Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
6.38

članica izdatki obramba poročilo Mark Rutte Nato

Rutte bo predstavil poročilo o obrambnih izdatkih članic Nata za lani

Mark Rutte, generalni sekretar NATO | Današnja predstavitev Ruttejevega (na fotografijji) letnega poročila bo sicer potekala v senci vojne med ZDA, Izraelom in Iranom, ki se je razširila po celotni regiji Bližnjega vzhoda. Nepripravljenost evropskih zaveznic na podporo ZDA pri ponovni vzpostavitvi varne plovbe prek Hormuške ožine je poskrbela za nove ostre kritike ameriškega predsednika na račun zavezništva. | Foto Reuters

Današnja predstavitev Ruttejevega (na fotografijji) letnega poročila bo sicer potekala v senci vojne med ZDA, Izraelom in Iranom, ki se je razširila po celotni regiji Bližnjega vzhoda. Nepripravljenost evropskih zaveznic na podporo ZDA pri ponovni vzpostavitvi varne plovbe prek Hormuške ožine je poskrbela za nove ostre kritike ameriškega predsednika na račun zavezništva.

Foto: Reuters

Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte bo danes v Bruslju predstavil poročilo o obrambnih izdatkih članic zavezništva za leto 2025. Glede na napovedi naj bi vseh 32 članic, tudi Slovenija, lani za obrambo namenilo najmanj dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Kot so sredi februarja ob obisku Natove delegacije v Ljubljani, namenjenem pregledu izpolnjevanja slovenskih mednarodnih zavez, zagotovili na ministrstvu za obrambo, je Slovenija lani dosegla cilj dveh odstotkov BDP za obrambo. Izdatki so nominalno znašali 1,413 milijarde evrov.

Slovenija naj bi torej tako kot vse druge zaveznice lani izpolnila cilj, ki so si ga zadale leta 2014 na vrhu v Walesu. Oceno o tem, ali jim je to dejansko uspelo, pa bo danes v svojem letnem poročilu podal generalni sekretar zavezništva Rutte.

Evropske članice Nata so povečevanje proračunskih izdatkov za obrambne zmogljivosti močno pospešile po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022. Lanska vrnitev republikanca Donalda Trumpa v Belo hišo je temu procesu dala dodaten zagon. Tako so se članice Nata junija lani na vrhu v Haagu dogovorile, da bodo do leta 2035 izdatke zvišale na pet odstotkov BDP. Od tega bi 3,5 odstotka namenile za naložbe neposredno v obrambo, 1,5 odstotka pa za naložbe, povezane z njo.

Cory Booker
Novice Vplivni ameriški senator: Trump bi lahko dobil zeleno luč za napad na še eno državo
Robert Golob
Novice Zakaj je bila vlada Roberta Goloba pri tem tako uspešna? #video
Patriot
Novice V Turčiji krepijo zračno obrambo
članica izdatki obramba poročilo Mark Rutte Nato
VEČ NOVIC
Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.