Na gori Savin Kuk v narodnem parku Durmitor v Črni gori se je danes zgodila huda nesreča na žičnici, v kateri je ena oseba umrla, druga pa je bila huje poškodovana.

Po poročanju črnogorske radiotelevizije RTCG sta iz kabine žičnice padli dve osebi, oba naj bi bila nemška državljana. Nesreča se je zgodila, ko je kabina iz za zdaj še nepojasnjenih razlogov zdrsnila in trčila v drugo kabino.

Po prvih neuradnih informacijah je žičnica, na kateri se je zgodila nesreča, stara približno 35 let, poleg tega pa naj bi ji manjkal eden od nosilnih stebrov.

Strani turisti ispali iz korpe na ski liftu, IMA MRTVIH! Užas na skijalištu Savin Kuk!https://t.co/3SrtwiX6j2 — izprveruke.rs (@IzprverukeRS) December 20, 2025

Na kraju dogodka so policija in reševalne službe, ki so območje zavarovale in nudile pomoč poškodovanemu. Pristojni organi so sprožili obsežno preiskavo, s katero bodo ugotavljali natančne okoliščine nesreče ter morebitno odgovornost upravljavca žičnice.