Avtorji:
St. M., STA

Sobota,
10. 1. 2026,
13.35

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Sobota, 10. 1. 2026, 13.35

1 ura, 11 minut

Pri pluženju snega ponoči umrl voznik traktorja

Avtorji:
St. M., STA

slovenska policija, policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na lokalni cesti na škofjeloškem območju se je ponoči zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 28-letni traktorist. Ta je plužil in posipaval lokalne ceste, pri vožnji po klancu navzdol pa zapeljal z vozišča in zdrsel po brežini. Traktor se je večkrat prevrnil, voznik je med prevračanjem padel iz traktorja in umrl na kraju nesreče.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, se je nesreča zgodila danes nekaj pred 3. uro ponoči. Voznik traktorja je na širšem območju Škofje Loke plužil in posipaval lokalne ceste. Pri vožnji po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini, pri čemer se je traktor večkrat prevrnil. Voznik je med prevračanjem padel iz traktorja in je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju prometne nesreče.

Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci PGD Škofja Loka. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranjem obvestil o okoliščinah prometne nesreče, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili kranjski policisti.

