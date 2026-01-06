V KINA PRIHAJA NADALJEVANJE POPULARNE FILMSKE SERIJE, KOMEDIJA "VRNITEV ŽIKOVE DINASTIJE"

Po kar štiridesetih letih od prvega filma z naslovom Žikova dinastija se od 8. januarja na velika platna vrača ena najbolj priljubljenih, legendarnih in gledanih filmskih zgodb nekdanje skupne države.

Novi film z zgovornim naslovom Vrnitev Žikove dinastije v sodobni preobleki obuja nepozabne like, ki so zaznamovali otroštvo in mladost številnih generacij gledalcev po vsej regiji, ter znova dokazuje, zakaj gre za enega največjih fenomenov nekoč jugoslovanske kinematografije. Po več razprodanih dvoranah na premiernih projekcijah si je to uspešno komedijo že v prvih desetih dneh predvajanja v kinematografih ogledalo več kot 100 tisoč gledalcev. Premiera filma Vrnitev Žikove dinastije bo v Sloveniji 8. januarja.

Občinstvo bo končno dobilo odgovore na vprašanja, ki že desetletja prebujajo čustva in nasmehe: kje sta danes Žika in Milan ter kako danes izgledata Boba in Frau Elza? Film razkriva, kako izgleda vrnitev igralskih legend na prizorišče, ki je zaznamovalo življenja milijonov gledalcev po vsej regiji, ter združuje duh izvirnika s sodobnim filmskim izrazom. Po kar štirih letih priprav in enem letu snemanja se Žikova dinastija vrača na velika platna in prinaša obilico zabave, smeha in družinskih vrednot ter potrjuje, zakaj je ta serija postala del skupnega kulturnega spomina.

Film je režiral Milan Konjević, scenarij pa podpisuje Milena Marković, hči legendarnega Jovana Markovića, avtorja izvirne serije filmov. V osrednji vlogi se vrača izjemni Nikola Kojo, ki ponovno blesti kot šarmantni in karizmatični Miša Pavlović – lik, ki je za vedno zapisan v kolektivni spomin občinstva.

V filmu k Miši v Srbijo prideta sinova, ki ju dolgo ni videl, saj živita z materjo Natašo v Moskvi. Prihod mladeničev, ki nosita imeni svojih pradedov – Žike in Milana – sproži vrsto nepričakovanih in duhovitih situacij ter pomeni začetek novega, norega leta, polnega dogodivščin, smeha in močnih družinskih sporočil. Priljubljena dinastija tako dobi nova naslednika. Občinstvo bo navdušil tudi povratek Vesne Čipčić v vlogi nepozabne Frau Elze ter Vladimirja Petrovića v vlogi Bobe. Ob uveljavljenih igralskih imenih se predstavljajo tudi novi mladi obrazi – Nikola Bruno in Gavril Ivanković kot Mišina sinova, posebno pozornost pa vzbuja tudi filmski debi manekenke in voditeljice Danijele Dimitrovske.

Novi film prinaša spoštljivo, nostalgično, a hkrati sveže nadaljevanje, ki združuje tradicijo, humor in čustva – ter ima vse, da ponovno osvoji srca zvestih oboževalcev in navduši novo generacijo gledalcev.

Ne zamudite filma Vrnitev Žikove dinastije v kinematografih po vsej Sloveniji od 8. januarja 2026!

