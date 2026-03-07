Iranci blizu Hormuške ožine zadeli naftni tanker

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je v soboto sporočil, da je dron zadel naftni tanker v Perzijskem zalivu blizu Hormuške ožine, potem ko je plovilo prezrlo opozorila mornarice IRGC, poroča tiskovna agencija Tasnim.

Iz urada za odnose z javnostmi IRGC so sporočili, da je bil naftni tanker Prima tarča napada, potem ko ni upošteval ponavljajočih se opozoril o prepovedi plovbe in nevarnih razmerah v ožini.

V poročilu so plovilo identificirali kot Primo, tanker za prevoz nafte in kemikalij, ki pluje pod zastavo Malte, kar potrjujejo tudi podatki spletne strani Marine Traffic.

Ožina pod iranskim nadzorom

IRGC je še sporočila, da je strateška Hormuška ožina pod njenim nadzorom že osmi dan zapored, iranske oblasti pa so sporočile, da tankerjem za nafto in trgovskim plovilom, ki so zaveznice držav, sovražnih Iranu, ni dovoljeno prečkati Hormuške ožine.