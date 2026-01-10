Nordijska kombinatorka Ema Volavšek med najboljših deset v Estoniji

Na posamični tekmi svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev v estonskem Otepääju so do točk prišli štirje slovenski predstavniki. Ema Volavšek je v ženski konkurenci zasedla deseto mesto, Tia Malovrh je bila 16., zelo solidno se je s 23. mestom odrezal Vid Vrhovnik, Gašper Brecl pa je zasedel 38. mesto. Brez točk in tudi uvrstitve je ostala Teja Pavec.

V ženski konkurenci je zmagala Norvežanka Ida Marie Hagen, po zaslugi odličnega teka je za minuto in 21 sekund premagala Japonko Yuno Kasai, tretje mesto je zasedla Finka Minja Korhonen. Ema Volavšek je zaostala dve minuti in 35 sekund, imela pa je sedmi čas teka, po skoku je bila na 17. mestu. S skupno desetim mestom se je prebila do najboljše slovenske uvrstitve v sezoni. Teja Pavec je bila med Slovenkami z devetim mestom najboljša na skakalnici, a je v teku odstopila.

V svetovnem pokalu s petimi zmagami in enim drugim mestom vodi Hagen, ima 590 točk, Volavšek je s 143 točkami 17., Pavec s 136 točkami 20., Malovrh pa z 92 točkami 26.

Vid Vrhovnik je osvojil 23. mesto in poskrbel za slovensko uvrstitev dneva na moški tekmi. Foto: Nebojša Tejić/STA

Pri moških je bil najboljši Einar Juraas Oftebro, pol sekunde je zaostal Nemec Johannes Rydzek, tretji je bil še en Norvežan Andreas Skoglund. Zaostanek Vida Vrhovnika je bil minuto in 27 sekund, tudi on je bil tako kot Volavšek boljši v teku, v njem je pridobil tri mesta. Gašper Brecl je bil na skakalnici 43., v teku pa se je prebil med dobitnike točk.

V svetovnem pokalu s 647 točkami vodi Avstrijec Johannes Lamparter, tokrat sedmi, slabih sto točk za njim zaostaja Nemec Julian Schmid. Vrhovnik je s 76 točkami na 34. mestu, Brecl je s sedmimi točkami 59.

V nedeljo bo v Otepääju še ena posamična tekma.