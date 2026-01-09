V Angliji bo ta konec tedna odigran tretji krog pokala FA. Prvič v tej sezoni bo na delu tudi angleška elita; Jaka Bijol bo premierligaške zelenice zamenjal za gostovanje pri Derby Countyju, Benjamin Šeško bo na Old Traffordu gostil Brighton. Za preboj v naslednji krog se borita tudi Žan Vipotnik (Swansea) in Nik Prelec (Oxford).

Po pestrem uvodu v novo leto, ki je v prvih januarskih dneh prineslo dvojni krog angleškega prvenstva, bo ta vikend v znamenju tekem tretjega kroga pokala FA. Nižjeligašem se bo na tej točki pridružila tudi otoška nogometna elita, kar pomeni, da se v najstarejšem klubskem tekmovanju na svetu obetata tudi debija Jake Bijola in Benjamina Šeška.

Slovenska reprezentanta se v pokalni vikend podajata z različnima popotnicama. Leeds je v poplavi zadetkov na St. James Parku prekinil niz neporaženosti, ki je trajal sedem tekem. Newcastle si je zmago s 4:3 v 12. minuti sodnikovega dodatka. Bijola in soigralce zdaj čaka pot v Derby, kjer jih čaka obračun s 13. ekipo angleške druge lige.

Prvi Slovenec na delu že v petek

Manchester United je medtem na gostovanju pri Burnleyju vknjižil še tretji zaporedni remi, a rdeči vragi optimizem črpajo iz prebujenega Benjamina Šeška, ki se je na Turf Mooru podpisal pod dva zadetka. United je v prvi tekmi po koncu ere Rubena Amorima kazal pozitivne znake, a bo za uspeh proti Brightonu bržčas potreben dodaten napredek. Galebi iz Sussexa so na zadnjih šestih medsebojnih obračunih slavili kar štirikrat. Tako Bijol kot Šeško sta sicer že konec avgusta doživela hladen tuš v ligaškem pokalu, kjer sta se spotaknila ob prvi oviri.

V tretjem krogu pokala FA bosta na delu tudi oba Slovenca, ki si kruh služita v angleški drugi ligi. Nik Prelec z Oxfordom že v petkovem večeru gostuje v Milton Keynesu, Žan Vipotnik pa bo s Swanseajem gostil West Brom.

V minuli sezoni je naslov presenetljivo prvič v klubski zgodovini osvojil Crystal Palace, ki je v finalu ugnal Manchester City.

