Francija

Pazite v Franciji: za prehitro vožnjo letos tudi zaporna kazen

Francija policija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Francija je z novim letom uvedla drastične kazni za prehitro vožnjo, ki lahko v določenih primerih postane kriminalno dejanje.

Francozi so močno zaostrili kazni za prometne prekrške, pri katerih voznik prekorači omejitev hitrosti za 50 kilometrov na uro in več. V tem primeru mu grozi zaporna kazen do treh mesecev, ob tem pa še 3.750 evrov globe, izguba vozniškega dovoljenja za tri leta, zaplemba vozila in obvezna udeležba na tečaju za ozaveščanje o pomenu prometne varnosti. 

Do zdaj so Francozi tudi večje prekoračitve obravnavali kot manjše prekrške, izjema so bile le ponovitve prekrškov. Zdaj skrajno prehitra vožnja postaja kriminalno dejanje. 

Francozi očitno vozijo vse hitreje

Francija želi z zaostritvijo predpisov vplivati na boljšo prometno varnost. Samo lani so zabeležili 63 tisoč voznikov, ki so omejitev presegli vsaj za 50 kilometrov na uro. Od leta 2017 se je to število povečalo za 69 odstotkov. 

"Prekoračitev hitrosti za 50 kilometrov na uro ni manjši prekršek. To je namensko ogrožanje življenj. Novi zakon je dolžnost, da zaščitimo ljudi in najranljivejše prometne udeležence," je za francoske medije povedala Marie-Pierre Vedrenne, delegatka na francoskem notranjem ministrstvu.

