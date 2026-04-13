Ameriška vojska v napadu na dva čolna ubila pet ljudi

Ameriška vojska | Strokovnjaki za mednarodno pravo in skupine za človekove pravice te napade označujejo za zunajsodne poboje, saj umirajo civilisti, ki ne predstavljajo neposredne grožnje za ZDA.

Strokovnjaki za mednarodno pravo in skupine za človekove pravice te napade označujejo za zunajsodne poboje, saj umirajo civilisti, ki ne predstavljajo neposredne grožnje za ZDA.

Ameriška vojska je v sobotnem napadu na dva čolna, s katerima naj bi v vzhodnem Tihem oceanu domnevno tihotapili mamila, ubila pet ljudi, je v nedeljo sporočilo južno poveljstvo ameriške vojske (Southcom). Dodali so, da je en človek napad preživel, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iz Southcoma so sporočili, da so v dveh smrtonosnih napadih na dve plovili ubili "pet narkoteroristov". Plovili sta po njihovih navedbah pluli po "znanih poteh za prevoz drog v vzhodnem Pacifiku" in sodelovali pri tihotapljenju mamil, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

S tem je število ubitih v spornih ameriških napadih na plovila, s katerimi naj bi domnevno tihotapili mamila v Karibskem morju in vzhodnem Tihem oceanu, povečalo na najmanj 168, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump: Napadi so del boja proti tolpam iz Latinske Amerike 

Vlada predsednika Donalda Trumpa trdi, da so napadi del boja proti tolpam iz Latinske Amerike, ki jih ZDA označujejo za narkoteroriste. Do zdaj sicer še ni objavila konkretnih dokazov, da so plovila, ki jih napadajo od septembra lani, vpletena v tihotapljenje mamil.

Strokovnjaki za mednarodno pravo in skupine za človekove pravice te napade označujejo za zunajsodne poboje, saj umirajo civilisti, ki ne predstavljajo neposredne grožnje za ZDA.

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.