samo povej, da si prebral Tilnov božični vodič.

Če ti do nas ne uspe priti, brez skrbi. Tu smo zate tudi po telefonu ali e-mailu – vprašaj, preveri zalogo, prosi za nasvet … resnično z veseljem pomagamo.

Naj bodo tvoji prazniki letos čim bolj glasbeni, srčni in ustvarjalni – to je želja vseh nas, ki cele dneve živimo med inštrumenti.

