Ameriška vojska v napadu na dva čolna ubila pet ljudi

Ameriška vojska je v sobotnem napadu na dva čolna, s katerima naj bi v vzhodnem Tihem oceanu domnevno tihotapili mamila, ubila pet ljudi, je v nedeljo sporočilo južno poveljstvo ameriške vojske (Southcom). Dodali so, da je en človek napad preživel, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iz Southcoma so sporočili, da so v dveh smrtonosnih napadih na dve plovili ubili "pet narkoteroristov". Plovili sta po njihovih navedbah pluli po "znanih poteh za prevoz drog v vzhodnem Pacifiku" in sodelovali pri tihotapljenju mamil, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

S tem je število ubitih v spornih ameriških napadih na plovila, s katerimi naj bi domnevno tihotapili mamila v Karibskem morju in vzhodnem Tihem oceanu, povečalo na najmanj 168, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Applying total systemic friction on the cartels.



On April 11, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted two lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence… pic.twitter.com/sRXTFYCWXu — U.S. Southern Command (@Southcom) April 12, 2026

Trump: Napadi so del boja proti tolpam iz Latinske Amerike

Vlada predsednika Donalda Trumpa trdi, da so napadi del boja proti tolpam iz Latinske Amerike, ki jih ZDA označujejo za narkoteroriste. Do zdaj sicer še ni objavila konkretnih dokazov, da so plovila, ki jih napadajo od septembra lani, vpletena v tihotapljenje mamil.

Strokovnjaki za mednarodno pravo in skupine za človekove pravice te napade označujejo za zunajsodne poboje, saj umirajo civilisti, ki ne predstavljajo neposredne grožnje za ZDA.