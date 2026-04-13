Izrael ZDA internet Teheran Vojna v Iranu Iran

Ponedeljek, 13. 4. 2026, 18.01

Tisoč ur teme v Iranu. Gorje tistemu, ki bi prižgal luč.

Teheran Iran | Nekateri državljani in državljanke Irana se poskušajo s svetovnim spletom povezati z "alternativnimi" metodami, a jih iranski ponudniki telekomunikacijskih storitev od tega poskušajo odvrniti z grožnjami o posledicah takšnega početja. Na fotografiji prebivalca Teherana opazujeta dim, ki se vije po ameriško-izraelskem zračnem napadu na prestolnico Irana. | Foto Reuters

Nekateri državljani in državljanke Irana se poskušajo s svetovnim spletom povezati z "alternativnimi" metodami, a jih iranski ponudniki telekomunikacijskih storitev od tega poskušajo odvrniti z grožnjami o posledicah takšnega početja. Na fotografiji prebivalca Teherana opazujeta dim, ki se vije po ameriško-izraelskem zračnem napadu na prestolnico Irana.

Foto: Reuters

V Iranu je že od 28. februarja, ko so se začeli napadi ZDA in Izraela, v veljavi skoraj popolna blokada interneta. Prebivalci in prebivalke Irana so od sveta in od informacij o tem, kaj se dogaja v svetu, tako dobesedno odrezani že 45 dni oziroma več kot tisoč ur. Gre za drugi najdaljši internetni mrk na ravni celotne države - dlje so bili brez dostopa do svetovnega spleta le še v Libiji v času tako imenovane Arabske pomladi.

Prebivalstvo Irana je od svetovnega spleta po odločitvi oblasti v Teheranu postalo odrezano 28. februarja ob približno 8. uri po našem času.

Kot je razvidno na analitičnem spletnem portalu Cloudflare Radar, se je internetni promet v Iranu takrat tako rekoč takoj zrušil na manj kot dva odstotka običajnega. 

V grafu na portalu Cloudflare Radar se vidi trenutek, ko so iranske oblasti onemogočile dostop do interneta. Foto: Cloudflare Radar

Mednarodna skupina za nadzor interneta NetBlocks, ki sledi omejevanju dostopa do interneta s strani režima v Teheranu, medtem ocenjuje, da trenutna povezljivost s spletom v Iranu dosega zgolj en odstotek običajne – torej v obdobju, ko iranski režim ne uveljavlja cenzure (internetnih) komunikacij.

Mnogi Iranci iščejo alternative, a jim za zaobitje sistema grozi celo smrt

Nekateri državljani in državljanke Irana se poskušajo s svetovnim spletom povezati z "alternativnimi" metodami, a jih iranski ponudniki telekomunikacijskih storitev od tega poskušajo odvrniti z grožnjami o posledicah takšnega početja.

Režim v Teheranu državljanom in državljankam, ki bi jih organi pregona zalotili pri uporabi terminalov Starlink za dostop do satelitskega interneta, grozi celo s smrtno kaznijo, piše tehnološki medij Tom's Hardware.

Internet samo za elito

Iran je v internetno temo zavit že več kot tisoč ur. Foto: Reuters
Blokiranje interneta v Iranu je sicer orodje, ki ga vodstvo Islamske republike uporablja v obdobjih (pretežno domačih) večjih kriz. Med drugim so internet v državi tako rekoč izklopili med obsežnimi januarskimi protesti, država je bila v internetno temo zavita tudi med protesti leta 2019.

Omejevanje dostopa do interneta sicer ne velja za iranske uradnike (kot je, denimo, iranski zunanji minister) in pogosto tudi njihove podpornike, ki imajo tudi v času blokad komunikacij dostop do spletnih platform, prek katerih širijo iranska stališča glede aktualnih dogodkov, trenutno glede ameriške in izraelske kampanje bombardiranja Irana, njihovo ciljno občinstvo pa so predvsem prebivalci drugih držav, v prvi vrsti ZDA. 

Za najdaljšo nedostopnost interneta na državni ravni sicer velja kar šestmesečni internetni mrk v Libiji v obdobju tako imenovane Arabske pomladi.

