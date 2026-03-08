Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
8. 3. 2026,
10.06

Iran svari pred napadi sosednjih držav

Iran, IRGC, iranska revolucionarna garda | Foto Reuters

Foto: Reuters

Iran bo prisiljen odgovoriti na vsak napad ali poskus invazije sosednjih držav, je v današnji izjavi opozoril iranski predsednik Masud Pezeškian. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da se lahko Iran proti ZDA in Izraelu s trenutnim tempom bori še najmanj šest mesecev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Če bodo sovražniki Irana poskušali uporabiti katerokoli državo za napad ali invazijo na naše ozemlje, bomo prisiljeni odgovoriti na ta napad. Odgovori ne pomenijo, da imamo spore s to državo ali želimo škodovati njenim prebivalcem – odgovorili bi iz nujnosti," je v danes predvajani izjavi na državni televiziji povedal Pezeškian.

Iranski predsednik se je pred tem v soboto opravičil za napade na sosednje države. Kot je dejal, bo Iran takšne napade ustavil, če z ozemlja sosednjih držav ne bo napadov nanj. Iran namreč na ameriško-izraelske napade, ki so se začeli 28. februarja, med drugim odgovarja tudi z napadi na ameriška oporišča in druge cilje v zalivskih državah.

Iranska revolucionarna garda je medtem danes sporočila, da se lahko Iran proti ZDA in Izraelu bori še najmanj šest mesecev.

"Oborožene sile Islamske republike Iran so sposobne nadaljevati vsaj šestmesečno intenzivno vojno s trenutnim tempom operacij," je dejal predstavnik revolucionarne garde. Ta trdi, da so do zdaj v regiji napadli več kot 200 lokacij, povezanih z ZDA in Izraelom.

