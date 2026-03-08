Vojna v Iranu: Ukrajina pošilja specialce

Ukrajinski strokovnjaki za drone bodo prihodnji teden obiskali Bližnji vzhod, kjer bi državam lahko pomagali pri obrambi pred napadi z iranskimi brezpilotnimi letalniki, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"V tej fazi je še prezgodaj, da bi lahko povedal kaj več. Mislim, da bodo strokovnjaki, ko bodo prišli na teren, naslednji teden pregledali situacijo in pomagali," je v odgovoru na vprašanje, kako si Ukrajina želi pomagati ZDA in zalivskim državam pri obrambi pred iranskimi droni, na novinarski konferenci po srečanju z nizozemskim premierjem Robom Jettenom v Kijevu povedal Zelenski.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je voditeljem držav na Bližnjem vzhodu že prejšnji teden predlagal, naj pokličejo svojega prijatelja Vladimirja Putina v Rusijo in ga pregovorijo, da sprejme prekinitev ognja v Ukrajini, v zameno pa jim bo Ukrajina pomagala odvračati iranske napade z droni šahed. Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik je že v torek ameriškim zaveznikom na Bližnjem vzhodu ponudil, da zamenjajo del svojih protiletalskih raket za ukrajinske prestreznike dronov, ki bi po njegovih besedah bolje zaščitili zalivske države pred iranskimi napadi z droni.

Rusija za napade na cilje v Ukrajini pogosto uporablja iranske drone šahed, Kijev pa je v odzivu razvil vrsto poceni in učinkovitih prestreznikov dronov.