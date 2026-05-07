Cene Prevc si je z ženo privoščil eksotičen oddih

Naš nekdanji smučarski skakalec in njegova izbranka sta na družbenih omrežjih delila posnetke s potovanja po Indoneziji.

Cene Prevc in njegova Julija, ki bosta konec maja praznovala drugo obletnico poroke, sta na družbenih omrežjih objavila razglednice s potovanja po Indoneziji.

Kot je videti s posnetkov, sta uživala v zelo aktivnih počitnicah. Med drugim sta se povzpela na 3.726 metrov visok ognjenik Rinjani, se sprehajala po slikovitih riževih poljih, plavala z morskimi želvami in se družila s sloni.

Prevca, ki se zdaj ukvarja predvsem z gostinstvom, preizkuša pa se tudi kot stand-up komik, sicer že kmalu čaka nov izziv. Postal je namreč novi obraz dobrodelne akcije Dežela junakov, na tem mestu je nasledil radijskega voditelja Miho Deželaka.

"Prvi odziv doma je bil: 'A res? Še en projekt?' Žena me ima včasih res več na telefonu kot doma, tako da bo očitno treba malo bolje načrtovati urnik," je povedal ob razkritju svojega novega naziva, "ne bo lahko, saj bo večino dela v tistem času padlo nanjo, ampak vsak ima svojega junaka – in Julija je prav gotovo moja junakinja."