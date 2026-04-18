Avtor:
Aljaž P. Kunej

Sobota,
18. 4. 2026,
18.22

Hitrih 5

Skupina Primavera se drži načela: Kar te ne ubije, te naredi močnejšega

Primavera, band, skupina | "Vsak band v dolgem obdobju delovanja vsekakor doživi veliko padcev in vzponov," priznavajo člani primorske zasedbe, a dodajajo, da vedno gledajo v prihodnost. | Foto arhiv skupine

"Vsak band v dolgem obdobju delovanja vsekakor doživi veliko padcev in vzponov," priznavajo člani primorske zasedbe, a dodajajo, da vedno gledajo v prihodnost.

Novogoriška zasedba Primavera, ki deluje od leta 2012, predstavlja svojo novo skladbo Dejavu. Skupina, ki preigrava številne glasbene zvrsti od popa, rocka do zabavne glasbe, je v svoji glasbeni karieri sodelovala že z nekaterimi vidnimi slovenskimi glasbenimi imeni, med drugim so bili pred leti tudi spremljevalna zasedba Vilija Resnika. Kako je sodelovali z različnimi ustvarjalci, o njihovi obletnici delovanja, ki prihaja naslednje leto, in še več o primorski zasedbi, izveste v tokratni Siolovi rubriki Hitrih 5.

Nedavno ste izdali novo skladbo Dejavu. O čem govori in ali snov za pisanje pesmi črpate iz svojega življenja?

Skladba Dejavu opisuje vsakodnevne ljubezenske tegobe, ki so bile v neki preteklosti že doživete. Besedila v večini prepuščamo znanemu slovenskemu tekstopiscu Leonu Oblaku. Na ustvarjeno besedilo pa sami naredimo glasbo in aranžma ter produkcijsko to tudi obdelamo.

Poglejte si videospot za skladbo Dejavu:

Če bi ime vaše zasedbe poslovenili, bi se imenovali Pomlad. Zakaj ste izbrali takšno ime in ali je to povezano z novimi začetki?

Primavera je italijanska beseda, ki v slovenščini pomeni pomlad. Člani skupine živimo v Goriški regiji tik ob meji z Italijo in smo vrsto let povezani z italijansko glasbo. Že v našem pogovornem jeziku uporabljamo veliko italijanskih besed, ki smo jih skozi leta poslovenili. Beseda pomlad zveni zelo trdo, primavera pa precej mehkejše in lepše.

Na svoji glasbeni poti ste sodelovali z različnimi že uveljavljenimi slovenskimi pevci in glasbeniki (bili ste spremljevalni band Vili Resnik, sodelujete tudi s Tinkara Kovač idr.). Kako gledate na skupno ustvarjanje glasbe in s kom ste se najbolje ujeli? Vas je kdo izmed njih na katerem področju posebej presenetil?

Vsak izvajalec, s katerim smo sodelovali (Vili Resnik, Tinkara Kovač, Polona Furlan, Grega Skočir ...), je svojevrsten umetnik, na katerega se moraš s svojim glasbenim znanjem prilagajati, da band zazveni čimboljše in čimkvalitetnejše. Od vsakega izvajalca kot band črpaš vse tiste dobre stvari, ki pripomorejo k boljšemu zvenu in izkušenosti vsakega člana banda.

Prihodnje leto boste praznovali 15. obletnico delovanja skupine. Ali ob tej prelomnici pripravljate kaj večjega in kakšni so vaši načrti za prihodnost?

V letu 2027 obeležujemo našo 15. obletnico delovanja. 2007 smo izdali naš prvi album z naslovom ZNANE VIBRACIJE. Vsekakor imamo v prihodnjem letu načrt, da izdamo naš drugi album, ter vse skupaj nadgraditi z večjim koncertom.

Na kaj na svoji glasbeni poti ste najbolj ponosni in ali bi na njej kaj spremenili?

Vsak band v dolgem obdobju delovanja vsekakor doživi veliko padcev in vzponov. Ne glede na vse smo Primavera vedno gledali v prihodnost in se še dandanes držimo načela: "Kar te ne ubije, te naredi močnejšega."

