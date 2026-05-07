Sara Isaković je objavila zaposlitveni oglas, v katerem išče svojo desno roko oziroma osebo, ki bi prevzela del bremen v njenem podjetju.

Nekdanja slovenska vrhunska plavalka in srebrna olimpijka Sara Isaković, ki zdaj kot psihologinja zmogljivosti ljudem pomaga optimizirati vsakdanje delovanje, je na platformi LinkedIn objavila oglas za prosto delovno mesto v svojem podjetju.

Kot je zapisala, išče vodjo digitalnega marketinga in operative, čigar naloga bo prevzeti operativo, ki jo trenutno najbolj obremenjuje, in ji omogočiti, da se osredotoči na ustvarjanje vsebine.

"Iščem svojo desno roko," je sporočila prek Instagrama in pojasnila, da bo ta oseba prevzela celotno operativo njene blagovne znamke. To pomeni, da bo med drugim skrbela za trgovino na platformi Shopify, pristajalne strani, e-poštno avtomatizacijo, podporo strankam in analitiko, od nje pa se pričakuje tudi, da obvlada orodja umetne inteligence.

"Predvsem naj bo to človek, ki so mu všeč teme, s katerimi se ukvarjam," je še poudarila nekdanja plavalka, zdaj pa psihologinja in avtorica, ki mlade športnike, glasbenike in njihove starše prek spletnih programov uči samozavest, mentalno trdnost in obvladovanje strahu pred nastopi.

Pa plačilo? Sara Isaković izbranemu kandidatu ponuja bruto plačo od 2.600 do 3.200 evrov na mesec, odvisno od izkušenj, pa tudi letni variabilni del oziroma nagrado za dosežene cilje ter dodaten proračun za izobraževanje.

