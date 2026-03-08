Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
8. 3. 2026,
7.16

Osveženo pred

21 minut

Prvič spregovoril predsednik ZAE: Imamo debelo kožo in grenko meso, nismo lahek plen

šejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Združeni arabski emirati | Predsednik Združenih arabskih emiratov se je oglasil v času, ko vojaški spopadi v regiji vstopajo v drugi teden. | Foto Guliverimage

Predsednik Združenih arabskih emiratov se je oglasil v času, ko vojaški spopadi v regiji vstopajo v drugi teden.

Foto: Guliverimage

Po tem, ko so bili Združeni arabski emirati v soboto znova tarča napadov z droni in raketami iz Irana, se je v televizijskem nagovoru prvič oglasil predsednik Združenih arabskih emiratov šejk Zayed bin Sultan Al Nahyan. "Imamo debelo kožo in grenko meso, nismo lahek plen," je opozoril nasprotnike.

Šejk Mohamed bin Zayed Al Nahjan je v nagovoru na televiziji dejal, da je njegova država v vojnem obdobju, vendar so razmere stabilne, in nasprotnike opozoril, da Emirati niso lahek plen.

To je bila njegova prva izjava, odkar je Iran izstrelil rakete na države Perzijskega zaliva v odgovor na napade na ameriške baze. "V naši državi je vse v redu," je še dejal in se zahvalil oboroženim silam za njihovo ključno vlogo in izjemno služenje med trajajočim konfliktom v regiji.

Dodal je, da bodo oblasti še naprej varovale državo in njene ljudi. "Izpolnili bomo svojo dolžnost do naše države in našega ljudstva. Združeni arabski emirati so privlačni, lepi in zgled drugim," je še dejal in posvaril pred podcenjevanjem njihovih obrambnih zmogljivosti.

"Naj vas videz Emiratov ne zavede. Emirati imajo debelo kožo in grenko meso, nismo lahek plen," je zaključil predsednik.

Ne spreglejte
