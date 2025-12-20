Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Sobota,
20. 12. 2025,
18.35

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča smučišče Črna Gora

Sobota, 20. 12. 2025, 18.35

6 minut

Tragedija v Črni gori: turista padla iz kabine žičnice, ena oseba umrla

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Koliba, Savin kuk | Foto Nina Vogrin

Foto: Nina Vogrin

Na gori Savin Kuk v narodnem parku Durmitor v Črni gori se je danes zgodila huda nesreča na žičnici, v kateri je ena oseba umrla, druga pa je bila huje poškodovana.

Po poročanju črnogorske radiotelevizije RTCG sta iz kabine žičnice padli dve osebi, oba naj bi bila nemška državljana. Nesreča se je zgodila, ko je kabina iz za zdaj še nepojasnjenih razlogov zdrsnila in trčila v drugo kabino.

Po prvih neuradnih informacijah je žičnica, na kateri se je zgodila nesreča, stara približno 35 let, poleg tega pa naj bi ji manjkal eden od nosilnih stebrov.

Na kraju dogodka so policija in reševalne službe, ki so območje zavarovale in nudile pomoč poškodovanemu. Pristojni organi so sprožili obsežno preiskavo, s katero bodo ugotavljali natančne okoliščine nesreče ter morebitno odgovornost upravljavca žičnice.

nesreča nesreča smučišče Črna Gora
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.