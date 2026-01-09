Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Jaka Bijol bo menjal okolje, Benjamina Šeška čaka neugoden izziv

Jaka Bijol (Leeds) in Benjamin Šeško (Manchester United) bosta prvič na delu v pokalu FA.

Jaka Bijol (Leeds) in Benjamin Šeško (Manchester United) bosta prvič na delu v pokalu FA.

Foto: Gulliverimage

V Angliji bo ta konec tedna odigran tretji krog pokala FA. Prvič v tej sezoni bo na delu tudi angleška elita; Jaka Bijol bo premierligaške zelenice zamenjal za gostovanje pri Derby Countyju, Benjamin Šeško bo na Old Traffordu gostil Brighton. Za preboj v naslednji krog se borita tudi Žan Vipotnik (Swansea) in Nik Prelec (Oxford).

Arsenal - Liverpool
Sportal Liverpool do točke pri vodilnem Arsenalu, Šeško dvakrat zadel, a Man Unitedu le točka

Po pestrem uvodu v novo leto, ki je v prvih januarskih dneh prineslo dvojni krog angleškega prvenstva, bo ta vikend v znamenju tekem tretjega kroga pokala FA. Nižjeligašem se bo na tej točki pridružila tudi otoška nogometna elita, kar pomeni, da se v najstarejšem klubskem tekmovanju na svetu obetata tudi debija Jake Bijola in Benjamina Šeška.

Slovenska reprezentanta se v pokalni vikend podajata z različnima popotnicama. Leeds je v poplavi zadetkov na St. James Parku prekinil niz neporaženosti, ki je trajal sedem tekem. Newcastle si je zmago s 4:3 v 12. minuti sodnikovega dodatka. Bijola in soigralce zdaj čaka pot v Derby, kjer jih čaka obračun s 13. ekipo angleške druge lige.

Prvi Slovenec na delu že v petek

Manchester United je medtem na gostovanju pri Burnleyju vknjižil še tretji zaporedni remi, a rdeči vragi optimizem črpajo iz prebujenega Benjamina Šeška, ki se je na Turf Mooru podpisal pod dva zadetka. United je v prvi tekmi po koncu ere Rubena Amorima kazal pozitivne znake, a bo za uspeh proti Brightonu bržčas potreben dodaten napredek. Galebi iz Sussexa so na zadnjih šestih medsebojnih obračunih slavili kar štirikrat. Tako Bijol kot Šeško sta sicer že konec avgusta doživela hladen tuš v ligaškem pokalu, kjer sta se spotaknila ob prvi oviri.

V tretjem krogu pokala FA bosta na delu tudi oba Slovenca, ki si kruh služita v angleški drugi ligi. Nik Prelec z Oxfordom že v petkovem večeru gostuje v Milton Keynesu, Žan Vipotnik pa bo s Swanseajem gostil West Brom.

V minuli sezoni je naslov presenetljivo prvič v klubski zgodovini osvojil Crystal Palace, ki je v finalu ugnal Manchester City.

 

Angleški pokal FA, finale:

Petek, 9. januar:

Sobota, 10. januar:

Nedelja, 11. januar:

Ponedeljek, 12. januar:

Zmagovalci pokala FA:

14 – Arsenal
12 – Manchester United
8 – Chelsea, Liverpool, Tottenham 
7 – Aston Villa, Manchester City
6 – Blackburn, Newcastle
5 – Everton, Wanderers, WBA
4 – Bolton, Sheffield United, Wolverhamtpon
3 – Sheffield Wednesday, West Ham
2 – Bury, Nottingham Forest, Old Etonians, Portsmouth, Preston, Sunderland
1 – Barnsley, Blackburn Olympic, Blackpool, Bradford City, Burnley, Cardiff City, Charlton, Clapham Rovers, Coventry, Crystal Palace, Huddersfield, Ipswich, Leeds United, Leicester, Notts County, Old Carthusians, Oxford University, Royal Engineers, Southampton, Wigan, Wimbledon

Crystal Palace, FA pokal
Sportal Crystal Palace za lovoriko pokoril meščane
Benjamin Šeško, Burnley : Manchester United
Sportal Brez sramu napadel Šeška, zdaj mu grozi, da bo ostal brez službe
 
Jaka Bijol Leeds United Benjamin Šeško Benjamin Šeško Manchester United Anglija tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva pokal FA
