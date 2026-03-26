Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte bo danes v Bruslju predstavil poročilo o obrambnih izdatkih članic zavezništva za leto 2025. Glede na napovedi naj bi vseh 32 članic, tudi Slovenija, lani za obrambo namenilo najmanj dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Kot so sredi februarja ob obisku Natove delegacije v Ljubljani, namenjenem pregledu izpolnjevanja slovenskih mednarodnih zavez, zagotovili na ministrstvu za obrambo, je Slovenija lani dosegla cilj dveh odstotkov BDP za obrambo. Izdatki so nominalno znašali 1,413 milijarde evrov.

Slovenija naj bi torej tako kot vse druge zaveznice lani izpolnila cilj, ki so si ga zadale leta 2014 na vrhu v Walesu. Oceno o tem, ali jim je to dejansko uspelo, pa bo danes v svojem letnem poročilu podal generalni sekretar zavezništva Rutte.

Evropske članice Nata so povečevanje proračunskih izdatkov za obrambne zmogljivosti močno pospešile po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022. Lanska vrnitev republikanca Donalda Trumpa v Belo hišo je temu procesu dala dodaten zagon. Tako so se članice Nata junija lani na vrhu v Haagu dogovorile, da bodo do leta 2035 izdatke zvišale na pet odstotkov BDP. Od tega bi 3,5 odstotka namenile za naložbe neposredno v obrambo, 1,5 odstotka pa za naložbe, povezane z njo.