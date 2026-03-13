Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v Parizu sestal s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom. V ospredju pogovorov bodo krepitev pritiska na Rusijo in prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini. V Kremlju so v odzivu na napovedano srečanje Zelenskega in Macrona dejali, da gre za korak k izogibanju mirovnemu procesu.

6.00 Zelenski in Macron danes o krepitvi pritiska na Rusijo

Zelenski in Macron se bosta po napovedih Elizejske palače v pogovoru osredotočila na povečanje pritiska na Rusijo s sankcijami proti njeni floti v senci, ki jo Moskva uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam, in na prizadevanja za končanje vojne.

V Kremlju so bili že v sredo kritični do napovedanega srečanja predsednikov Ukrajine in Francije. Ocenili so, da gre pri tem za korak k nadaljnjemu izogibanju mirovnemu procesu. "Sama ideja, da bi poskušali izvajati pritisk na Rusijo, je absurdna," je še dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Washington je po navedbah Zelenskega za prihodnji teden predlagal nov krog pogajanj med delegacijama Ukrajine in Rusije ob posredovanju ZDA. Pogovori bi lahko potekali v Švici ali Turčiji.

Zelenski je sicer v okviru evropske turneje v sredo obiskal Bukarešto, kjer se je z romunskim kolegom Nicusorjem Danom dogovoril o skupni proizvodnji dronov v Romuniji, v prihodnjih dneh pa naj bi obiskal še Španijo.

