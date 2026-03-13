Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
13. 3. 2026,
6.15

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
pogajanja pogovori sankcije pritisk srečanje Emmanuel Macron Volodimir Zelenski Francija Rusija Ukrajina

Petek, 13. 3. 2026, 6.15

52 minut

Vojna v Ukrajini

Zelenski in Macron danes o krepitvi pritiska na Rusijo

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Emmanuel Macron, Volodimir Zelenski | Po več krogih tudi neposrednih pogovorov med Ukrajino in Rusijo preboja v pogajanjih za končanje vojne za zdaj še ni, saj Moskva med drugim vztraja pri ozemeljskih zahtevah, v izpolnitvi katerih Kijev vidi kapitulacijo. | Foto Guliverimage

Po več krogih tudi neposrednih pogovorov med Ukrajino in Rusijo preboja v pogajanjih za končanje vojne za zdaj še ni, saj Moskva med drugim vztraja pri ozemeljskih zahtevah, v izpolnitvi katerih Kijev vidi kapitulacijo.

Foto: Guliverimage

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v Parizu sestal s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom. V ospredju pogovorov bodo krepitev pritiska na Rusijo in prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini. V Kremlju so v odzivu na napovedano srečanje Zelenskega in Macrona dejali, da gre za korak k izogibanju mirovnemu procesu.

Poudarki dneva:

6.00 Zelenski in Macron danes o krepitvi pritiska na Rusijo

6.00 Zelenski in Macron danes o krepitvi pritiska na Rusijo

Zelenski in Macron se bosta po napovedih Elizejske palače v pogovoru osredotočila na povečanje pritiska na Rusijo s sankcijami proti njeni floti v senci, ki jo Moskva uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam, in na prizadevanja za končanje vojne.

V Kremlju so bili že v sredo kritični do napovedanega srečanja predsednikov Ukrajine in Francije. Ocenili so, da gre pri tem za korak k nadaljnjemu izogibanju mirovnemu procesu. "Sama ideja, da bi poskušali izvajati pritisk na Rusijo, je absurdna," je še dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Washington je po navedbah Zelenskega za prihodnji teden predlagal nov krog pogajanj med delegacijama Ukrajine in Rusije ob posredovanju ZDA. Pogovori bi lahko potekali v Švici ali Turčiji.

Zelenski je sicer v okviru evropske turneje v sredo obiskal Bukarešto, kjer se je z romunskim kolegom Nicusorjem Danom dogovoril o skupni proizvodnji dronov v Romuniji, v prihodnjih dneh pa naj bi obiskal še Španijo.

Nicusor Dan | Foto: Guliverimage Nicusor Dan Foto: Guliverimage

napad na tovarno
Novice Uspešna vojaška operacija: ruska tovarna v plamenih #video
Dron, Droni, Ukrajina, vojna v Ukrajini, Brezpilotni letalnik
Novice Vojna v Iranu: Ukrajina pošilja specialce
kc-135 stratotanker
Novice Nad Irakom je strmoglavil ameriški zračni tanker #vŽivo
pogajanja pogovori sankcije pritisk srečanje Emmanuel Macron Volodimir Zelenski Francija Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.