St. M., STA

Sobota,
10. 1. 2026,
14.11

56 minut

Sobota, 10. 1. 2026, 14.11

56 minut

Neurje v Angliji zahtevalo smrtno žrtev, v Franciji izpadi oskrbe z elektriko

St. M., STA

neurje Goretti | Foto Reuters

Foto: Reuters

Neurje Goretti z močnim vetrom, snegom in nizkimi temperaturami, ki je v petek zajelo zahodno Evropo, je v Angliji terjalo smrtno žrtev, potem ko je po padcu drevesa na bivalno prikolico umrl moški. V Franciji je medtem zaradi neurja z rekordnimi vetrovi brez elektrike ostalo do sto tisoč gospodinjstev.

Ta teden je v Evropi v nesrečah, povezanih z vremenom, umrlo približno 15 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Močan veter in nevihte so ob hudem mrazu v številnih delih Evrope povzročili kaos v prometu, zaprtja šol in prekinitve oskrbe z električno energijo, ki so prizadele več sto tisoč ljudi.

Neurje Goretti je v noči s četrtka na petek pustošilo po jugozahodni angleški grofiji Cornwall in v delih Walesa. Veter s sunki do 160 kilometrov na uro je podiral drevesa, več deset tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Po navedbah policije so v petek v Helstonu v Cornwallu našli mrtvega moškega, starega približno 50 let, potem ko je drevo padlo na njegovo bivalno prikolico.

Za velik del Združenega kraljestva tudi danes v veljavi ostaja vremensko opozorilo zaradi snega in ledu. Nacionalna meteorološka agencija Met Office je opozorila, da bi lahko črni led povzročil "motnje" tudi na Škotskem in na severu Anglije.

Zaradi obilnega sneženja je na Škotskem zaprtih približno 250 šol, okoli 28 tisoč gospodinjstev v jugozahodni in osrednji Angliji pa je še vedno brez elektrike.

Del Francije doletel električni mrk

Neurje Goretti je pustošilo tudi po drugih delih severne Evrope, medtem ko je bilo v Franciji danes zjutraj brez elektrike še skoraj sto tisoč gospodinjstev.

Na severu Nemčije je medtem danes počasi znova stekel železniški promet, ki je bil v petek zaradi druge nevihte Elli popolnoma zaustavljen, je sporočil operater Deutsche Bahn. Številne železniške storitve sicer danes še ne bodo začele delovati. Pristaniško mesto Hamburg na skrajnem severu države, ki ga je prizadela velika količina snega, je še vedno izpostavljeno motnjam v prometu.

