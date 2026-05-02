Nino Ošlak na slovenski glasbeni sceni ni neznano ime. Zmagovalec festivala Slovenska popevka 2023, katerega glasbena kariera je že skoraj polnoletna, predstavlja svoj prvi koncertni album in petega skupno, ki je lani nastal na njegovem največjem samostojnem koncertu. Med drugim je v rubriki Hitrih 5 slovenski pevec, glasbenik in pianist spregovoril še o najlepšem glasbenem trenutku v karieri, ciljih ter tudi prihodnosti, ki bo zanj zelo pestra in delovno obarvana, saj se poleg glasbe aktivno posveča tudi selitvi.

Nedavno je izšel vaš peti, hkrati pa prvi koncertni album, na katerem so vaše najbolj znane skladbe v pristni live izvedbi. Kaj lahko poveste o tem projektu in kakšni so bili vaši občutki ob izdaji albuma?

Ta album mi res veliko pomeni, ker je prvič, da sem svojo glasbo ujel v čisto "živo" obliko – brez studijske perfekcije, ampak z energijo publike, tistih trenutkov na odru in čustvi. Sam sem sicer velik perfekcionist. V studiu lahko preživim res cele dneve, noči, dokler s posneto skladbo nisem res zadovoljen. In potem čez nekaj dni to spet ponovim. Ob izidu te plošče, ki je že moja 5. po vrsti, sem čutil predvsem ponos. Iskren. In pa hkrati hvaležnost. Ker ljudje moje pesmi pojejo in jih živijo skupaj z mano. Takšne stvari te kot glasbenika napolnijo, dajo mi krila. Tega ne jemljem za samoumevno. Za to sem leta garal in še delam, na polno.

Kaj želite s tem albumom sporočiti svojim poslušalcem in zakaj ste se odločili prav ta koncert ujeti na ploščo?

Hotel sem pokazati, da so pesmi v živo nekaj povsem drugega kot v studiu – bolj surove, bolj "resnične". Koncertov zadnja leta nimam veliko, izbiram pa posebne dvorane, prostore, in ko naredim koncert, želim, da je nekaj posebnega. Festivalna dvorana je dvorana, kjer sem kot "mulc" imel valeto, zato se mi je zdela v tem neka simbolika. Tam sem stal zdaj, z vsemi izkušnjami, 15+ letno kariero …

Ena izmed pesmi na Ošlakovem koncertnem albumu:

Kaj vas kot ustvarjalca najbolj navdihuje in motivira, da nadaljujete z glasbeno kariero? Kdaj ste doživeli največji padec oziroma najlepši trenutek v glasbeni karieri?

Navdihujejo me predvsem ljudje – odnosi, zgodbe. Ne vedno moje. Rad prisluhnem, znam poslušati. To se me velikokrat dotakne. Včasih je dovolj en pogovor, da nastane pesem. Bi pa lagal, če bi rekel, da je lahko. Ampak zato je še toliko lepše, ko kljub časom, ki so daleč od rožnatih za umetnost, lahko počnem to, kar ljubim – pojem, pišem. Največji padci so bili takrat, ko stvari niso šle po načrtih ali ko sem dvomil vase, ali je to sploh prava pot. In predvsem, ko sem poslušal vse pametne okoli sebe. Zadnja leta sledim samo svoji intuiciji in zgodile so se mi lepe zgodbe – zmaga na Popevki, obletnica kariere v Cankarjevem domu in tako naprej.

Imate v svoji glasbeni karieri kakšen poseben cilj (koncert na še večjem odru/dvorani, posebno sodelovanje), ki ga želite doseči?

V naslednjih letih bi rad naredil koncert, ki bi bil res poseben projekt, morda tudi z večjim orkestrom ali kakšnim nepričakovanim sodelovanjem. Izzivov mi ne manjka, je pa treba po tej poti stopati tudi z malo previdnosti, saj ni samoumevno, da pop izvajalec s slovensko avtorsko glasbo napolni velike dvorane pri nas.

Kaj pripravljate v svoji prihodnosti – tako zasebni kot glasbeni?

Ravno je izšla moja plošča "Sr(e)čni momenti", napisanih pa imam nekaj novih, še neizdanih pesmi. Zasebno pa poskušam najti ravnotežje med delom in sprostitvijo, kar pa mi trenutno ne gre najbolje, ker sem tudi v fazi selitve v novo stanovanje. Urejam, se dogovarjam z mojstri … Skratka, zelo dogaja!

