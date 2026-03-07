Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
7. 3. 2026,
10.34

Osveženo pred

50 minut

Thermometer Blue 0,06

Bližnji vzhod Oman Dubaj evakuacija Slovenci potniki

Sobota, 7. 3. 2026, 10.34

50 minut

Na brniškem letališču pristali še dve letali z evakuiranimi Slovenci

Po pojasnilih vladnega urada Slovenija pri evakuaciji pomaga tudi drugim evropskim državam in je proste sedeže na letih ponudila tudi njihovim državljanom.

Po pojasnilih vladnega urada Slovenija pri evakuaciji pomaga tudi drugim evropskim državam in je proste sedeže na letih ponudila tudi njihovim državljanom.

Foto: Guliverimage

Na brniškem letališču sta v zgodnjih jutranjih oziroma dopoldanskih urah pristali šesto in sedmo letalo z evakuiranimi slovenskimi državljani, ki sta v petek odleteli iz Dubaja in Omana. To sta bila zadnja evakuacijska leta, ki ju je država organizirala iz Dubaja in Omana, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Ker so bili na zadnjih letih poleg slovenskih tudi evropski državljani, bo natančno število evakuiranih slovenskih državljanov znano po končani evakuaciji, so napovedali. Po njihovih zagotovilih si vlada in pristojne službe prizadevajo, da še preostale slovenske državljane čim prej varno pripeljejo v domovino.

Prvo letalo s slovenskimi potniki je v sredo zvečer na brniško letališče prispelo iz omanske prestolnice Maskat, kamor so jih pred tem z avtobusi prepeljali iz Dubaja. V četrtek sta nato pristali dve letali družbe FlyDubai, ki sta prileteli iz Dubaja, ter drugo letalo iz Maskata. V petek zjutraj je na brniškem letališču pristalo še peto letalo s slovenskimi državljani, popoldne pa še eno letalo družbe FlyDubai. Tega poleta ni organizirala država, temveč naj bi šlo za komercialni let.

Obrambni minister Borut Sajovic je v petek za STA ocenil, da evakuacija Slovencev, ki so po sprožitvi napadov ZDA in Izraela na Iran in zaradi posledične zaostritve varnostnih razmer obtičali na Bližnjem vzhodu, poteka uspešno in se približuje zaključni fazi. Po njegovih napovedih bosta proti Ljubljani danes poleteli še dve letali iz Rijada.

Masoud Pezeshkian, predsednik države, Masud Pezeškian, Iran
Novice Oglasil se je iranski predsednik: to je napovedal #vŽivo
Bližnji vzhod Oman Dubaj evakuacija Slovenci potniki
