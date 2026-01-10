Norvežanu, ki je obsojal Domna Prevca, dali dve leti življenja – tako je danes

Domen Prevc se pripravlja na obrambo rumene majice v poljskih Zakopanah, medtem v svetu smučarskih skokov kroži zgodba o njegovem (nekdanjem) kritiku Rogerju Ruudu.

Roger Ruud je bil pred štirimi leti eden najboljših norveških skakalcev. V sezoni 1980/1981 je v skupnem seštevku svetovnega pokala osvojil drugo mesto, leto dni kasneje je bil drugi tudi v seštevku prestižne novoletne turneje. Na tekmah svetovnega pokala je 16-krat stopil na stopničke, devetkrat na najvišjo.

Po koncu profesionalne kariere skakalca je ostal v bližini skakalnic, njegove besede v karavani svetovnega pokala nosijo težo in nič drugače ni bilo lansko pomlad, ko je odkrito spregovoril o aferi s tekmovalnimi dresi v norveški reprezentanci. Spomnimo; škandal je izbruhnil sredi nordijskega svetovnega prvenstva v Trondheimu, Norvežani so priznali goljufijo, največje breme sta nosila Marius Lindvik in Johan Andre Forfang. Posledice afere smučarski skoki kot športna disciplina občutijo še danes.

Ruud je v razgretem ozračju stopil v bran svojim rojakom, s prstom pokazal na Mednarodno smučarsko zvezo (FIS) in ob tem namignil tudi na goljufanje slovenskega šampiona – Domen Prevc naj bi marca do svetovnega rekorda po mnenju Norvežana poletel s spornim, prevelikim dresom.

Domen Prevc je obšel kontrolo

Domen Prevc je izjemno sezono 2025/26, v kateri je osvojil novoletno turnejo in trenutno nosi rumeno majico, napovedal že v zaključku prejšnje zime, ko je v Planici poletel do svetovnega rekorda. Upokojeni norveški skakalec je namignil, da ob zgodovinskem dosežku slovenskega šampiona ni bilo vse v skladu s pravili.

"Vsak premika svoje meje do maksimuma. Včasih pretiravaš. Ampak dobro, če si pretiraval, ne smeš sodelovati na tekmi in to je to. Pravila so oblikovana tako, da te motivirajo, da premikaš vse možne meje. In tako razmišljajo vse nacije," je aprila v pogovoru za norveški Dagbladet razmišljal Ruud in ob tem s prstom pokazal na pravila Fisa.

Roger Ruud je leta 1982 na novoletni turneji v Garmisch-Partenkirchnu slavil zmago. Foto: Gulliverimage

Hkrati se je obregnil še ob svetovni rekord Prevca. "Prevčev dres je bil tako ogromen, da mi ni jasno, kako mu je uspelo prestati kontrolo. Potem je morda nekaj narobe s kontrolo dresa. Obstajajo človeški dejavniki. Morda je nekomu določen skakalec bolj všeč kot drugi in je to dovolj, da vas spusti skozi," je bil neposreden Norvežan.

Ob trenutni prevladi slovenskega skakalca Ruud morda razmišlja drugače. V minulih dneh se je njegovo ime znova pojavilo v medijih, a tokrat v povezavi s hudo boleznijo, s katero se bori že več let.

Zdravniki so mu napovedali dve leti

Ruud tudi na nemških tleh velja za legendo smučarskih skokov. Upokojeni norveški skakalec je leta 1982 zmagal na prestižni novoletni tekmi v Garmisch-Partenkirchnu. Organizatorji spektakla na Bavarskem Ruuda že vrsto let vabijo na drugo postojanko novoletne turneje in na presenečenje mnogih se je tudi letos pojavil ob vznožju skakalnice.

Leta 2021 so namreč norveškemu šampionu zdravniki postavili kruto diagnozo; zaradi raka limfnih žlez oziroma limfoma so Ruudu napovedali le še dve leti življenja. Bolezen naj bi bila neozdravljiva. Danes je 67-letni Norvežan še vedno pri močeh in kljubuje črnim napovedim zdravnikov.

"Skoraj pet let je minilo od takrat, z zdravljenjem je bil napredek bolezni uspešno upočasnjen. Nikoli ne veš, kdaj se bo spet razvila. Živim z rakom, a zdravnikom je uspelo zajeziti njegov razvoj," pravi Ruud in dodaja, da kljub vsemu občuti posledice dolgotrajnega boja. "Kronična utrujenost je stranski učinek. Da se prebijem skozi dan, moram varčevati s svojo energijo. Tega nas učijo na različnih terapijah in delavnicah," pravi Norvežan.

Roger Ruud v Garmisch-Partenkrichnu leta 2022. Foto: Guliverimage

Njegovo zdravstveno ustanovo ukinjajo

Pri njegovem zdravljenju je v zadnjem obdobju sicer prišlo do zapletov. Zdravstvena ustanova, kjer je prejemal pomoč, je izgubila licenco za zdravljenje onkoloških primerov. "Številna zdravljenja niso več na voljo. Rehabilitacijski center v Moelvu mi je bil v veliko pomoč, a vse kaže, da se zapira," je razkril Ruud.

Obisk Garmisch-Partenkirchna mu predstavlja pobeg iz vsakdanjih bojev. "Ti izleti so ena od stvari, v katerih še uživam. Za takšne stvari še vztrajam. Zavedam se, da bom teden dni ležal v postelji, ko pridem domov, a je vredno," je za Dagbladet zaključil Ruud.