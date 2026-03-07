Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Na. R.

Sobota,
7. 3. 2026,
11.01

napad droni Hormuška ožina nafta tanker ZDA Iran

Sobota, 7. 3. 2026, 11.01

24 minut

Iranci blizu Hormuške ožine zadeli naftni tanker

naftni tanker, Hormuška ožina, Iran, droni | Iranske oblasti so sporočile, da je tanker nadaljeval plovbo kljub opozorilom o omejitvah in varnostnih pomislekih na plovni poti. | Foto X/@Militarymedia5

Iranske oblasti so sporočile, da je tanker nadaljeval plovbo kljub opozorilom o omejitvah in varnostnih pomislekih na plovni poti.

Foto: X/@Militarymedia5

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je v soboto sporočil, da je dron zadel naftni tanker v Perzijskem zalivu blizu Hormuške ožine, potem ko je plovilo prezrlo opozorila mornarice IRGC, poroča tiskovna agencija Tasnim.

Iz urada za odnose z javnostmi IRGC so sporočili, da je bil naftni tanker Prima tarča napada, potem ko ni upošteval ponavljajočih se opozoril o prepovedi plovbe in nevarnih razmerah v ožini.

V poročilu so plovilo identificirali kot Primo, tanker za prevoz nafte in kemikalij, ki pluje pod zastavo Malte, kar potrjujejo tudi podatki spletne strani Marine Traffic. 

Ožina pod iranskim nadzorom

IRGC je še sporočila, da je strateška Hormuška ožina pod njenim nadzorom že osmi dan zapored, iranske oblasti pa so sporočile, da tankerjem za nafto in trgovskim plovilom, ki so zaveznice držav, sovražnih Iranu, ni dovoljeno prečkati Hormuške ožine. 

Tanker. Hormuška ožina.
Napad na tanker pri Omanu: poškodovani, ladjarji bežijo iz Hormuške ožine #video
Iran, nafta
Po blokadi Hormuške ožine se je oglasila Kitajska
napad droni Hormuška ožina nafta tanker ZDA Iran
