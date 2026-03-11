Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
11. 3. 2026,
6.54

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

napad Volodimir Zelenski Vladimir Putin Vojna v Ukrajini

Sreda, 11. 3. 2026, 6.54

1 ura, 12 minut

Vojna v Ukrajini

Uspešna vojaška operacija: ruska tovarna v plamenih #video

Avtor:
R. K.

Ukrajinske sile so včeraj napadle tovarno Kremnij El v ruski regiji Brjansk, ki proizvaja sisteme za vodenje ruskih raket, je na novinarski konferenci sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Pravkar je bila uspešno izvedena operacija, zadeta je bila tovarna Kremnij El v Brjansku. Ta tovarna proizvaja krmilne sisteme za vse vrste raket Ruske federacije," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da ga je o napadu obvestil vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Oleksandr Sirski. Napad so izvedli s križarskimi raketami Storm Shadow. 

Ukrajinski generalštab je izjavil, da je bil napad "del sistematičnih prizadevanj za zmanjšanje vojaško-gospodarskega potenciala ruskega agresorja", in dodal, da je bila "tarča zadeta in da je bila na proizvodnih obratih zabeležena znatna škoda".

Zaharova: ZN bomo posredovali informacije o raketnem napadu

Ruske oblasti so potrdile raketni napad na industrijsko infrastrukturo v mestu, poročajo tudi o kodi po eksplozijah. V napadu je bilo ubitih šest ljudi, 37 je bilo ranjenih. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je sporočila, da bo ruska stalna misija Združenim narodom (ZN) posredovala informacije o raketnem napadu.

"Kijevski režim namerno cilja na civilno prebivalstvo. Sekretariat ZN, ki redno komentira razmere v zvezi z ukrajinsko krizo, tega ne more spregledati. Ne more spregledati števila ubitih in ranjenih civilistov," je izjavila Zaharova.

Tovarna Kremnij El je ena največjih proizvajalcev vojaške mikroelektronike v Rusiji. Podjetje proizvaja polprevodniške komponente, ki se uporabljajo v sistemih za vodenje in nadzor raket. Ti deli so nameščeni v številnih ruskih orožnih sistemih, vključno s protiletalskim sistemom Pancir in raketnim sistemom Iskander. Napadi na takšne industrijske cilje so del prizadevanj Kijeva za oslabitev ruskih zmogljivosti za proizvodnjo raket in prekinitev dobavne verige vojaške industrije.

napad Volodimir Zelenski Vladimir Putin Vojna v Ukrajini
