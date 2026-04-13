Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da mu je vseeno, ali se Iran vrne k pogajanjem z ZDA, potem ko ta pretekli konec tedna niso prinesla dogovora, ameriška vojska pa je nato naznanila blokado iranskih pristanišč. Po besedah iranskega zunanjega ministra Abasa Aragčija sta bili sicer strani zelo blizu dogovora.

"Vseeno mi je, ali se vrnejo ali ne. Če se ne vrnejo, mi je to v redu," je dan po koncu pogajanj z iransko stranjo v Islamabadu ob vrnitvi s Floride Trump dejal novinarjem na letališču v Marylandu.

V izjavah, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, je dodal, da prekinitev ognja, o kateri sta se strani dogovorili pred pogajanji, dobro deluje.

Trump: Teheran se noče odpovedati jedrskim ambicijam

Trump je že dejal, da so pogajanja propadla, češ da se Teheran "noče odpovedati jedrskim ambicijam". Da Iranci še vedno hočejo jedrsko orožje in da so to jasno povedali v okviru pogajanj, je ponovil tudi v nedeljo. "Iran ne bo imel jedrskega orožja," je zatrdil.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je pred tem v nedeljo dejal, da sta bili strani, ki sta se po ameriško-izraelskih napadih na Iran konec februarja zapletli v novo vojno, zelo blizu dogovora. A Iran se je po njegovih besedah znašel pred "maksimalizmom, premikanjem golov in blokado".

Trump napovedal blokado Hormuške ožine

Trump je v nedeljo po propadu pogajanj napovedal pomorsko blokado strateško pomembne Hormuške ožine, ameriška vojska pa je nato naznanila, da bo danes ob 16. uri po srednjeevropskem času začela izvajati blokado iranskih pristanišč.

Iran je v odzivu na to sporočil, da imajo iranske varnostne sile popoln nadzor nad prometom v Hormuški ožini.

Trump naj bi sicer po poročanju časnika Wall Street Journal, ki se sklicuje na neimenovane vire, poleg blokade razmišljal tudi o obnovi napadov na Iran. Bela hiša je v odgovoru glede poročanja za BBC dejala, da so mogoče vse možnosti.