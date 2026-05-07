Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
7. 5. 2026,
9.45

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Natisni članek
Lombok Bali Indonezija potovanje Cene Prevc

Četrtek, 7. 5. 2026, 9.45

1 ura, 4 minute

Cene Prevc si je z ženo privoščil eksotičen oddih

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19
Julija in Cene Prevc | Foto Instagram

Foto: Instagram

Naš nekdanji smučarski skakalec in njegova izbranka sta na družbenih omrežjih delila posnetke s potovanja po Indoneziji.

Cene Prevc in njegova Julija, ki bosta konec maja praznovala drugo obletnico poroke, sta na družbenih omrežjih objavila razglednice s potovanja po Indoneziji.

Kot je videti s posnetkov, sta uživala v zelo aktivnih počitnicah. Med drugim sta se povzpela na 3.726 metrov visok ognjenik Rinjani, se sprehajala po slikovitih riževih poljih, plavala z morskimi želvami in se družila s sloni.

Prevca, ki se zdaj ukvarja predvsem z gostinstvom, preizkuša pa se tudi kot stand-up komik, sicer že kmalu čaka nov izziv. Postal je namreč novi obraz dobrodelne akcije Dežela junakov, na tem mestu je nasledil radijskega voditelja Miho Deželaka.

"Prvi odziv doma je bil: 'A res? Še en projekt?' Žena me ima včasih res več na telefonu kot doma, tako da bo očitno treba malo bolje načrtovati urnik," je povedal ob razkritju svojega novega naziva, "ne bo lahko, saj bo večino dela v tistem času padlo nanjo, ampak vsak ima svojega junaka – in Julija je prav gotovo moja junakinja."

Deželak junak Cene Prevc
Trendi Radio 1 sporočil, kdo bo nasledil Deželaka junaka: novi obraz akcije je Cene Prevc
Lombok Bali Indonezija potovanje Cene Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.