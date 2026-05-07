pogajanja Hormuška ožina vojska memorandum pogovori Iran ZDA

Četrtek, 7. 5. 2026, 6.40

43 minut

Vojna v Iranu

Trump: Vojna se bo hitro končala. Iran: Prst je na sprožilcu. #vŽivo

Donald Trump | Foto Guliverimage

Tiskovna agencija Reuters je poročala, da sta dva vira, seznanjena z mediacijo, potrdila informacije, ki jih je prvi navajal Axios, vendar predloga še niso javno objavili. 

Ameriški predsednik Donald Trump je prepričan, da se bo vojna v Iranu hitro končala in da večina ljudi razume njegov cilj, da Teheranu prepreči razvoj jedrskega orožja. Ameriški mediji poročajo o napredku v pogajanjih, Iran pa odgovarja, da ameriški predlog za končanje konflikta še vedno preučujejo, poroča BBC.

6.30 Trump: Vojna se bo hitro končala
Ameriški portal Axios je poročal, da v Beli hiši menijo, da so blizu dogovora o 14-točkovnem memorandumu z Iranom, ki bi lahko postavil temelje za podrobnejša jedrska pogajanja.

Po poročanju, ki se sklicuje na dva neimenovana ameriška uradnika in dva druga dobro obveščena vira, enostranski memorandum vsebuje določbe, kot so ustavitev iranskega bogatenja urana, odprava sankcij in ponovna vzpostavitev prostega prehoda skozi Hormuško ožino. Viri navajajo, da bi bila izpolnitev številnih pogojev odvisna od doseganja končnega dogovora.

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Baghaei je za iransko študentsko tiskovno agencijo (ISNA) povedal, da Iran še vedno preučuje ameriški predlog in bo o svojem mnenju obvestil pakistansko stran, ki posreduje v pogovorih. Po drugi strani pa je Ebrahim Rezaei, tiskovni predstavnik parlamentarnega odbora za nacionalno varnost in zunanjo politiko, predlog zavrnil, češ da je to seznam želja. "Američani v izgubljeni vojni ne bodo dobili ničesar, česar jim ni uspelo doseči v neposrednih pogajanjih," je zapisal na platformi X. Dejal je, da ima Iran "prst na sprožilcu in je pripravljen", ter opozoril, da če ZDA ne bodo popustile in dale potrebnih koncesij, bo Iran zagotovil oster odgovor. 

6.00 Rubio danes v Vatikanu

Ameriškega zunanjega ministra Marca Rubia bosta danes v Vatikanu sprejela papež Leon XIV. in vatikanski državni sekretar Pietro Parolin. Obisk bo v času, ko je bil prvi ameriški papež deležen ostrih kritik predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi protivojne retorike. Rubio je sicer zanikal, da bi bil namen obiska pomiritev odnosov s papežem.

Rubio je v torek zatrdil, da gre za že dlje časa načrtovan obisk, pred katerim "so se zgodile nekatere stvari". Kot glavni temi pogovorov s papežem je izpostavil možnost razširitve sodelovanja s Cerkvijo pri razdeljevanju ameriške humanitarne pomoči na Kubi, ki jo vlada v Havani zavrača. Napovedal je tudi pogovore o verskih svoboščinah po svetu.

Leon XIV. je bil v zadnjem času večkrat kritičen do vojn in je pozival k miru na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik ga je zato aprila označil za liberalca in mu očital popustljivost do kriminala, Irana in Venezuele.

V intervjuju s konservativnim radijskim voditeljem Hughom Hewittom je Trump dejal, da papež, ki nasprotuje vojni proti Iranu, "ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi". Papež mu je odgovoril, da bo kljub kritikam še naprej pozival k miru.

Rubio, ki je sicer kubanskega porekla in katoličan, se bo v petek v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antoniom Tajanijem in premierko Giorgio Meloni. Tudi Meloni, nekdanjo najtesnejšo Trumpovo zaveznico v Evropi, je ameriški predsednik ostro napadel, ko je v njegovem sporu s papežem stopila v bran svetemu očetu. Kritična je tudi do vojne na Bližnjem vzhodu, v kateri Rim ni pripravljen sodelovati.

Italijanski mediji so zato obisk Rubia označili kot poskus izboljšanja odnosov z Rimom in papežem. Iz State Departmenta pa so sporočili, da si bo prizadeval za krepitev dvostranskih odnosov z Vatikanom in Rimom ter govoril o razmerah na Bližnjem vzhodu in o skupnih interesih.

