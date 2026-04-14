Prometni kaos s Štajerske proti Ljubljani: nesreča, dela in še dež

Po podatkih prometnoinformacijskega centra je zaradi nesreče promet bil oviran na cesti Trzin - Črnuče, v križišču z industrijsko cono v obe smeri. Tam je nastal zastoj. Promet je zaradi del povečan predvsem na štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano, kjer je zamuda skoraj enourna, ter med Mengšem, Trzinom in Črnučami. Poleg tega danes promet upočasnjuje tudi sicer težko pričakovani dež.

Na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano poteka širitve avtoceste v šestpasovnico. Med Domžalami in razcepom Zadobrova je zato v obe smeri spremenjen prometni režim v delovni zapori in na priključkih.

Promet poteka upočasnjeno, hitrost je znižana, še posebej med prometnimi konicami so možni tudi zastoji.

"Vozite strpno in previdno ter upoštevajte prometno signalizacijo!," opozarjajo na prometno informacijskem centru.