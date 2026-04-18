Novogoriška zasedba Primavera, ki deluje od leta 2012, predstavlja svojo novo skladbo Dejavu. Skupina, ki preigrava številne glasbene zvrsti od popa, rocka do zabavne glasbe, je v svoji glasbeni karieri sodelovala že z nekaterimi vidnimi slovenskimi glasbenimi imeni, med drugim so bili pred leti tudi spremljevalna zasedba Vilija Resnika. Kako je sodelovali z različnimi ustvarjalci, o njihovi obletnici delovanja, ki prihaja naslednje leto, in še več o primorski zasedbi, izveste v tokratni Siolovi rubriki Hitrih 5 .

Nedavno ste izdali novo skladbo Dejavu. O čem govori in ali snov za pisanje pesmi črpate iz svojega življenja?

Skladba Dejavu opisuje vsakodnevne ljubezenske tegobe, ki so bile v neki preteklosti že doživete. Besedila v večini prepuščamo znanemu slovenskemu tekstopiscu Leonu Oblaku. Na ustvarjeno besedilo pa sami naredimo glasbo in aranžma ter produkcijsko to tudi obdelamo.

Če bi ime vaše zasedbe poslovenili, bi se imenovali Pomlad. Zakaj ste izbrali takšno ime in ali je to povezano z novimi začetki?

Primavera je italijanska beseda, ki v slovenščini pomeni pomlad. Člani skupine živimo v Goriški regiji tik ob meji z Italijo in smo vrsto let povezani z italijansko glasbo. Že v našem pogovornem jeziku uporabljamo veliko italijanskih besed, ki smo jih skozi leta poslovenili. Beseda pomlad zveni zelo trdo, primavera pa precej mehkejše in lepše.

Foto: arhiv skupine

Na svoji glasbeni poti ste sodelovali z različnimi že uveljavljenimi slovenskimi pevci in glasbeniki (bili ste spremljevalni band Vili Resnik, sodelujete tudi s Tinkara Kovač idr.). Kako gledate na skupno ustvarjanje glasbe in s kom ste se najbolje ujeli? Vas je kdo izmed njih na katerem področju posebej presenetil?

Vsak izvajalec, s katerim smo sodelovali (Vili Resnik, Tinkara Kovač, Polona Furlan, Grega Skočir ...), je svojevrsten umetnik, na katerega se moraš s svojim glasbenim znanjem prilagajati, da band zazveni čimboljše in čimkvalitetnejše. Od vsakega izvajalca kot band črpaš vse tiste dobre stvari, ki pripomorejo k boljšemu zvenu in izkušenosti vsakega člana banda.

Prihodnje leto boste praznovali 15. obletnico delovanja skupine. Ali ob tej prelomnici pripravljate kaj večjega in kakšni so vaši načrti za prihodnost?

V letu 2027 obeležujemo našo 15. obletnico delovanja. 2007 smo izdali naš prvi album z naslovom ZNANE VIBRACIJE. Vsekakor imamo v prihodnjem letu načrt, da izdamo naš drugi album, ter vse skupaj nadgraditi z večjim koncertom.

Foto: arhiv skupine

Na kaj na svoji glasbeni poti ste najbolj ponosni in ali bi na njej kaj spremenili?

Vsak band v dolgem obdobju delovanja vsekakor doživi veliko padcev in vzponov. Ne glede na vse smo Primavera vedno gledali v prihodnost in se še dandanes držimo načela: "Kar te ne ubije, te naredi močnejšega."

