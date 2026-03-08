Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
8. 3. 2026,
17.29

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,50

Natisni članek

Natisni članek
dron Volodimir Zelenski Vojna v Ukrajini Vojna v Iranu

Nedelja, 8. 3. 2026, 17.29

1 ura, 7 minut

Vojna v Iranu: Ukrajina pošilja specialce

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,50
Dron, Droni, Ukrajina, vojna v Ukrajini, Brezpilotni letalnik | Rusija za napade na cilje v Ukrajini pogosto uporablja iranske drone šahed, Kijev pa je v odzivu razvil vrsto poceni in učinkovitih prestreznikov dronov. | Foto Reuters

Rusija za napade na cilje v Ukrajini pogosto uporablja iranske drone šahed, Kijev pa je v odzivu razvil vrsto poceni in učinkovitih prestreznikov dronov.

Foto: Reuters

Ukrajinski strokovnjaki za drone bodo prihodnji teden obiskali Bližnji vzhod, kjer bi državam lahko pomagali pri obrambi pred napadi z iranskimi brezpilotnimi letalniki, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"V tej fazi je še prezgodaj, da bi lahko povedal kaj več. Mislim, da bodo strokovnjaki, ko bodo prišli na teren, naslednji teden pregledali situacijo in pomagali," je v odgovoru na vprašanje, kako si Ukrajina želi pomagati ZDA in zalivskim državam pri obrambi pred iranskimi droni, na novinarski konferenci po srečanju z nizozemskim premierjem Robom Jettenom v Kijevu povedal Zelenski.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je voditeljem držav na Bližnjem vzhodu že prejšnji teden predlagal, naj pokličejo svojega prijatelja Vladimirja Putina v Rusijo in ga pregovorijo, da sprejme prekinitev ognja v Ukrajini, v zameno pa jim bo Ukrajina pomagala odvračati iranske napade z droni šahed. | Foto: Reuters Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je voditeljem držav na Bližnjem vzhodu že prejšnji teden predlagal, naj pokličejo svojega prijatelja Vladimirja Putina v Rusijo in ga pregovorijo, da sprejme prekinitev ognja v Ukrajini, v zameno pa jim bo Ukrajina pomagala odvračati iranske napade z droni šahed. Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik je že v torek ameriškim zaveznikom na Bližnjem vzhodu ponudil, da zamenjajo del svojih protiletalskih raket za ukrajinske prestreznike dronov, ki bi po njegovih besedah bolje zaščitili zalivske države pred iranskimi napadi z droni.

Rusija za napade na cilje v Ukrajini pogosto uporablja iranske drone šahed, Kijev pa je v odzivu razvil vrsto poceni in učinkovitih prestreznikov dronov.

Ignazio Cassis, Tanja Fajon
Novice Tanja Fajon: Slovenija je storila nekaj neverjetnega
F-16
Mnenja ZDA zadale boleč udarec Kitajski in Rusiji
dron Volodimir Zelenski Vojna v Ukrajini Vojna v Iranu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.