Tanja Fajon pohvalila evakuacije Slovencev z Bližnjega vzhoda

Ignazio Cassis, Tanja Fajon | "Veliko je bilo negotovosti v zraku, zračni prostor se zapira in odpira ter tudi danes se nadaljujejo napadi. Slovenija je res naredila nemogoče in zahvaljujem se ne samo vsem na ministrstvu, ampak tudi kabinetu predsednika vlade ter vsem, ki smo sodelovali," je dejala Tanja Fajon. | Foto STA

"Veliko je bilo negotovosti v zraku, zračni prostor se zapira in odpira ter tudi danes se nadaljujejo napadi. Slovenija je res naredila nemogoče in zahvaljujem se ne samo vsem na ministrstvu, ampak tudi kabinetu predsednika vlade ter vsem, ki smo sodelovali," je dejala Tanja Fajon.

Foto: STA

Po zaključeni evakuaciji slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na kriznem območju Bližnjega vzhoda, je zunanja ministrica Tanja Fajon danes sporočila, da je Slovenija kljub velikim negotovostim v zraku storila nekaj neverjetnega. Ob tem se je vsem sodelujočim zahvalila za pomoč pri evakuacijah.

Vlada je za vrnitev Slovencev, ki so obtičali na kriznem območju Bližnjega vzhoda, zagotovila devet čarterskih letov. Po navedbah vladnega urada za komuniciranje so v domovino prepeljali 912 Slovencev ter 146 državljanov EU in drugih držav, skupno torej 1058 potnikov.

"Slovenija je naredila nekaj nemogočega"

"Po zadnji opravljeni statistki smo storili res neverjetno. V sedmih dneh smo uspeli domov z vojnih območij na varno pripeljati 912 slovenskih državljanov in 146 državljanov EU, tudi balkanskih držav. Sinoči je bilo pri zadnjih evakuacijskih letih iz Rijada prek Kaira prijetno vzdušje, ljudje so bili hvaležni," je danes povedala Fajon.

"Veliko je bilo negotovosti v zraku, zračni prostor se zapira in odpira ter tudi danes se nadaljujejo napadi. Slovenija je res naredila nemogoče in zahvaljujem se ne samo vsem na ministrstvu, ampak tudi kabinetu predsednika vlade ter vsem, ki smo sodelovali," je dejala.

Sprejem Slovencev, evakuiranih z Bližnjega vzhoda. | Foto: Vlada Republike Slovenije Sprejem Slovencev, evakuiranih z Bližnjega vzhoda. Foto: Vlada Republike Slovenije

V regiji in v Aziji še okrog 200 Slovencev

Dodala je, da je v regiji še vedno nekaj slovenskih državljanov, javljajo se tudi ljudje, ki so še vedno v Aziji, po ocenah ministrstva je tam približno 200 Slovencev.

"Ves čas bomo na voljo. Na številko 114 smo dobili še nekaj klicev, ljudje se še želijo vračati. (...) Javljajo se nam tudi ljudje, ki so še vedno v Aziji. Še vedno se kar nekaj ljudi zaradi odpovedi letov ni moglo vrniti. Razumljivo smo se osredotočili na evakuacijske lete z vojnih območij," je pojasnila Fajon.

"Težko je oceniti, koliko slovenskih ljudi je v regiji, saj nekateri tam živijo in delajo. Tisti, ki želijo domov, jim svetujemo, da se obrnejo na veleposlaništvo in naše dežurne številke, se prijavijo in jim bomo zagotovili povratek," je dodala.

Bo prek mehanizma EU mogoče pokriti del stroškov evakuacij?

Za zdaj novi evakuacijski leti niso predvideni. "Prezgodaj je govoriti o še kakšnih evakuacijskih letih. Zadnji iz Omana so bili že v veliki meri zasedeni z državljani EU. Hkrati računamo, da si bomo s tem mehanizmom lahko del stroškov pokrili nazaj," je povedala Fajon.

Kot je pred tem sporočil vladni urad za komuniciranje, je Slovenija prek mehanizma EU na področju civilne zaščite že zaprosila za mednarodno pomoč pri vračanju slovenskih državljanov iz ogroženih območij na Bližnjem vzhodu v domovino v obliki sofinanciranja stroškov evakuacijskih prevozov.

Pomagali smo tudi drugim državam

Slovenija je pri evakuaciji pomagala tudi drugim evropskim državam. S čarterskimi leti, ki jih je organizirala, so bilo na varno prepeljani državljani Francije, Hrvaške, Italije, Slovaške, Španije, Češke, Bosne in Hercegovine ter nekaterih drugih držav.

"Težko podam končno oceno o stroških, tudi glede na to, da bodo nekateri še povrnjeni. Natančno analizo bomo morali še narediti. Nimam podatkov, koliko je šlo za najem vseh letal, ali smo presegli tisto, kar je vlada sprejela," je dejala ministrica.

Povrnjene stroške naj bi dobili za vsak let, na katerem so bili državljani EU, zato so na lete, ki niso bili zasedeni, želeli vključiti tudi državljane EU, s čimer si bi po navedbah ministrice predvidoma zagotovili povračilo.

